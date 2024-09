Christian McCaffrey, do 49ers – Foi ‘decisão do grupo’ ficar de fora do MNF

SANTA CLARA, Califórnia — Dois dias depois de ficar surpreendentemente inativo na abertura da temporada na noite de segunda-feira, o running back do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, explicou como foi tomada a decisão de deixá-lo de fora e por que ele estava inflexível na sexta-feira que estaria disponível para jogar.

Falando com repórteres da Bay Area antes do treino de quarta-feira à tarde, McCaffrey atribuiu sua confiança de que conseguiria jogar na semana passada à mentalidade que ele acredita ser necessária em tais situações.

“Minha mentalidade toda semana é que vou jogar”, disse McCaffrey. “Houve semanas em que passo a semana inteira, nem me sentindo bem o suficiente para fazer o walk-through, e então acordo e o corpo é capaz de muitas coisas legais. Mentalmente, estou sempre preparado para jogar, e então acordo e foi uma decisão de grupo, muito difícil. Odeio não jogar, mas vejo isso como uma jogada de xadrez e algo que espero que você possa se beneficiar pelo resto da temporada.”

McCaffrey não jogou contra o New York Jets por causa de problemas persistentes na panturrilha e no tendão de Aquiles. O técnico Kyle Shanahan explicou na terça-feira que o maior problema de McCaffrey tem sido a tendinite do tendão de Aquiles, porque ela vem e vai em vários graus de severidade.

Na quarta-feira, Shanahan foi questionado se havia alguma ideia de desligar McCaffrey e colocá-lo na reserva de lesionados. Shanahan rapidamente descartou essa ideia.

“Não, eu nunca considerei isso”, disse Shanahan. “Consideramos que ele jogaria na semana passada, então definitivamente não estamos pensando em quatro semanas de folga.”

Como os Niners jogaram na segunda-feira à noite, eles terão menos dias para se recuperar e se preparar para o jogo de domingo contra os Vikings em Minnesota. Eles estavam programados para um treino mais leve na quarta-feira à tarde, um no qual McCaffrey era novamente esperado para ser um participante limitado.

A lesão de McCaffrey veio à tona pela primeira vez como um problema na panturrilha quando Shanahan anunciou em 6 de agosto. Foi somente na semana passada, quando as equipes tiveram que divulgar um relatório oficial de lesões, que a parte do tendão de Aquiles foi revelada. McCaffrey foi um participante limitado nos treinos durante toda a semana e, quando falou com os repórteres na sexta-feira, disse que não tinha dúvidas de que jogaria contra os Jets e estava até esperançoso de que receberia sua carga de trabalho pesada e habitual.

“Eu acho que quando você não se sente bem nos treinos, há uma diferença entre você não se sentir bem, mas talvez no domingo você esteja bem para ir quando estiver trabalhando em algumas coisas e algo estiver errado”, disse McCaffrey. “Minha mentalidade é que vou jogar não importa o que eu esteja passando fisicamente nos treinos de quarta ou quinta-feira, e então no dia do jogo você tem que tomar uma decisão.”

A lesão na panturrilha era semelhante à que McCaffrey teve na vitória da Semana 17 contra o Washington Commanders no ano passado, mas ele disse na quarta-feira que esta não era remanescente daquela.

“Não tem nada a ver com nada da temporada passada”, disse McCaffrey. “É apenas algo com que estou lidando e que vou consertar.”

Quanto a esta semana, McCaffrey parece estar seguindo um roteiro semelhante ao da semana passada, sem nenhuma certeza sobre seu status até mais perto do início do jogo.

Como os Vikings jogam em superfície artificial, tem havido algumas dúvidas sobre como isso pode influenciar na decisão de escalar McCaffrey. Se ele conseguir o que quer, não fará parte da discussão, com McCaffrey dizendo: “Se você pode ir, você pode ir.”

Na temporada passada, McCaffrey jogou fora de casa contra os Vikings depois de ser listado como questionável e treinar apenas uma vez por causa de uma lesão oblíqua. Ele conseguiu 96 jardas de scrimmage e dois touchdowns em uma derrota por 22-17. Se McCaffrey não puder ir, Jordan Mason fará sua segunda partida na NFL. Mason substituiu McCaffrey contra os Jets, correndo 28 vezes para 147 jardas e um touchdown. McCaffrey disse na quarta-feira que estava orgulhoso de Mason por ter um desempenho tão bom em pouco tempo.

Ainda assim, McCaffrey estava firme em sua crença de que jogaria, mesmo que uma decisão oficial tivesse que esperar até mais perto do início do jogo, no domingo.

“Minha mentalidade é que estou jogando esta semana”, disse McCaffrey. “É onde estou. É assim que estou toda semana. Não estou mentindo. Acho que assim que um jogador diz: ‘Talvez eu jogue, talvez não’, essa não é uma boa mentalidade para entrar em uma semana quando você está meio que em cima do muro. Para mim, estou pronto para ir.”