Christian McCaffrey, do Niners, espera carga de trabalho habitual na abertura

SANTA CLARA, Califórnia — Se tudo correr conforme o planejado na estreia na segunda-feira à noite contra o New York Jets, o running back do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, acredita que não só jogará, mas também fará sua quantidade habitual de snaps.

Depois de perder a maior parte do campo de treinamento devido a uma lesão na panturrilha e no tendão de Aquiles, McCaffrey voltou aos treinos na terça-feira e também participou das sessões de quinta e sexta-feira.

Na sexta-feira, McCaffrey falou com a mídia da Bay Area pela primeira vez desde a lesão e, embora não tenha dado respostas detalhadas sobre nada relacionado à saúde, ele deixou claro o que espera que aconteça na segunda-feira.

Questionado se havia alguma dúvida de que jogaria contra os Jets, McCaffrey disse simplesmente: “Não”.

Questionado se ele aceitaria sua carga de trabalho normal e pesada, McCaffrey disse: “Espero que sim”.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Mais cedo na sexta-feira, o gerente geral dos Niners, John Lynch, disse à rádio KNBR em São Francisco que McCaffrey “estaria lá e pronto para jogar” contra os Jets, supondo que ele continue pelo resto da semana de treinos.

O técnico dos Niners, Kyle Shanahan, anunciou pela primeira vez que McCaffrey sofreu uma distensão na panturrilha em 6 de agosto, observando que o astro running back perderia toda a pré-temporada e algumas semanas de treinos.

Foi exatamente isso que aconteceu, já que McCaffrey não retornou aos treinos oficialmente até o treino “bônus” de terça-feira, embora ele já tivesse corrido e trabalhado paralelamente por algumas semanas antes disso.

Embora McCaffrey tenha sido oficialmente listado como limitado nos últimos dias, ele tem se movimentado no campo de treino sem restrições visíveis. Ele disse que estava se sentindo “muito melhor” na sexta-feira.

“Ele parece o Christian para mim”, disse o coordenador do jogo de corrida Chris Foerster. “Você precisa praticar, então os caras que não praticaram, não quero dizer que há ferrugem, mas sempre há algo que acontece só porque eles não têm feito isso todos os dias. Há apenas aquela rotina de todos os dias, dia após dia. Mas ele parece bem.”

Como os Niners não precisaram publicar um relatório oficial de lesões até quinta-feira, a adição do tendão de Aquiles à descrição da lesão de McCaffrey levantou algumas sobrancelhas. Shanahan disse na quinta-feira que o tendão de Aquiles estava relacionado à panturrilha e parte da lesão inicial que colocou McCaffrey na lateral do campo no início de agosto.

McCaffrey disse que o tendão de Aquiles “não é uma preocupação” quando perguntado se havia alguma preocupação de longo prazo. Em uma entrevista em meados de agosto, ele disse que teria conseguido jogar se houvesse uma temporada regular ou um jogo de playoff chegando.

Os companheiros de equipe esperam uma repetição forte das 1.459 jardas corridas, 564 jardas recebidas e 21 touchdowns totais que McCaffrey registrou em 2023 em seu caminho para o Prêmio de Jogador Ofensivo do Ano da NFL.

“Ele tem um padrão incrivelmente alto para si mesmo”, disse o tight end George Kittle. “Ele leva isso incrivelmente a sério… então, acredito que Christian terá outro ótimo ano. Acho que ele provavelmente competirá pelo MVP.”

Enquanto McCaffrey se recuperava, Jordan Mason surgiu como o principal back, uma forte indicação de que ele seria o primeiro da fila para pegar qualquer snap que McCaffrey pudesse perder. Os Niners também têm o novato Isaac Guerendo e o veterano Patrick Taylor Jr. no elenco como running back. Guerendo também foi limitado nos treinos esta semana por causa de uma lesão na virilha.

Por enquanto, McCaffrey disse que não está preocupado com nada além de se preparar para os Jets e começar a temporada regular.

“É só fazer uma jogada de cada vez”, disse McCaffrey. “Não gosto de olhar para o que está por vir. Cada jogada tem vida própria. Apenas faça o que você tem que fazer em cada jogada, cuide das coisas que você pode controlar e então vá a partir daí.”