Christian McCaffrey é uma vítima da “Maldição Madden”, dizem os fãs de coração partido do 49ers, mas… do que se trata a famosa maldição?

ONa segunda-feira à noite, o San Francisco 49ers enfrentou o New York Jets no primeiro jogo de Monday Night Football do ano. Apesar de perder seu running back All-Pro Christian McCaffrey, o 49ers ainda conseguiu garantir a vitória.

Novos detalhes surgiram sobre a extensão da lesão de McCaffrey, revelando que ele está lidando com tendinite de Aquiles. Este tipo de lesão pode levar meses para cicatrizar completamente em casos gravesmas a gravidade da condição de McCaffrey ainda é incerta.

Curiosamente, McCaffrey foi o atleta da capa do Madden 25, e alguns agora estão atribuindo sua lesão à infame “Maldição do Madden”. Um comentarista sugeriu: “As equipes podem proibir seus jogadores de assumir a cobertura? Eles deveriam, pelo bem da temporada.” Outra pessoa ressaltou: “Capa do Madden, novos comerciais, recém-casados… a santíssima trindade das bandeiras vermelhas da fantasia” Um terceiro indivíduo acrescentou: “Mas temos certeza de que é a maldição do Madden, e não a maldição do unânime 1.01? Ou a maldição do RB que liderou a NFL em toques na temporada anterior?“

Apesar das especulações em torno da Maldição Madden, a gravidade da lesão de McCaffrey continua sendo uma preocupação. No entanto, há esperança de uma recuperação rápida, o que traria de volta ao campo um dos running backs mais dinâmicos e explosivos da liga.

O que é a chamada “Maldição Madden”?

A Maldição de Madden vem assombrando os jogadores há mais de 20 anos. Desde então Guarnição Hearst quebrou o tornozelo em 1998 depois de estampar a capa do Madden NFL 99, parece que a maioria das estrelas da capa sofreu algum tipo de lesão na temporada seguinte.

Dos 22 jogadores que estiveram na capa, 16 tiveram temporadas difíceis ou ficaram afastados devido a lesões logo após a estreia da capa. É como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre o jogo, trazendo má sorte para aqueles que pousam na capa.

A EA Sports, empresa por trás do jogo, continua ignorando qualquer conversa sobre uma maldiçãodizendo que é apenas uma queda natural no desempenho após uma temporada estelar. Eles podem ter razão, mas o padrão é difícil de ignorar. Lamar Jackson parecia ter se esquivado da maldição após aparecer na capa do Madden NFL 21, mas então o vírus das lesões atingiu os running backs dos Ravens na temporada seguinte, eliminando-os um por um.

Até Patrick Mahomes, o quarterback do Kansas City Chiefs, conseguiu sobreviver à sua primeira aparição na capa do Madden NFL 20, mas as coisas pioraram na temporada 2021/22. E pela primeira vez desde Madden NFL 10, Madden NFL 22 traz dois jogadores na capa. Mas aqui está o problema – ambos já apareceram em capas anteriores do Madden. É como se a maldição estivesse encontrando novas maneiras de mexer com os jogadores.

Alguém quebrou essa maldição?

Apesar de tudo isso, há algumas histórias de sucesso. Tom Brady, que estampou a capa do Madden NFL 18, conseguiu escapar ileso. Mas então ele foi atingido pelo que alguns chamam de “maldição do MVP da temporada”. É como sempre tem alguma coisa esperando na esquina para atrapalhar esses jogadores.

É um fenômeno estranho que mantém fãs e jogadores igualmente nervosos todos os anos. A ideia de uma maldição pode soar como superstição, mas quando você vê o padrão se repetindo uma e outra vez, é difícil não se perguntar se há algo mais nisso.

No final, quer você acredite em maldições ou não, uma coisa é certa – estar na capa do Madden traz seu próprio conjunto de desafios. Como disse um fã, “Eué como se houvesse uma maldição ligada a essa capa.” E como outro fã apontou, “É quase como um rito de passagem para os jogadores da NFL agora: aparecer na capa e se preparar para o que vem a seguir.“