Christian McCaffrey (panturrilha) do 49ers surpreende inativo contra o Jets

SANTA CLARA, Califórnia — Depois de declarar na sexta-feira que não tinha dúvidas de que jogaria, o running back do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, está fora da estreia na noite de segunda-feira contra o New York Jets.

McCaffrey tem lidado com uma lesão na panturrilha e no tendão de Aquiles desde os primeiros dias do training camp, com o técnico Kyle Shanahan anunciando as doenças em 6 de agosto. Shanahan disse então que McCaffrey ficaria fora por algumas semanas e não participaria da pré-temporada. A expectativa, porém, era que McCaffrey pudesse voltar a tempo para o jogo de segunda-feira.

Na sexta-feira, McCaffrey até disse que estava esperançoso de que receberia sua pesada carga de trabalho habitual e o gerente geral John Lynch disse à rádio KNBR na manhã de sexta-feira que McCaffrey “estaria lá e pronto para jogar”. Mas, mesmo depois de participar de forma limitada em quatro treinos esta semana, McCaffrey foi descartado contra os Jets cerca de 90 minutos antes do jogo como um dos seus seis inativos (mais o terceiro quarterback de emergência). Os Niners listaram McCaffrey como questionável contra os Jets, mesmo depois que companheiros de equipe e treinadores expressaram otimismo sobre suas chances de jogar e contribuir com algo próximo ao seu nível habitual.

“Ele parece o Christian para mim”, disse o coordenador do jogo de corrida Chris Foerster na sexta-feira. “Você precisa praticar, então os caras que não praticaram, não quero dizer que há ferrugem, mas sempre há algo que acontece só porque eles não têm feito isso todos os dias. Há apenas aquela rotina de todos os dias, dia após dia. Mas ele parece bem.”

McCaffrey lidou com uma lesão semelhante no final da temporada passada. Ele sofreu aquela em uma vitória da Semana 17 contra o Washington Commanders e então não jogou em um jogo sem importância da Semana 18 contra o Los Angeles Rams. Ele retornou para a Rodada Divisional da NFC contra o Green Bay Packers cerca de três semanas após aquela lesão inicial. Shanahan disse no sábado que a lesão com a qual McCaffrey está lidando é semelhante àquela.

Antes de retornar aos treinos na terça-feira, McCaffrey parecia estar se movimentando bem durante o treino e disse que se sentiu “muito melhor” ao falar com repórteres na sexta-feira.

McCaffrey é o atual Jogador Ofensivo do Ano da NFL após registrar 1.459 jardas corridas, 564 jardas recebidas e 21 touchdowns totais em 2023. Sem McCaffrey, Jordan Mason deve começar como running back. Esta seria a primeira partida de Mason na carreira após uma média de 5,6 jardas por corrida em 33 jogos. O ex-agente livre não selecionado da Georgia Tech nunca teve mais de 69 jardas corridas, 11 corridas ou 27 snaps em um jogo.

O veterano Patrick Taylor Jr. e o novato Isaac Guerendo são os outros running backs ativos do time na noite de segunda-feira.