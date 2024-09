Christian, noivo de ‘esposas de basquete’, Jennifer Williams, preso antes do casamento

Estrela de “Esposas de Basquete” Jennifer Williams ‘os planos de casamento estão passando por um obstáculo – seu noivo Ouro Cristão vai para a prisão uma semana antes de estar no altar… TMZ descobriu.

Christian foi levado sob custódia na manhã de sexta-feira no tribunal do condado de DeKalb, na Geórgia, por violação de liberdade condicional. O juiz condenou Christian a 15 dias de prisão, o que deve ter sido um grande choque para Jennifer, que estava no tribunal apoiando o marido.