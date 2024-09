Christian Pulisic marca em 5º lugar consecutivo pela 1ª vez na carreira

Christian Pulisic marcou em seu quinto jogo consecutivo pelo clube e pela seleção pela primeira vez em sua carreira, na vitória do AC Milan por 3 a 0 sobre o Lecce na Série A da Itália, na sexta-feira.

A finalização de Pulisic aos 43 minutos foi seu quarto gol em outros tantos jogos pelo Milan, enquanto ele também marcou no amistoso dos Estados Unidos contra a Nova Zelândia no início deste mês.

O Milan marcou três gols em cinco minutos, pouco antes do intervalo de sexta-feira, garantindo a vitória em San Siro.

Álvaro Morata colocou a equipa da casa em vantagem com um cabeceamento desviado, após cobrança de falta de Theo Hernández, aos 38 minutos. Hernández então recebeu passe de Rafael Leão e chutou para o alto da rede de ângulo fechado dois minutos depois, antes de Pulisic fazer o 3-0.

Christian Pulisic está em boa forma pelo AC Milan nesta temporada. Agência de fotos de imagens/Getty Images)

Foi o quinto gol do americano em sete jogos nesta temporada e eleva para 32 o total combinado de gols e assistências desde que ingressou nos rossoneri em junho do ano passado, maior do que qualquer outro jogador na Série A.

Davide Bartesaghi recebeu cartão vermelho direto para o Milan a 10 minutos do fim, mas era tarde demais para dar esperanças de recuperação ao Lecce.

A vitória leva o Milan a 11 pontos e a liderar o campeonato com o Torino, embora o clube de Turim tenha um jogo a menos contra a Lazio, no domingo.

“Hoje era muito importante vencer, depois do clássico há sempre um estado de euforia”, disse o técnico do Milan, Paulo Fonseca, ao DAZN.

“Esse time nos últimos anos não jogou futebol posicional. Muitas vezes dependia de contra-ataques. Agora precisamos criar espaço com posicionamento rigoroso, fazendo as coisas na hora certa. O time esteve bem hoje, mas quero mais.”

O Lecce continua em quarto lugar no último lugar do campeonato de 20 times, com apenas uma vitória e cinco pontos nos primeiros seis jogos.

O Milan viajará para a Alemanha na próxima semana para enfrentar o campeão da Bundesliga, Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões, na terça-feira.

Informações da Associated Press e ESPN Research contribuíram para este relatório.