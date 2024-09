Christina Haack e Josh Hall dividem propriedade, ela concorda em pagar a ele US $ 100 mil

Cristina Haack dar Josh Salão O divórcio de está avançando … com os dois resolvendo temporariamente algumas questões sobre suas propriedades enquanto o caso avança no tribunal – e parece que Christina até concordou em desembolsar algum dinheiro.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ… os dois concordaram que Christina tomará posse total de sua casa em Newport Beach e de um apartamento em Nashville, Tennessee… pelo menos enquanto o divórcio se arrastar.

Em termos financeiros, Josh concordou em devolver o dinheiro restante que transferiu para si mesmo no início de julho. Como dissemos a você, Christina afirma que ele transferiu US$ 35 mil para sua conta depois que os dois se separaram. Uma fonte próxima a Josh nos disse que ele precisava de dinheiro para pagar as contas de seus imóveis alugados.