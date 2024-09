Christine Sinclair se aposenta: estrela canadense jogará até o final da temporada

A atacante do Portland Thorns, Christine Sinclair, maior artilheira da história do futebol internacional, se aposentará no final da temporada da Liga Nacional de Futebol Feminino de 2024, anunciou ela na sexta-feira.

O último jogo de Sinclair na temporada regular será em 1º de novembro, contra o Angel City FC, em Portland, onde os Thorns homenagearão sua carreira. Portland está em sétimo lugar na classificação, com os oito melhores times chegando aos playoffs da NWSL este ano.

“Portland, obrigado nunca será suficiente”, escreveu Sinclair no Instagram. “O futebol é minha paixão desde os quatro anos de idade e me levou a uma jornada que nunca poderia ter imaginado. O jogo me levou a tomar a decisão mais impactante da minha vida: estudar na Universidade de Portland.

“Ao terminar esta última viagem, quero dizer que foi um privilégio representar esta cidade única, bela e apaixonante que sempre chamarei de lar.

“Ainda tenho a mesma paixão daquela criança de 4 anos que cresceu em Burnaby, BC, mas ao pendurar as chuteiras, prometo canalizá-la de uma nova maneira.

“Continuar a desenvolver o jogo que adoro e, ao mesmo tempo, inspirar a próxima geração.”

Os 190 gols de Sinclair pelo Canadá são o máximo para qualquer jogador na história do futebol internacional masculino ou feminino. Ela se aposentou do Canadá no final de 2023, encerrando uma carreira internacional de 20 anos que incluiu seis Copas do Mundo e quatro Olimpíadas, incluindo duas medalhas de bronze e uma medalha de ouro olímpica em 2021.

Em 2020, Sinclair eclipsou a ex-atacante dos Estados Unidos Abby Wambach como a maior artilheira internacional.

Christine Sinclair se aposenta como a maior artilheira da história do futebol internacional. Imagens de Naomi Baker / Getty

Portland é a casa de Sinclair desde a temporada inaugural da NWSL em 2013, e ela tem sido fundamental para tornar os Thorns um candidato perene e um dos times de futebol feminino mais reconhecidos em todo o mundo.

Ela foi alocada para o Portland Thorns e ajudou o time a conquistar o primeiro campeonato da liga em 2013, somando mais dois títulos da NWSL, em 2017 e 2022.

Ela é a única jogadora que permanece no Thorns desde o início do time.

“Nos últimos 11 anos foi uma honra fazer parte da organização Portland Thorns”, escreveu Sinclair. “O clube que mostrou ao mundo o que é possível quando se investe no esporte feminino.”

Os Thorns prestaram homenagem a Sinclair nas redes sociais.

“Uma lenda do jogo. Seu legado e impacto viverão por gerações. Parabéns por sua aposentadoria”, postou a equipe no X.

Sinclair, que cresceu nos arredores de Vancouver, Canadá, também ganhou dois campeonatos nacionais da NCAA com a Universidade de Portland, em 2002 e 2005. Ela ganhou duas vezes o Troféu MAC Hermann, concedido ao melhor jogador de futebol universitário.