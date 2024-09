Chuck Liddell diz que Conor McGregor pode angariar votos na corrida presidencial

Conversamos com “The Iceman” no LAX esta semana e perguntamos a ele o que ele pensava sobre o desejo de McGregor de concorrer a cargo público e se ele vê um mundo onde Conor pode realmente vencer.

Não é difícil imaginar McGregor ganhando algum apoio em seu país natal. Ele é um dos atletas mais reconhecidos do mundo. Mas Liddell diz que obter votos não significa necessariamente que será bom no trabalho.

“Só porque sou um bom lutador não significa que posso dirigir a empresa do meu amigo. Sei que os caras são ótimos no que fazem, não posso fazer isso, mas eles também não podem fazer o que eu faço. uma diferença. Não o conheço bem o suficiente para saber, mas acho que se ele se decidir. [he can] conseguir os votos e ver o que ele pode fazer.”