Cigana Grávida Rose Blanchard Presentes Anel de Promessa Ken Urker

Cigana Rosa Blanchard está mostrando seu compromisso com o namorado Ken Urker …com uma joia especial.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Gypsy presenteou Ken com um anel de compromisso algumas semanas atrás, após a revelação do sexo de seu filho.

Ken está exibindo com orgulho a faixa preta em seu dedo anelar em uma foto recente que o casal postou no Nobu, levando fãs com olhos de águia a se perguntarem qual era o acordo… e agora sabemos.

Nossas fontes dizem que o anel de compromisso é um símbolo que Gypsy está comprometido com seu relacionamento e com sua nova família, com sua filha a caminho… e também representa seu amor.



Disseram-nos que Gypsy disse a Ken que ela entende as lutas que eles enfrentam, mas em seu coração, ele é seu verdadeiro marido… e aceitar o anel significaria que ele sente o mesmo.

Obviamente, Ken agora está usando o anel… e nossas fontes dizem que ele adora.

Nenhum anel para Gypsy, pelo menos ainda não… fomos informados de que o casal não acha apropriado que ela use um anel naquele dedo até depois do divórcio de Ryan Anderson está finalizado.