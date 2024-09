Cincinnati Reds demite o técnico David Bell após 6 temporadas

O Cincinnati Reds demitiu o técnico David Bell no domingo, faltando cinco jogos para o fim de uma temporada decepcionante que começou com os Reds como candidatos aos playoffs e terminará com eles perdendo a pós-temporada pela 10ª temporada completa consecutiva.

Bell, 52, recebeu uma extensão de contrato de três anos em julho de 2023, depois que os surpreendentes Reds entraram na disputa após uma temporada de 100 derrotas em 2022. Com um núcleo jovem e empolgante que incluía a shortstop Elly De La Cruz e um grupo de braços talentosos, esperava-se que os Reds estivessem na disputa por um título da National League Central.

Em vez disso, eles vacilaram, com lesões e desempenho abaixo do esperado, resultando em um recorde de 76-81 e na quarta colocação.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“David forneceu o tipo de estabilidade que precisávamos em nosso clube nas últimas temporadas”, disse o presidente de operações de beisebol do Reds, Nick Krall, em uma declaração. “Sentimos que uma mudança era necessária para levar o time da Major League adiante. Não alcançamos o sucesso que esperávamos e precisamos começar a nos concentrar em 2025.”

Bell, filho do astro de longa data dos Reds, Buddy Bell, foi contratado em 2019. Sua melhor temporada foi em 2020, quando os Reds tiveram um desempenho de 31-29 e chegaram à pós-temporada devido à COVID, na qual foram eliminados na primeira rodada por Atlanta.

Além de De La Cruz — que em sua primeira temporada completa se tornou um dos melhores jogadores do beisebol — e da ascensão do titular Hunter Greene como um ás, os Reds deram vários passos para trás.

O segunda base Matt McLain perdeu a temporada com lesões no ombro e nas costelas. O terceira base Noelvi Marte foi suspenso por 80 jogos por uso de PED. O primeira base Christian Encarnacion-Strand jogou em apenas 29 jogos. E recentemente, quase a totalidade da rotação dos Reds — Greene, os canhotos Andrew Abbott e Nick Lodolo, e o destro Graham Ashcraft — estava na IL.

O técnico do banco Freddie Benavides atuará como técnico interino de Cincinnati. Entre aqueles que podem ser considerados para substituir Bell: Skip Schumaker, que deve deixar o Miami Marlins no final da temporada; David Ross, o ex-técnico do Chicago Cubs que passou três temporadas como catcher com os Reds; e Eduardo Perez, o analista da ESPN e ex-primeira base de Cincinnati que é filho da lenda dos Reds, Tony Perez.