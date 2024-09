Circuito Penedo de Cinema lança edital para apresentações musicais

Artistas e grupos da cena musical alagoana selecionados receberão cachê de 2 mil reais; inscrições podem ser feitas até 20 de outubro

Natália Oliveira – jornalista

O Circuito Penedo de Cinema está com inscrições abertas para artistas musicais participarem da 14ª edição do evento, que ocorrerá de 25 de novembro a 1º de dezembro em Penedo (AL). O período para se inscrever segue até 20 de outubro e podem concorrer artistas ou grupos musicais de qualquer município de Alagoas, que receberão cachê de 2 mil reais pela participação.

Os artistas selecionados serão responsáveis por encerrar a programação diária do Circuito, nas noites de 28 de novembro ao último dia, 1º de dezembro e quem se interessar deve ficar atento ao edital disponível no site do evento.

O certame lista todos os materiais solicitados para efetivar a inscrição e conta também com os critérios que serão avaliados durante a seleção, tais como o currículo artístico, a musicalidade, a interpretação, a adequação com a proposta do evento, entre outros. Para se inscrever clique aqui.

O resultado preliminar do edital será divulgado na data provável de 4 de novembro, e os proponentes terão até dia 6 do mesmo mês para interpor recursos. Já o resultado final com as atrações musicais que se apresentarão no Circuito será divulgado em 8 de novembro.

Sobre o evento

O Circuito Penedo de Cinema será realizado de 25 de novembro a 1º de dezembro pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), pelo governo de Alagoas por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de Alagoas (Secult-AL) e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS).

Além disso, o evento conta ainda com patrocínio do Sebrae Alagoas, do Instituto do Meio Ambiente (IMA-AL), da Prefeitura de Penedo e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).