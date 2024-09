CJ Stroud explica a interação pós-jogo com Caleb Williams

HOUSTON — O quarterback do Texans, CJ Stroud, disse na quarta-feira que não estava tentando ser o “irmãozinho” do quarterback do Chicago Bears, Caleb Williams, durante o aperto de mão pós-jogo no domingo à noite, uma interação que chamou atenção nas redes sociais.

Stroud estava usando um microfone durante a vitória dos Texans por 19 a 13 sobre os Bears no “Sunday Night Football”. Após o jogo, Stroud abraçou Williams e deu conselhos à escolha número 1.

Ele disse ao novato “Bom trabalho” e para “parar de levar esses golpes”, depois que Williams foi derrubado sete vezes e levou 11 golpes no quarterback, completando 23 de 37 passes para 174 jardas com duas interceptações.

Williams começou a se afastar, mas Stroud puxou Williams de volta para a conversa e disse: “Venha aqui. Aprenda com esses erros. E tudo o que você tem, mano, já está em você, mano. Você vai ser um jogador incrível nesta liga.”

“Eu não estava tentando ser um irmãozinho dele ou algo assim”, disse CJ Stroud sobre sua interação pós-jogo com Caleb Williams. “Tive tantos caras vindo até mim depois dos jogos no ano passado e significou o mundo para mim que esses caras sequer pensaram em me dar conselhos.” Alex Slitz/Getty Images

Stroud, falando com repórteres na quarta-feira, deixou claro que estava tentando ajudar Williams durante a interação e não estava tentando menosprezá-lo.

“Eu não estava tentando ser um irmãozinho dele ou algo assim. Ele sabe disso também. Tenho muito respeito por ele”, disse Stroud. “Tive tantos caras vindo até mim depois dos jogos no ano passado e significou o mundo para mim que esses caras sequer pensaram em me dar conselhos.

“Então, eu só tento retribuir o que o jogo está me dando. Então, eu desejo a ele o melhor, cara. Eu quero que ele faça algo incrível nesta liga. Eu acho que ele fará.”

Usuários de mídia social focaram na linguagem corporal de Williams, notando que ele parecia desdenhoso em relação ao conselho de Stroud.

Williams teve pouco a dizer sobre a interação deles durante sua entrevista coletiva pós-jogo, dizendo: “Apertamos as mãos no final do jogo. Foi basicamente isso.”

Stroud não viu a resposta de Williams de forma negativa e “quer que ele se saia extremamente bem”.

“Não acho que ele estivesse tentando ser de nenhuma maneira [toward me]ele só estava chateado porque eles perderam”, disse Stroud. “Eu entendo totalmente. Então eu tenho muito respeito por esse cara, cara.”