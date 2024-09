Clark, Fever com pouca experiência em playoffs, mas com muitas esperanças contra Sun

UNCASVILLE, Connecticut — O Indiana Fever entra nos playoffs da WNBA com muitas estreias pela frente.

A abertura da primeira rodada no domingo contra o Connecticut Sun marcará a primeira aparição da franquia na pós-temporada desde 2016, bem como o primeiro jogo de playoff para cada membro do cinco titular de Indiana, incluindo a novata Caitlin Clark.

Mas o Fever, cabeça de chave número 6, está canalizando a leveza e a juventude que o ajudaram a emergir como um dos melhores times da WNBA após a pausa olímpica, na esperança de que isso o ajude a surpreender o Sun, cabeça de chave número 3.

“Você não pode ficar muito tenso; isso não vai deixar você jogar um bom basquete”, disse Clark no sábado. “Acho que é isso que nos trouxe muito sucesso aqui na segunda metade da temporada, é a diversão e a energia com que jogamos e um clima leve. Então, acho que é bom que você veja todo mundo com isso. Mas, ao mesmo tempo, sinto que todos estão abordando isso porque são os playoffs. Isso é muito importante para cada pessoa neste time.”

Companheira de equipe e ex-escolha nº 1, Aliyah Boston acrescentou: “Acho que o momento em que você fica tenso é quando as coisas podem piorar. Para nós, é só continuar sendo quem somos, nos divertindo. Essa é uma das maiores coisas que dizemos umas às outras, especialmente antes de cada jogo, é vamos nos divertir, vamos garantir que continuemos jogando juntas. E então, mesmo agora, nós olhamos, sabemos exatamente qual é o nosso plano de jogo, e é só garantir que continuemos relaxadas no momento.”

Dos oito times nos playoffs, Indiana ostenta a menor quantidade de experiência coletiva na pós-temporada — 19 disputas entre quatro jogadores — e enfrenta um time do Sun com 222 jogos de playoffs em seu currículo. Essa é a quinta maior disparidade entre oponentes na história da pós-temporada da WNBA.

Embora a seca de playoffs do Fever tenha durado sete anos, empatando como a mais longa na história da liga, Connecticut esteve na pós-temporada por oito temporadas consecutivas, chegando pelo menos às semifinais em cada um dos últimos cinco anos.

Mas Indiana, também o terceiro time mais jovem da liga, está tentando não ver essa inexperiência como um prejuízo.

“Não sei se isso é algo bom ou ruim”, disse o treinador do Fever, Christie Sides. “Eles não sabem. Então, o que eles não sabem, eles vão sair, eles jogam duro, certo? Eles jogam duro desde o momento em que nós saltamos a bola, então o que eles não sabem, eles vão continuar fazendo. Espero que eles continuem fazendo o que temos feito durante toda a temporada.”

Clark acrescentou: “Talvez isso seja uma coisa boa. Você não fica sobrecarregado pelo momento, e você simplesmente encara como se fosse outro jogo, e você se prepara exatamente da mesma maneira e vai lá e compete.”

O Sun venceu a série da temporada regular contra o Fever, 3-1. Os três primeiros encontros aconteceram nos 13 jogos iniciais de Indiana, e Connecticut os derrotou por uma margem média de 19 pontos quando em casa. Mas a última vez que esses times se encontraram, em 28 de agosto em Indianápolis, o Fever venceu por 84-80, sua primeira vitória sobre o Sun desde 2021.

“Acho que sabíamos que eles iriam continuar a melhorar”, disse a treinadora de Connecticut Stephanie White sobre a química em desenvolvimento de Indiana desde maio. “Sabíamos que eles iriam melhorar em suas leituras. Sabíamos que eles tinham todas as peças. Suas leituras têm sido mais limpas, seus arremessos têm sido abertos e, desde o intervalo, eles têm sido arremessadores difíceis… não apenas seu grupo principal e suas superestrelas se destacaram e melhoraram, mas todos os outros também. É como se eles tivessem se acomodado em seus papéis, eles entendessem o que esperar e eles são elite nesses papéis.”

A armadora do Star Fever, Kelsey Mitchell, estará a todo vapor no domingo após um susto de lesão no primeiro quarto da final da temporada regular de Indiana contra o Washington Mystics. Mitchell disse aos repórteres no sábado que se sente ótima e que sua saída na quinta-feira foi por precaução.

A primeira rodada melhor de três garante dois jogos em Connecticut (o Jogo 2 é quarta-feira). No caso de uma divisão, um Jogo 3 vencedor leva tudo seria sexta-feira em Indianápolis.

“Estou animado”, disse Clark. “Acho que dá para perceber só pela nossa vibe que todo mundo está realmente animado e pronto para começar a tocar.”