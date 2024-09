Clark, Reese e as 10 melhores temporadas de estreia na história da WNBA

Caitlin Clark nasceu em 2002, cinco anos após o lançamento da WNBA, e cresceu assistindo à liga. Jogar na WNBA sempre foi um dos seus sonhos. Agora, perto do fim de sua primeira temporada recorde, está claro que ela já deixou sua marca em apenas um verão.

“Muitas pessoas nesta classe de novatos cresceram amando esta liga”, disse Clark. “Elas falam de muitas memórias da infância que passaram em um jogo da WNBA ou têm uma jogadora específica que amam.

“Não sei se ser fã necessariamente faz você mais preparada para jogar na WNBA — mas talvez do ponto de vista de realmente saber o quão boa é essa liga. Você vai continuar a ver essas jovens jogadoras que entram na liga e idolatram [a player] ou equipe específica… e isso foi uma parte muito impactante de sua jovem vida.”

Alguns podem um dia dizer que Clark os influenciou dessa forma. Ela está tendo um começo forte para o que pode ser uma carreira épica. O quão boa ela tem sido como novata?

Atualmente, ela lidera a WNBA em assistências e cestas de 3 pontos e está em sétimo lugar em pontuação. Ela se tornou a primeira novata a conseguir um triplo-duplo; ela tem dois. Clark tem oito jogos de pelo menos 20 pontos e 10 assistências, o maior número de qualquer jogadora em uma temporada. Com a vitória de domingo sobre o Atlanta Dream, ela se tornou a primeira jogadora na história da WNBA a ter uma média de pelo menos 25 pontos e 10 assistências em um período de cinco jogos.

Clark também fez pelo menos três cestas de 3 pontos em 10 jogos consecutivos, a maior sequência na história da WNBA. E Clark tem sido um grande fator para ajudar o Indiana Fever a quebrar sua seca de sete anos nos playoffs, já que se classificaram para a pós-temporada pela primeira vez desde 2016.

Quando se trata de impacto em termos de obter exposição para a WNBA e trazer novos fãs, Clark tem estado em uma liga própria. Sua popularidade, impulsionada por sua corrida para o recorde de pontuação da Divisão I da NCAA e duas viagens para o jogo do campeonato nacional enquanto estava em Iowa, foi traduzida para a WNBA assim como seu jogo. Os ingressos da febre são uma mercadoria quente tanto em Indiana quanto ao redor da liga.

Onde a temporada de Clark se classifica entre as 10 melhores temporadas de novatos na história da WNBA? E a de Angel Reese — agora afastada pelo resto da temporada com uma lesão no pulso — também entra nessa lista? Todos os novatos eram elegíveis, não apenas os jogadores que foram nomeados Novato do Ano da WNBA. Dito isso, todos na lista, exceto os novatos deste ano, ganharam essa honra. O prêmio de 2024 ainda não foi entregue, embora Clark seja o favorito absoluto.

Como a maioria dos rankings, este é quase impossível de limitar a 10. Como, por exemplo, podemos deixar de fora Seimone Augustus, que é a líder de todos os tempos em média de pontuação entre novatos (21,9 em 2006)? E quanto a Cheryl Ford, que teve uma média de um duplo-duplo (10,8 PPG, 10,4 RPG) em 2003 e é a única vencedora do prêmio de Novato do Ano, além de Maya Moore, a ganhar um campeonato da WNBA em seu primeiro ano?

Tentamos levar em conta novatos que causaram impacto em várias categorias durante sua primeira temporada e também se eles realizaram feitos históricos não apenas para novatos, mas para jogadores em geral. Apenas dois verdadeiros guardas — Clark e Diana Taurasi — entraram nesta lista. Provavelmente porque pode levar um pouco mais de tempo para os guardas se ajustarem à liga.

Mas no caso de Clark, não demorou muito para que a liga começasse a se ajustar a ela.

Estatísticas do ano de estreia: 18,5 PPG, 9,5 RPG, 3,4 APG, 2,3 BPG

Parker é a única Novata do Ano a também ganhar o prêmio de MVP na mesma temporada. A escolha número 1 do draft vinha de títulos consecutivos da NCAA no Tennessee e imediatamente se tornou uma força na WNBA. Ela ganhou uma medalha de ouro olímpica com o Team USA em 2008, então a ala-pivô e as Sparks chegaram às finais da Conferência Oeste. Parker conquistou outro prêmio de MVP (em 2013) e ganhou uma homenagem de Jogadora Defensiva do Ano (2020), e foi membro de três times campeões da WNBA (2016, 2021, 2023).

Estatísticas do ano de estreia: 18,6 PPG, 8,6 RPG, 3,7 APG, 2,9 SPG

Catchings foi escolhida como a número 3 em 2001, mas estava se recuperando de uma lesão no joelho que interrompeu sua temporada sênior no Tennessee. Assim, sua temporada de estreia foi em 2002, quando ela levou o Fever à sua primeira aparição nos playoffs. Catchings registrou 9,2 ações de vitória, a maior já registrada por uma novata da WNBA. A atacante ganhou um prêmio de MVP da liga (2011), foi cinco vezes Jogadora Defensiva do Ano e venceu o campeonato de 2012.

Estatísticas do ano de estreia (até 10 de setembro): 19,2 PPG, 5,8 RPG, 8,5 APG, 1,3 SPG

Clark foi a primeira escolha em abril, seguindo a seleção nº 1 Aliyah Boston, que foi a Novata do Ano de 2023 para o Fever. Essas duas fizeram um grande progresso em uma temporada como uma combinação de guarda-poste de ponta. Clark também se encaixou bem com a companheira de backcourt titular Kelsey Mitchell; ambas estão com média de pouco mais de 19 pontos por jogo. Um forte argumento pode ser feito de que Clark teve a melhor temporada ofensiva de todos os tempos para uma novata da WNBA. Onde uma jogadora como Catchings tem uma vantagem é que ela também foi uma defensora de elite como novata. Clark fez progressos nesse lado da quadra. E embora ela tenha uma média de 5,7 turnovers por jogo, o fato de ela ser a principal manipuladora de bola do time e a líder de assistências da liga deve ser levado em consideração.

Estatísticas do ano de estreia: 13,2 PPG, 4,6 RPG, 2,6 APG, 1,4 SPG

A três vezes vencedora do Troféu Wade na UConn não teve as maiores estatísticas como a escolha nº 1 em 2011, mas seu impacto foi imediato e enorme. Ela era o elemento que faltava para o Lynx levá-los naquele ano ao primeiro de seus quatro campeonatos da WNBA. A atacante viria a ser MVP da liga em 2014, e fez seis viagens para as Finais da WNBA em suas oito temporadas na liga.

Estatísticas do ano de estreia: 20,7 PPG, 8,0 RPG, 2,2 APG, 1,7 BPG

Wilson foi a segunda de três escolhas consecutivas de No. 1 para os Aces, seguindo Kelsey Plum (enquanto a franquia ainda estava em San Antonio) e antes de Jackie Young. Como um grupo, elas ajudaram a liderar os Aces aos últimos dois títulos da WNBA. Wilson foi imediatamente o rosto da franquia Aces quando ela se mudou para Las Vegas em seu ano de estreia, e a pivô está a caminho nesta temporada de seu terceiro prêmio de MVP. Ela também ganhou o prêmio de Jogadora Defensiva do Ano duas vezes.

Estatísticas do ano de estreia: 18,3 PPG, 9,3 RPG, 3,4 APG, 1,9 BPG

Stewart vinha de quatro títulos consecutivos da NCAA na UConn quando se tornou a segunda escolha número 1 do Storm em uma sequência, depois de Jewell Loyd. Durante a temporada de estreia de Stewart na WNBA, a atacante seguiu os passos de Candace Parker e Diana Taurasi ao ganhar uma medalha de ouro olímpica com o Team USA. Stewart, agora com o New York Liberty, ganhou dois prêmios de MVP da WNBA e dois campeonatos da liga.

Estatísticas do ano de estreia: 18,1 PPG, 5,6 RPG, 1,8 APG, 1,8 BPG

A escolha nº 2 de Delaware, Delle Donne tem a melhor taxa de 3 pontos (43,8%) e taxa de lance livre (92,9%) de qualquer vencedora do prêmio de Novato do Ano da WNBA. Se alguém questionou se Delle Donne levaria mais tempo para se ajustar à WNBA porque ela não jogou em uma conferência poderosa na faculdade, ela provou que não era o caso. A ala-armadora ganhou dois prêmios de MVP e um campeonato da WNBA.

Estatísticas do ano de estreia: 17,0 PPG, 4,4 RPG, 3,9 APG, 1,3 SPG

A escolha número 1 da UConn, onde a armadora ganhou três títulos consecutivos da NCAA, Taurasi foi nomeada Novata do Ano e também ganhou a primeira de seis medalhas de ouro olímpicas com o Time EUA durante sua temporada de estreia na WNBA. O Mercury perdeu os playoffs naquele ano, mas ganhou seu primeiro título da WNBA em 2007. No total, Taurasi tem três campeonatos com o Mercury. Ela foi a MVP da liga em 2009, e Taurasi é a líder de pontuação de todos os tempos da WNBA.

Estatísticas do ano de estreia: 15,5 PPG, 11,7 RPG, 1,5 APG, 1,7 BPG

Charles ganhou títulos consecutivos da NCAA com temporadas perfeitas na UConn antes de ser a escolha nº 1 em 2010. Até Angel Reese este ano, Charles tinha a maior média de rebotes de qualquer novato na história da WNBA. Charles ganhou o prêmio de MVP da liga em 2012. Agora com Atlanta, o centro está em segundo lugar, atrás de Taurasi, na pontuação da carreira.

10. Angel Reese, Céu de Chicago, 2024

Estatísticas do ano de estreia: 13,6 PPG, 13,1 RPG, 1,9 APG, 1,3 SPG

Reese foi a pior escolhida entre todas as jogadoras que entraram nesta lista das 10 melhores: ela foi escolhida em 7º lugar este ano, saindo da LSU, onde ganhou o título da NCAA de 2023. Mas Reese tem sido um grande sucesso como reboteira. Ela estabeleceu o recorde de temporada única da WNBA para rebotes (446) e estabeleceu a marca de mais duplos-duplos consecutivos (15). Sua temporada foi interrompida por uma lesão no pulso, mas a atacante ainda jogou 34 jogos.

Também considerado: Seimone Augusto, Cheryl Ford, Sue Bird