Classificação de boxe libra por libra – Canelo permanece, mas Inoue ganha terreno

A vitória por decisão unânime de Canelo Alvarez sobre Edgar Berlanga — sua oitava defesa de pelo menos um título super-médio — solidificou seu lugar no topo da divisão de 168 libras, mas não lhe rendeu muitos votos extras para subir no ranking libra por libra da ESPN. Foi a sexta luta de Alvarez em Las Vegas no fim de semana do Dia da Independência do México, e sua quarta na T-Mobile Arena.

Alvarez (62-2-2, 39 KOs), de Guadalajara, México, dominou Berlanga (22-1, 17 KOs), e marcou um knockdown no terceiro round com um poderoso gancho de esquerda na cabeça. Mas Alvarez não conseguiu marcar sua primeira vitória por KO desde novembro de 2021 — quando ele parou Caleb Plant no 11º round — contra um azarão pesado em Berlanga.

“Eu fui bem. Agora, o que eles vão dizer?” Alvarez disse depois da luta. “Eles disseram que eu não luto com lutadores jovens. Eles sempre falam, mas eu sou o melhor lutador do mundo.

“Minha experiência e meu talento foram a diferença. É sobre trabalho duro e inteligência. É tudo junto. Se você tem talento, precisa de disciplina também.”

O Top Rank Boxing agora está na ESPN e ESPN+. Assine a ESPN+ obter eventos exclusivos de boxepesagens e muito mais. Sexta-feira, 17h45 ET na ESPN+: Jaime Munguia vs. Erik Bazinyan preliminar Sexta-feira, 22h30 ET na ESPN e ESPN+: Jaime Munguia vs. Erik Bazinyan, 12 rounds, super-médios

Apesar da vitória, Alvarez não subiu no ranking e permaneceu na quinta posição. A maioria dos eleitores manteve Alvarez nas mesmas posições, incluindo o analista de boxe da ESPN e membro do Hall da Fama Timothy Bradley Jr.

“Os lutadores que precederam Canelo na lista têm consistentemente nocauteado seus oponentes, particularmente aqueles vistos como ameaças de nível inferior e alguns oponentes de elite”, disse Bradley sobre sua decisão de não mover Alvarez para cima em sua lista. “Embora Canelo seja ótimo, o chiado está faltando em suas performances, apesar de sua popularidade e de ser rotulado como o rosto do boxe.”

Mike Coppinger, especialista em boxe da ESPN, fez com que Alvarez caísse duas posições em sua lista.

Outro lutador no top 10 estava em ação desde nosso último ranking. Naoya Inoue defendeu seu campeonato indiscutível de peso-pena júnior com uma vitória por TKO no sétimo round sobre TJ Doheny na Ariake Arena em Tóquio em 3 de setembro.

Esta foi a segunda defesa dos títulos WBC, WBO, IBF e WBA para Inoue (28-0, 25 KOs), um campeão de quatro divisões — e indiscutível em 118 e 112 libras. Com a vitória, Inoue ganhou votos suficientes para forçar um empate para a posição nº 2 com Terence Crawford.

Nosso painel composto por Coppinger, Bradley, Joe Tessitore, Teddy Atlas, Nick Parkinson, Eric Raskin, Michelle Joy Phelps, Claudia Trejos, Bernardo Osuna, Crystina Poncher, Eric Woodyard, Bernardo Pilatti, Charles Moynihan, Salvador Rodriguez, Jim Zirolli, Michael Mascaro, Aladdin Freeman, Victor Lopez e Damian Delgado Averhoff compartilha seus votos.

Mais classificações da ESPN: classificações divisionais e classificações femininas peso por peso.

Observação: os resultados são até 17 de setembro.

1. OLEKSANDR USYK Classificação anterior: No. 1

REGISTRO: 22-0, 14 KOs

DIVISÃO: Peso pesado (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (SD12) Tyson Fury, 18 de maio

PRÓXIMA LUTA: 21 de dezembro contra Tyson Fury

T-2. TERÊNCIA CRAWFORD Classificação anterior: No. 2

REGISTRO: 40-0, 31 KOs

DIVISÃO: Peso meio-médio (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Israil Madrimov, 3 de agosto

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

T-2. NAOYA INOUE Classificação anterior: No. 3

REGISTRO: 28-0, 25 KOs

DIVISÃO: Peso pena júnior (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO7) Luis TJ Doheny, 3 de setembro

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

4. DMITRY BIVOL Classificação anterior: No. 4

REGISTRO: 23-0, 12 KOs

DIVISÃO: Meio-pesado (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO6) Malik Zinad, 1 de junho

PRÓXIMA LUTA: 12 de outubro contra Artur Beterbiev

5. CANELO ÁLVAREZ Classificação anterior: No. 5

REGISTRO: 62-2-2, 39 nocautes

DIVISÃO: Super médio (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Edgar Berlanga, 14 de setembro

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

6. ARTUR BETERBIEV Classificação anterior: No. 6

REGISTRO: 20-0, 20 KOs

DIVISÃO: Meio-pesado (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO7) Callum Smith, 13 de janeiro

PRÓXIMA LUTA: 12 de outubro contra Dmitry Bivol

7. JESSE “BAM” RODRIGUEZ Classificação anterior: No. 7

REGISTRO: 20-0, 13 KOs

DIVISÃO: Peso galo júnior (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (KO7) Juan Francisco Estrada, 29 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

8. GERVONTA DAVIS Classificação anterior: No. 8

REGISTRO: 30-0, 28 KOs

DIVISÃO: Peso leve (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (KO8) Frank Martin, 15 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

9. SHAKUR STEVENSON Classificação anterior: No. 9

REGISTRO: 22-0, 10 KOs

DIVISÃO: Peso leve (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Artem Harutyunyan, 6 de julho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

10. TEOFIMO LÓPEZ Classificação anterior: No. 10

REGISTRO: 21-1, 13 KOs

DIVISÃO: Peso meio-médio júnior (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Steve Claggett, 29 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

A fórmula

As classificações são baseadas em um sistema de pontos decrescente, com um voto de primeiro lugar concedendo 10 pontos, um voto de segundo lugar concedendo nove pontos e assim por diante. Um empate vai para o lutador com a classificação mais alta, depois para aquele com mais votos naquela classificação.

Outros que receberam votos: Juntos Nakatani (12), Tyson Fury (9), Vasiliy Lomachenko (7), David Benavidez (5), Devin Haney (1).

Como nossos escritores votaram

Bradley: 1. Usyk, 2. Crawford, 3: Inoue, 4. Beterbiev, 5. Rodríguez, 6. Davis, 7. Bivol, 8. Álvarez, 9. López, 10. Stevenson

Cobre: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Rodríguez, 6. Álvarez, 7. Beterbiev, 8. Davis, 9. Nakatani, 10. Haney

Atlas: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Davis, 6. Lomachenko, 7. Beterbiev, 8. Álvarez, 9. Fúria, 10. Rodríguez

Tessitor: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Beterbiev, 6. Rodríguez, 7. Álvarez, 8. Nakatani, 9. Stevenson, 10. Davis

Parkinson: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Nakatani, 9. Lomachenko, 10. Davis

Raskin: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Beterbiev, 10. Benavidez

Poncher: 1. Crawford, 2. Usyk, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Beterbiev, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Stevenson, 10. López

Osuna: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Rodríguez, 8. López, 9. Stevenson, 10. Davis

Phelps: 1. Usyk, 2. Álvarez, 3. Inoue, 4. Crawford, 5. Beterbiev, 6. Bivol, 7. Fúria, 8. López, 9. Davis, 10. Stevenson

Rodríguez: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Davis, 7. Rodríguez, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. Nakatani

Trejos: 1. Inoue, 2. Crawford, 3. Usyk, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Stevenson, 10. López

Pátio de madeira: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Álvarez, 5. Davis, 6. López, 7. Stevenson, 8. Bivol, 9. Beterbiev, 10. Fúria

Moynihan: 1. Inoue, 2. Crawford, 3. Usyk, 4. Álvarez, 5. Beterbiev, 6. Bivol, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Benavidez, 10. Nakatani

Pilatti: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Davis, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Nakatani, 9. Benavidez, 10. Fúria

Zirolli: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Stevenson, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Bivol, 8. Rodríguez, 9. López, 10. Nakatani

Mascaro: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Rodríguez, 5. Bivol, 6. Beterbiev, 7. Álvarez, 8. López, 9. Davis, 10. Stevenson

Homem livre: 1.Inoue, 2. Crawford, 3. Usyk, 4. Beterbiev, 5. Bivol, 6. Álvarez, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Nakatani, 10. Stevenson

López: 1. Crawford, 2. Usyk, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. López

Delgado Averhof: 1. Inoue, 2. Usyk, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. López

Enquete de especialistas da ESPN

Primeiro lugar: Usyk (11), Crawford (4), Inoue (4)

Segundo lugar: Crawford (8), Inoue (7), Usyk (3), Alvarez (1)

Terceiro lugar: Inoue (8), Crawford (6), Usyk (5)

Quarto lugar: Bivol (7), Álvarez (7), Beterbiev (2), Crawford (1), Rodríguez (1), Stevenson (1)

Quinto lugar: Bivol (7), Alvarez (4), Beterbiev (3), Davis (3), Rodriguez (2)

Sexto lugar: Rodriguez (6), Beterbiev (5), Bivol (2), Alvarez (2), Davis (2), Lopez (1), Lomachenko (1)

Sétimo lugar: Rodriguez (5), Beterbiev (4), Davis (4), Bivol (2), Alvarez (2), Stevenson (1), Fury (1)

Oitavo lugar: Davis (4), Beterbiev (3), Lopez (3), Nakatani (3), Alvarez (2), Stevenson (2), Bivol (1), Rodriguez (1)

Nono lugar: Stevenson (7), Beterbiev (2), Davis (2), Lopez (2), Nakatani (2), Benavidez (2), Fury (1), Lomachenko (1)

10º lugar: Stevenson (4), Davis (3), Lopez (3), Nakatani (3), Fury (3), Rodríguez (1), Benavidez (1), Haney (1)