Classificação de poder da MLS: Galaxy sobe, Carrasquilla eleva Houston

É segunda-feira e mais uma semana de ação da MLS está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

O Inter Miami foi superado em chutes e jogadas em partes do seu jogo contra o NYCFC no Yankee Stadium. Sua qualidade apareceu com o 31º gol do clube de Leo Campana no minuto 75, mas James Sands marcou um gol de empate no minuto 95 para chamar de empate no Bronx. Dois empates seguidos não serão comemorados pelos líderes da liga. Mas com quatro jogos restantes, ele ainda tem uma vantagem de seis pontos e uma mão no Shield.

Classificação anterior: 2

Apesar de ter sido superado em Orlando, o Crew conseguiu uma vitória de 4 a 3 no sábado após derrotar o Toronto por 2 a 0 no meio da semana. Com 56 pontos e um jogo a menos, o Crew parece melhor posicionado para ultrapassar Miami na corrida do Shield, caso os Herons tropecem. Marque em seus calendários: eles vão de igual para igual em 2 de outubro.

Classificação anterior: 4

O Galaxy se recuperou de uma derrota por 4 a 2 em Portland com uma vitória por 4 a 2 sobre Vancouver. Isso serve. O melhor time do Oeste tem uma vantagem de sete pontos sobre o segundo colocado Real Salt Lake e é facilmente um favorito da pós-temporada enquanto os playoffs se aproximam.

Classificação anterior: 3

Classificação anterior: 3

Cincy ficou para trás duas vezes e empatou duas vezes para levar um ponto fora de casa em Nashville. O segundo colocado da Eastern Conference está invicto em seus últimos quatro jogos, mas enfrenta uma mistura interessante de oponentes nos quatro testes finais (LAFC, NYCFC, Orlando, Philly), pois parece se posicionar bem nos playoffs.

Classificação anterior: 5

O LAFC pode estar focado na final da US Open Cup (que acontece nesta quarta-feira contra o SKC), mas tem perdido todos os tipos de pontos ultimamente. Com alguns jogadores importantes descansando, o time sofreu uma derrota fora de casa em Frisco, mantendo o time sem vitórias na temporada regular desde que ela foi retomada no final de agosto. Dito isso, o LA ainda é um dos melhores times da liga e pode desafiar mais troféus do que o que está no convés nesta quarta-feira.

Classificação anterior: 6

Houston está invicto em seus últimos cinco jogos com uma vitória de 1-0 sobre o Austin FC. O incrível chute de bicicleta de Coco Carrasquilla aos 83 minutos após um escanteio garantiu todos os três pontos fora de casa em Austin, enquanto o Dynamo parece pronto para terminar o ano em uma forma feroz.

Classificação anterior: 11

O RSL sofre muitos gols, mas também marca muitos. Sofreu cinco gols nos últimos dois jogos (e quatro gols no jogo anterior). Mas também marcou seis, saindo com uma vitória por 3 a 2 e um empate por 3 a 3. O empate de sábado será decepcionante após perder a vantagem de dois gols. Boas notícias para os problemas defensivos, no entanto: como o time parece se posicionar bem para os playoffs, os jogos restantes parecem favoráveis.

Classificação anterior: 7

O Colorado levou um golpe contra o SKC no meio da semana (4-1 fora de casa depois que Alan Pulido e Erik Thommy marcaram dois gols cada), mas se recuperou no fim de semana com uma vitória de 2-0 sobre o Toronto em casa. Reggie Cannon abriu o placar com seu primeiro gol pelo Rapids, e seu primeiro gol na MLS desde 2019. Em terceiro lugar no Oeste com quatro jogos restantes, a temporada do Colorado continua sendo uma das maiores histórias de sucesso do ano.

Classificação anterior: 12

Os fãs deram ao líder da liga Miami uma verdadeira recepção do Bronx no sábado. Os Pigeons então os seguraram durante a maior parte da partida, enquanto superavam os visitantes em arremessos e frequentemente produziam mais. Alguma qualidade de Lionel Messi, Jordi Alba e Campana surgiu para a liderança inicial. Mas Nova York conquistou um ponto com o empate de Sands aos 95 minutos — seu primeiro gol na MLS. Esse é um sábado de qualidade para os nova-iorquinos.

Classificação anterior: 9

Classificação anterior: 9

Orlando lutou bravamente na derrota por 4 a 3 para Columbus em casa e teve um pouco de azar por não conseguir mais da derrota. Superou o Crew em chutes e quase dobrou seu xG. Às vezes, é assim que acontece.

Classificação anterior: 13

A forma do Portland tem sido sólida na semana passada. Uma vitória de 4-2 contra o Galaxy é um grande resultado, e 3-3 contra o RSL depois de estar perdendo por 2-0 no começo também serve.

Classificação anterior: 8

Há times piores para perder do que o Galaxy… Muito piores. Especialmente quando você está descansando jogadores para uma batalha no meio da semana com Toronto pela final do Campeonato Canadense.

Classificação anterior: 10

Um empate contra o pior time da liga vai irritar o Sounders, que caiu para a sexta posição no Oeste, desperdiçando pontos que teriam ajudado sua classificação nos playoffs.

Classificação anterior: 14

Os Loons estão atualmente sentados apenas dentro das posições de playoff na Conferência Oeste. Minnesota tem uma vantagem de cinco pontos sobre o FC Dallas, mas cada ponto restante conta. Com uma vitória de 2 a 0 sobre o SKC, ele tem três vitórias em seus últimos quatro jogos, mas enfrenta uma sequência difícil de oponentes nos três finais (Colorado, RSL, Vancouver).

Classificação anterior: 17

Charlotte navegou para uma vitória retumbante de 4-0 sobre um Revolution em dificuldades depois de perder três pontos para Orlando no meio da semana. A história de sucesso de Dean Smith na Carolina do Norte parece bem posicionada para chegar aos playoffs. Mas o lado vai lutar por uma vantagem favorável na pós-temporada com quatro jogos restantes (e Miami em seguida).

Classificação anterior: 15

O Red Bulls não consegue parar de empatar jogos. Um empate de 2 a 2 contra Atlanta é o 14º empate da temporada. Este veio por meio de um empate selvagem aos 97 minutos. Nem sempre é bonito, mas o time tem um jeito de fazer as coisas.

Classificação anterior: 18

A Filadélfia pode simplesmente entrar furtivamente nos playoffs se continuar jogando como fez na noite de domingo. Uma vitória de 4 a 0 contra o DC United marca sua segunda vitória consecutiva, com nove gols marcados em seus últimos dois jogos. Chegar aos playoffs não será fácil, no entanto: Atlanta, Orlando, Columbus e Cincinnati aguardam.

Classificação anterior: 21

Classificação anterior: 21

Depois de vencer seu primeiro jogo desde 22 de junho no último sábado, Nashville venceu Chicago no meio da semana e empatou com o FC Cincinnati no fim de semana. Isso leva o novo time de BJ Callaghan a duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Chegar aos playoffs seria uma luta, mas o time tem um cronograma superável a seguir se conseguir manter a nova forma.

Classificação anterior: 16

Alguns heroísmos no final do jogo quase garantiram os tão necessários três pontos para Atlanta na Red Bull Arena. Brad Guzan fez uma grande defesa para parar o pênalti de Elias Manoel aos 87 minutos. Então Edwin Mosquera saiu do banco para marcar um gol impressionante nos acréscimos, reivindicando uma vantagem de 2 a 1. Mas a vingança de Manoel aos 97 minutos significa que o United vai para casa com apenas um ponto, ainda ficando aquém das posições do playoff.

Classificação anterior: 19

Toronto foi bem contra Austin no último sábado. Mas foi 2-0 contra Columbus e depois 2-0 contra Colorado nos dois jogos desde então. Com a posse de uma vaga no playoff precária, Toronto tem uma mistura de jogos finais: Chicago (deve vencer), Red Bulls (curinga), Miami (caramba).

Classificação anterior: 22

Dallas venceu um LAFC rotacionado por 3-1 na noite de sábado. Esse é um resultado respeitável, apesar da forma errática do LAFC, e os três pontos são essenciais para suas esperanças de chegar aos playoffs. Dallas está agora a apenas uma posição das posições dos playoffs, mas Minnesota tem uma vantagem de cinco pontos logo acima.

Classificação anterior: 28

Classificação anterior: 28

Os dois gols de Alan Pulido e Erik Thommy deram ao SKC uma vitória chocante de 4 a 1 sobre o Colorado no meio da semana, antes de perder para o Minnesota na noite de sábado. Não há como negar: a única glória possível para o SKC nesta temporada está em jogo nesta quarta-feira à noite, quando ele enfrenta o LAFC na final da Open Cup.

Classificação anterior: 20

Há um grupo congestionado de times tentando chegar aos playoffs da Conferência Leste. O DC pode conseguir, mas perder por 4 a 0 para o nono colocado Philadelphia Union não é uma maneira convincente de defender seu caso.

Classificação anterior: 25

Austin se tornou o mais recente time a roubar pontos do LAFC quando empatou com eles por 1 a 1 na quarta-feira à noite. Em seguida, seguiu com uma melhor finalização, mas perdeu para Houston na noite de sábado em casa, deixando o ímpeto escapar por entre suas mãos enquanto se prepara para uma formidável sequência final de jogos.

Classificação anterior: 26

Um empate e uma vitória nos últimos dois jogos são bons resultados, mas Montréal enfrentou times ruins (New England e Chicago, respectivamente). Lado positivo: não perdeu para o Revs por 5 a 0 dessa vez… uma reviravolta enorme em relação a 24 de agosto.

Classificação anterior: 23

Eles venceram o San Jose no sábado, mas, ei, quem não venceu? Com ​​quatro jogos restantes, os estreantes queridos do ano passado quase certamente terminarão 2024 sem uma vaga na pós-temporada.

Classificação anterior: 24

Chicago tem três jogos restantes para batalhar com os Revs pela distinta glória de não terminar em último no Leste. Infelizmente, New England tem dois jogos a menos. E apesar da vitória no último sábado, Chicago olha para a contagem.

Classificação anterior: 27

É difícil imaginar que, alguns anos atrás, esse mesmo time estava estabelecendo o recorde de pontos em uma única temporada a caminho do Shield. New England empatou com Montreal no meio da semana, mas foi sufocado por Charlotte por 4 a 0 na noite de sábado. É uma temporada miserável para os Revs.

Classificação anterior: 29

A jornada dos Earthquakes até a colher de pau continuou com um empate contra Seattle e uma derrota para STL na semana passada. A colher está quase certamente indo para San Jose. Mas o time conseguiu alguns resultados interessantes no caminho.