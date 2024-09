Classificação de poder da NWSL: Alguém pode parar o Orlando Pride?

É segunda-feira e mais uma semana de ação da NWSL está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossas classificações são derivadas de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Nossos escritores e modelos estatísticos classificaram todos os 14 clubes da liga após a 17ª rodada. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

Próxima partida: Domingo no Chicago Red Stars, 18h ET

Uma chuva torrencial chegou mais perto de parar o Pride do que qualquer outra pessoa nesta temporada, mas nem a mãe natureza foi páreo para Orlando, que fez um bom time de Gotham parecer extraordinariamente mediano em uma vitória de 2 a 0. Agora, ele venceu cinco seguidas e abriu uma vantagem de seis pontos na corrida pelo Shield, mas parece que a diferença entre o Pride e o resto da liga é muito maior do que isso.

Classificação anterior: 2

Próxima partida: Sábado vs. Portland Thorns, 12:30 pm ET

O Spirit voou pelo país para jogar em um campo ruim em uma San Diego muito quente, era o time muito melhor e de alguma forma só conseguiu um empate de 1 a 1. Foi um dia frustrante para Washington, mas não um que deve mudar a opinião de ninguém sobre esse time muito bom.

Classificação anterior: 3

Próxima partida: Sábado vs. Utah Royals, 19h30 horário do leste dos EUA

O Current estava invicto em suas primeiras 15 partidas, mas sua derrota por 2 a 1 na Carolina do Norte marcou sua terceira derrota consecutiva desde aquele início invicto. Parecia que o meio-campo do KC realmente sentia falta de Claire Hutton, que está fora na Copa do Mundo Sub-20. É um pouco preocupante o quão dependente o Current é da jovem de 18 anos, mas caberá aos veteranos melhorar as coisas no próximo mês, enquanto Hutton estiver fora.

Classificação anterior: 4

Próxima partida: Domingo vs. Houston Dash, 13h ET (ao vivo na ESPN+)

Ninguém venceu o Pride nesta temporada, então dificilmente é um problema que Gotham tenha caído em Orlando. O que era preocupante era a incapacidade deles de criar chances, mesmo quando ficaram para trás e começaram a empurrar os jogadores para frente. Os Bats realmente sentiram falta de Lynn Williams.

Classificação anterior: 6

Próxima partida: Domingo no San Diego Wave FC, 20h ET

O Courage teve um dos seus maiores públicos da temporada e, embora a maioria dos fãs tenha ido para casa durante o longo atraso devido ao clima, a paralisação provou ser uma bênção para o time, que pulou na frente quando o jogo foi retomado. O gol de Brianna Pinto nos acréscimos foi uma beleza absoluta que merecia ser o vencedor da partida que foi.

Classificação anterior: 9

Próxima partida: Sexta-feira vs. Seattle Reign FC, 22h ET

Alyssa Thompson marcou novamente e Sydney Leroux marcou o gol da vitória nos acréscimos, enquanto Angel City derrotou Chicago pela segunda vitória consecutiva. Com Thompson encontrando suas botas de gol, MA Vignola e Christen Press se recuperando, e Katie Zelem agora no grupo, este pode muito bem ser o time que nenhuma cabeça de chave quer ver nos playoffs.

Classificação anterior: 5

Próxima partida: Sábado no Washington Spirit, 12h30 ET

Rob Gale venceu suas primeiras seis partidas como técnico do Thorns, mas a equipe venceu apenas duas partidas desde aquela sequência em 17 de maio. Ela também não marcou vários gols em um jogo desde então, criando dúvidas reais sobre a direção do time, e uma derrota em casa por 3 a 1 para o Bay no fim de semana não ajudou.

Classificação anterior: 7

Próxima partida: Sábado no Bay FC, 22h ET

Taylor Flint fez outra boa exibição e Louisville teve uma vantagem sobre Seattle, mas as coisas se voltaram contra o Racing e ele sofreu uma derrota difícil. Ele tem apenas uma vitória desde 7 de junho e seus próximos dois jogos são contra Bay e Angel City — os dois próximos times à frente deles na classificação. Ele tem que fazer as coisas andarem o mais rápido possível.

jogar 2:00 Racing Louisville FC x Seattle Reign FC – Destaques do jogo Assista aos destaques do jogo Racing Louisville FC x Seattle Reign FC, 01/09/2024

Classificação anterior: 8

Próxima partida: Domingo vs. Orlando Pride, 18h ET

Parecia que o Red Stars iria roubar um ponto em LA, mas um gol nos acréscimos serviu como uma derrota. A falta de profundidade de ataque se destacou, pois ele lutou para conseguir toques de Mallory Swanson e tinha poucas outras maneiras de avançar a partir do jogo aberto.

Classificação anterior: 10

Próxima partida: Sexta-feira no Angel City FC, 22h ET

O Reign venceu o Racing para vencer duas seguidas pela primeira vez na temporada e, de repente, se viu a apenas quatro pontos de uma vaga no playoff. A substituição de Ji So-yun mudou a partida e isso foi muito além do gol que ela marcou. Ela pode ter sido a Jogadora da Partida, apesar de jogar apenas 36 minutos.

Classificação anterior: 12

Próxima partida: Sábado vs. Racing Louisville, 22h ET

Bay trocou por Abby Dahlkemper para ajudar sua defesa, mas ela causou um impacto ofensivo em sua estreia com o gol de abertura em uma vitória de 3-1 sobre Portland. Os três pontos mantiveram Bay na vaga final do playoff e no caminho para uma temporada de estreia fantástica.

Classificação anterior: 11

Próxima partida: Domingo vs. North Carolina Courage, 20h ET

Foi o The Kristen McNabb Show em San Diego, quando ela marcou para ambos os times em um empate de 1 a 1 contra o Spirit. Embora um empate contra um bom time como o Washington seja um resultado encorajador, o Wave foi muito mal superado e realmente precisa de pontos completos se quiser subir para uma vaga no playoff.

Classificação anterior: 13

Próxima partida: Sábado no Kansas City Current, 19h30 horário do leste dos EUA

O Royals correu para uma liderança de três gols e passou pelo Dash em Houston. As mudanças de cima para baixo do Utah durante o verão estão dando resultado e agora está invicto em seus últimos quatro, apesar de Ally Sentnor estar fora na Copa do Mundo Sub-20.

Classificação anterior: 14

Próxima partida: Domingo no NJ/NY Gotham FC, 13h ET (ao vivo na ESPN+)

A confusão em Houston só piorou com uma derrota abrangente para Utah, na qual teve sorte de não terminar com um ou dois jogadores a menos. Não há dúvidas de quem é o pior time da liga agora, o que é uma pílula especialmente difícil para o Dash engolir em um ano com dois times de expansão.