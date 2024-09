Classificação de poder da WNBA: Indiana Fever supera o atual campeão Las Vegas Aces

Para aqueles que assistiram às dificuldades do Indiana Fever nas últimas temporadas, os números se destacam como se iluminados em neon: 17-16. Pela primeira vez em mais de cinco anos, o Fever tem um recorde de vitórias.

Escrevemos na segunda-feira passada: “Esta semana é importante para as esperanças de playoffs do Fever, com três de seus quatro jogos fora de casa.” Indiana então superou a situação ao derrotar Atlanta, Connecticut, Chicago e Dallas, o que a colocou entre as quatro primeiras no último ESPN WNBA Power Rankings.

O Fever tem a maior sequência de vitórias atual da liga, com quatro. Eles ainda não garantiram uma vaga na pós-temporada, mas estão quase lá.

As 17 vitórias de Indiana igualam o total de três temporadas da franquia de 2020, 2021 e 2022. As coisas melhoraram na temporada passada com a adição da escolha nº 1 Aliyah Boston, já que o Fever venceu 13 jogos. Outra escolha nº 1 desta temporada, Caitlin Clark, transformou o time.

A última vez que Indiana ficou acima de .500 foi em 13 de junho de 2019. O Fever estava 4-3 na época e terminou 13-21. Clark era uma veterana em ascensão no ensino médio, Boston estava se preparando para seu primeiro ano na Carolina do Sul, e Kelsey Mitchell estava em sua segunda temporada com Indiana. Agora, todos estão desempenhando papéis importantes na ressurreição do Fever, cuja última temporada que concluiu com um recorde de vitórias foi 2015 e cuja última aparição nos playoffs foi em 2016.

Considere três meses atrás: os jogadores de Indiana acordaram em 1º de junho com 1-8 após um doloroso começo de temporada. Mas eles conseguiram sua segunda vitória naquele dia. Ainda havia solavancos na estrada à frente, mas o processo de recuperação havia começado.

No intervalo do All-Star/Olympic, Indiana estava 11-15. Desde que o jogo foi retomado após os Jogos de Paris, o Fever está 6-1. Eles derrotaram todos os outros times da WNBA pelo menos uma vez nesta temporada, exceto o atual campeão Las Vegas, que visita Indianápolis para dois jogos em 11 e 13 de setembro.

Mitchell está em sua sétima temporada na WNBA e se destacando em sua primeira corrida de playoff completa. Ela agora marcou 20 ou mais pontos para um recorde da franquia sete vezes consecutivas — incluindo um recorde da temporada de 36 no domingo em uma vitória de 100-93 em Dallas — e está com média de 26,7 PPG nesses jogos. Clark está com média de 24,6 pontos e 9,0 assistências na mesma sequência de sete jogos.

Na temporada, Mitchell (19,0 PPG) e Clark (18,7) lideram o Fever em pontuação, com Boston em terceiro nessa categoria (13,4) e primeiro em rebotes (9,0) e bloqueios (1,4).

O Fever tem sete jogos restantes na temporada regular, os próximos seis seguidos em casa. Falando em transformações, o Gainbridge Fieldhouse em Indianápolis passou de uma cidade quase fantasma em 2022 para o melhor público da WNBA em 2024, com pouco menos de 17.000 por jogo.

Para o treinador Christie Sides, que recebeu muitas críticas de fãs frustrados no início desta temporada, ver o crescimento dos jogadores tem sido gratificante.

“Continuamos falando sobre esvaziar o tanque”, disse Sides sobre o esforço que o Fever está dando a cada jogo. “Continuamos falando sobre momento, manter o pé no acelerador.”

Classificação anterior: 1

Essa semana: vs. SEA (5 de setembro), vs. LV (8 de setembro)

O time que está em primeiro lugar pode perder para o último? Aconteceu na quarta-feira quando Nova York caiu por 94-88 em Los Angeles. Mostrou o impacto que Jonquel Jones tem para o Liberty, já que ela não jogou devido a uma doença. Ela estava de volta para a vitória de sexta-feira por 98-85 em Seattle, pegando 11 rebotes. Outras boas notícias para Nova York: a armadora/ala Betnijah Laney-Hamilton voltou de uma cirurgia no joelho e jogou todas as três partidas na semana passada, sua primeira ação desde 6 de julho. No total, o Liberty (que também venceu o Phoenix) foi 2-1, o que os manteve na primeira posição.

Classificação anterior: 3

Essa semana: vs. SEA (3 de setembro), vs. LV (6 de setembro), @ LA (8 de setembro)

O Sun perdeu em Indiana na semana passada e então se recuperou com vitórias contra Washington e Seattle. A atacante Alyssa Thomas se machucou (lesão na perna) contra Mystics e Storm, mas ela ainda terminou com 8 pontos, 8 rebotes e 8 assistências contra Seattle no domingo. A armadora Marina Mabrey, obtida por meio de troca em 17 de julho, continua a ajudar a impulsionar o Sun; ela teve um total de 52 pontos nos três jogos da semana passada. DeWanna Bonner, de Connecticut, também teve um marco, subindo para o quarto lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da WNBA.

Classificação anterior: 2

Essa semana: @ IND (6 de setembro), @ WAS (8 de setembro)

A derrota do Lynx por 94-76 em Dallas na sexta-feira não foi tão surpreendente quanto a derrota do Liberty em Los Angeles no início da semana. Dallas claramente melhorou muito desde a pausa olímpica. Ainda assim, foi um dos poucos jogos “sem graça” que o Lynx jogou nesta temporada, e encerrou sua sequência de sete vitórias. Minnesota voltou no domingo com uma vitória contra Chicago, com a armadora Courtney Williams empatando sua melhor pontuação da temporada com 22 pontos.

Classificação anterior: 5

Essa semana: LA (4 de setembro), vs. MIN (6 de setembro), vs. ATL (8 de setembro)

Por melhores que Mitchell, Clark e Boston tenham sido, o resto do Fever também está fazendo sua parte. NaLyssa Smith marcou dois dígitos nos últimos três jogos. Lexie Hull, conhecida por sua defesa implacável, marcou dois dígitos em quatro dos últimos sete jogos do Fever. Hull fez isso apenas duas vezes nos primeiros 26 jogos de Indiana. Damiris Dantas e Temi Fagbenle são líderes veteranas que realmente fortaleceram o banco.

Anterior: 4

Essa semana: vs. CHI (3 de setembro), @ CON (6 de setembro), @ NY (8 de setembro)

As Aces estão 4-4 desde que a pausa olímpica terminou, incluindo uma derrota de 93-90 na última terça-feira em Dallas, apesar dos 42 pontos da estrela A’ja Wilson. A treinadora Becky Hammon foi direta sobre a defesa do time não ser boa o suficiente. Vitórias subsequentes sobre Atlanta e Phoenix foram o que as Aces precisavam. Wilson teve 41 pontos contra o Mercury; ela totalizou 109 pontos e 39 rebotes nos três jogos de Las Vegas na semana passada.

Classificação anterior: 6

Essa semana: @ CON (3 de setembro), @ NY (5 de setembro), vs. PHO (7 de setembro)

A temporada 2024 da WNBA está aqui Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece sua corrida pelo campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

Falando de times preocupados com sua defesa, o Storm foi 1-3 na semana passada. Normalmente, isso significaria uma queda no Power Rankings. Mas o time logo abaixo do Storm no Power Rankings — Phoenix — não fez nada para subir. Seattle garantiu uma vaga nos playoffs, mas quer jogar muito melhor. “Não é que as pessoas sejam complacentes, mas não acho que estamos jogando com o esforço que precisamos”, disse o veterano Nneka Ogwumike no domingo após uma derrota em Connecticut.

Classificação anterior: 7

Essa semana: Esta semana: vs. ATL (3 de setembro), vs. WAS (5 de setembro), @ SEA (7 de setembro)

O Mercury poderia ter feito uma declaração na semana passada, mas não fez. Em vez disso, eles perderam três jogos em casa: para Nova York, Minnesota e Las Vegas. O Phoenix acumulou vitórias suficientes para que os playoffs pareçam quase certos, mas o Mercury simplesmente não está jogando bem agora.

Classificação anterior: 11

Essa semana: Esta semana: vs. WAS (3 de setembro), @ ATL (6 de setembro), @ CHI (8 de setembro)

As Wings estão 3-1 em seus últimos quatro jogos, incluindo vitórias sobre Las Vegas e Minnesota. No domingo, elas chegaram perto de vencer Indiana pela segunda vez nesta temporada. Mas a Fever segurou 100-93, apesar da armadora do Dallas, Arike Ogunbowale, empatar um recorde da WNBA com nove cestas de 3 pontos a caminho de 34 pontos. Satou Sabally, das Wings, tem sido muito boa em seus sete jogos desde que retornou à WNBA após as Olimpíadas; ela está com média de 20,6 PPG. O tempo está ficando curto, mas Dallas ainda pode fazer uma investida nos playoffs.

Classificação anterior: 8

Essa semana: @ PHO (3 de setembro), vs. DAL (6 de setembro), @ IND (8 de setembro)

Depois de vencer seus três primeiros jogos após a pausa olímpica, o Dream perdeu os quatro seguintes. Essa derrapagem terminou com uma vitória em Los Angeles no domingo, da qual Atlanta precisava desesperadamente. Agora Atlanta está empatada com Chicago na oitava e última vaga do playoff. A veterana pivô Tina Charles tem feito tudo o que pode para liderar o Dream, incluindo um duplo-duplo no domingo.

Classificação anterior: 10

Essa semana: @ DAL (3 de setembro), @ PHO (5 de setembro), vs. MIN (8 de setembro)

Assim como Dallas, os Mystics (2-1 na semana passada) tiveram um ressurgimento, mesmo que seja tarde demais para os playoffs. Ainda assim, eles continuam na disputa por uma vaga, o que é um feito e tanto considerando o quão devastado por lesões Washington tem sido nesta temporada.

Classificação anterior: 9

Essa semana: @ LV (3 de setembro), vs. LA (6 de setembro), vs. DAL (8 de setembro)

O Sky ainda está em posição de playoff, apesar de perder seis seguidas e sete de oito desde a pausa olímpica. A armadora Chennedy Carter, a maior pontuadora do Chicago, está fora devido aos protocolos de saúde e segurança. Ela não jogou nas três derrotas do Sky na semana passada, para Washington, Indiana e Minnesota. As novatas Angel Reese e Kamilla Cardoso tiveram um dos seus melhores jogos combinados no domingo contra o Lynx, com 39 pontos e 28 rebotes, mas ainda não foi o suficiente. O Sky precisa se encontrar rapidamente.

Classificação anterior: 12

Essa semana: @ IND (4 de setembro), @ CHI (6 de setembro), vs. CON (8 de setembro)

O técnico Curt Miller deixou claro que os Sparks estão fazendo tudo o que podem para vencer e não estão apenas olhando para outra escolha de loteria no draft no ano que vem. O time o apoiou com sua vitória de 94-88 sobre Nova York na semana passada, que encerrou uma sequência de sete derrotas. Mas isso foi seguido por uma derrota para Atlanta. Com 25, os Sparks já têm o maior número de derrotas da franquia em uma temporada, com ainda oito jogos restantes.