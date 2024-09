Classificação de poder da WNBA: Las Vegas e Chicago sobem novamente

O Dallas Wings e o Los Angeles Sparks foram eliminados da disputa dos playoffs da WNBA. Quem se juntará a eles na pós-temporada e quem ficará com a semente nº 8?

Os sete times que já têm vagas nos playoffs continuam disputando posição e vantagem de jogar em casa — incluindo o primeiro colocado, New York Liberty, que está novamente em primeiro lugar no ranking de poder da ESPN WNBA desta semana — mas estamos focados no outro lado, onde o Chicago Sky, o Atlanta Dream e o Washington Mystics estão tentando chegar à pós-temporada.

Com duas semanas restantes na temporada regular, os Mystics enfrentarão o Sky and the Dream (duas vezes) esta semana; Atlanta e Chicago ainda têm um confronto restante um contra o outro na semana seguinte. Todos os três enfrentaram desafios devido a lesões nesta temporada.

Vamos começar com o Sky, que está em oitavo lugar na classificação, mas recebeu uma notícia impressionante no sábado: a atacante Angel Reese está fora do resto da temporada com uma lesão no pulso. Como novata, ela se estabeleceu como uma ameaça consistente de duplo-duplo e uma das melhores reboteiras da liga. É uma pena que não a veremos terminar esta temporada.

A novata Caitlin Clark, do Indiana Fever, disse no domingo sobre Reese: “Ela teve um ano histórico e fez coisas incríveis. Ela veio para a liga e realmente fez bem o que fazia em toda a sua carreira, desde que a conheço.”

A treinadora Teresa Weatherspoon não deu detalhes sobre a lesão de Reese, dizendo que ela poderia revelar isso se quisesse.

Mesmo sem Reese, o Sky acabou com as esperanças de playoffs de Dallas com uma vitória de 92-77 no domingo. A armadora de Chicago Chennedy Carter teve 28 pontos, e a veterana atacante Isabelle Harrison aproveitou ao máximo sua primeira partida como titular em 2024 com 21 pontos e nove rebotes.

“É uma pena que estejamos nessa situação”, disse Weatherspoon, “mas estamos animados com o que podemos fazer”.

O Dream, em nono lugar, quase teve uma grande vitória no domingo. Eles lideraram o Indiana por até 16 pontos — o que se transformou em uma derrota de 104-100 na prorrogação. Atlanta perdeu o atacante Cheyenne Parker-Tyus (tornozelo) para o restante da temporada, e não há cronograma para o retorno do armador Aerial Powers (panturrilha).

Adicione os jogos perdidos no início desta temporada devido a lesões das guardas Rhyne Howard (11) e Jordin Canada (21). É isso que o Dream tem enfrentado, apesar do forte desempenho de Allisha Gray e Tina Charles durante todo o verão.

“A resiliência do time, a coragem — eles continuam lutando”, disse a treinadora do Dream, Tanisha Wright. “Mesmo nos jogos que estamos perdendo, estamos em todos eles. Mas você tem que ser capaz de vencer alguns desses jogos difíceis.”

Washington, que também foi assolada por lesões, começou a temporada com 0-12. Ninguém imaginaria naquela época que estaríamos falando em setembro sobre as Mystics disputando os playoffs. Mas elas continuaram se esforçando, e o retorno da guarda Brittney Sykes de uma lesão realmente ajudou.

Qualquer time que ficar com a última vaga será um grande azarão, é claro, na primeira rodada dos playoffs. Mas Sky, Dream e Mystics não se importariam com isso; eles só querem a chance.

Classificação anterior: 1

Essa semana: @ DAL (10 de setembro), @ DAL (12 de setembro), vs. MIN (15 de setembro)

O Liberty continuou no caminho para o que pode acabar sendo seu melhor recorde na história da franquia; eles estavam 32-8 na temporada regular do ano passado. Na semana passada, o New York derrotou o Seattle Storm e o Las Vegas Aces — varrendo as duas séries da temporada — mas o Liberty não pode estar feliz por ter sido superado pelo Aces por 20-11 no quarto período no domingo. Também há preocupação sobre Betnijah Laney-Hamilton, que deixou o jogo com uma lesão no joelho.

jogar 1:11 Sabrina Ionescu aparece em destaque enquanto o Liberty sobrevive à recuperação dos Aces O Liberty recebe cestas decisivas de Sabrina Ionescu para frustrar a recuperação dos Aces e completar a varredura da temporada sobre Las Vegas.

Classificação anterior: 3

Essa semana: @ ATL (10 de setembro), vs. CHI (13 de setembro), @ NY (15 de setembro)

O Lynx tem o melhor recorde da liga (9-1) desde que o jogo foi retomado após a pausa olímpica. Sua coesão ficou evidente na vitória de sexta-feira por 99-88 em Indiana. O Lynx estava perdendo por oito após o primeiro quarto e por cinco no intervalo, mas assumiu o controle do jogo no terceiro quarto. Napheesa Collier teve 26 pontos e 10 rebotes contra Indiana, depois 19 e 12 na vitória por 78-71 sobre Washington no domingo. O próximo confronto Lynx-Liberty esta semana parece que pode ser uma prévia das Finais da WNBA.

jogar 1:05 Napheesa Collier marca 19 pontos e pega 12 rebotes contra Mystics Napheesa Collier tem uma atuação de destaque com 19 pontos e 12 rebotes no jogo contra as Mystics.

Anterior: 5

Essa semana: @ IND (11 de setembro), @ IND (13 de setembro), vs. CON (15 de setembro)

Os Aces foram 2-1, com vitórias sobre Chicago e Connecticut Sun antes de uma derrota para New York. A treinadora Becky Hammon disse que a ausência de A’ja Wilson (tornozelo) no jogo de domingo contra o Liberty foi principalmente por precaução, então veremos o quanto a favorita do MVP joga esta semana. Os Aces estão 6-5 desde que o jogo foi retomado após a pausa olímpica. No entanto, eles venceram quatro dos últimos cinco. Eles claramente precisam de Wilson de volta o mais rápido possível, mas Hammon está mais preocupada em garantir que sua estrela esteja pronta para ir para os playoffs.

Classificação anterior: 2

Essa semana: @ LA (10 de setembro), @ PHO (13 de setembro), @ LV (15 de setembro)

Após derrotas para Seattle e Las Vegas na semana passada, o Sun realmente precisava colocar as coisas de volta nos trilhos em Los Angeles no domingo. Eles fizeram isso com uma vitória de 79-67 que incluiu o terceiro triplo-duplo desta temporada — e 11º na temporada regular em sua carreira — por Alyssa Thomas (12 pontos, 11 assistências, 10 rebotes). O Sun caiu alguns pontos no Power Rankings, mas continua em terceiro lugar na classificação da WNBA.

jogar 0:57 Alyssa Thomas amplia seu recorde na WNBA com 11º triplo-duplo Confira o melhor da noite de Alyssa Thomas enquanto ela faz um triplo-duplo para ajudar o Sun a derrotar os Sparks.

Classificação anterior: 4

Essa semana: vs. LV (11 de setembro), vs. LV (13 de setembro), vs. DAL (15 de setembro)

O Fever está 8-2 desde a pausa olímpica e ambas as derrotas foram contra Minnesota, incluindo na sexta-feira. A semana passada foi grande no geral, no entanto, com Indiana indo 2-1 e garantindo sua primeira vaga no playoff desde 2016. Clark conseguiu seu segundo triplo-duplo da temporada na vitória sobre Los Angeles na quarta-feira passada, então ela e sua companheira ex-escolha nº 1 do draft Aliyah Boston combinaram 56 pontos na vitória na prorrogação de domingo sobre Atlanta. O único time que Indiana não derrotou nesta temporada foi Las Vegas — eles se enfrentam duas vezes esta semana.

Classificação anterior: 6

Essa semana: @ LA (11 de setembro), @ DAL (13 de setembro), vs. LA (15 de setembro)

O Storm se recuperou, indo 2-1 com vitórias contra Connecticut e o Phoenix Mercury e uma derrota para New York. Foi um impulso muito necessário depois de ir 1-3 na semana anterior. Skylar Diggins-Smith teve seu segundo double-double da temporada (12 pontos, 11 assistências) na vitória arrasadora sobre o Mercury. Jewell Loyd ou Diggins-Smith lideraram o Storm na pontuação em nove dos 10 jogos de Seattle desde que o jogo foi retomado após a pausa olímpica.

Classificação anterior: 7

Essa semana: Esta semana: vs. CON (13 de setembro), @ CHI (15 de setembro)

O Phoenix venceu o Atlanta, mas perdeu para o Washington e o Seattle. O Mercury está nos playoffs, mas não há muito mais de positivo nas últimas duas semanas: eles estão 1-5 desde 26 de agosto e todas as derrotas foram por dois dígitos, quatro delas em casa. Eles têm quatro jogos restantes para tentar construir algum ímpeto rumo à pós-temporada.

Classificação anterior: 11

Essa semana: vs. WAS (11 de setembro), @ MIN (13 de setembro), vs. PHO (15 de setembro)

Com Reese fora, pode ser a hora da escolha nº 3 do Sky, a central Kamilla Cardoso, dar um passo à frente ainda mais. Ela teve uma média de 12,0 pontos, 7,3 rebotes e 2,7 bloqueios enquanto Chicago foi 2-1, perdendo para Las Vegas e depois derrotando Los Angeles e Dallas. Carter, que retornou à escalação do Sky na sexta-feira após perder quatro jogos por causa de protocolos de saúde e segurança, também será essencial se o Sky quiser chegar aos playoffs.

jogar 1:58 Chicago Sky vs. Dallas Wings – Destaques do jogo Assista aos destaques do jogo Chicago Sky vs. Dallas Wings, 08/09/2024

Classificação anterior: 10

Essa semana: @ CHI (11 de setembro), @ ATL (13 de setembro), vs. ATL (15 de setembro)

Os Mystics venceram Dallas e Phoenix na semana passada antes de caírem para Minnesota, mas agora venceram cinco dos últimos sete jogos. Durante esse período, Washington teve cinco jogadores diferentes liderando na pontuação. Voltar de ficar sem vitórias por quase o primeiro mês completo da temporada para ter pelo menos uma chance nos playoffs diz algo sobre a resiliência deste time.

Classificação anterior: 9

Essa semana: vs. MIN (10 de setembro), vs. WAS (13 de setembro), @ WAS (15 de setembro)

Atlanta foi 1-2 na semana passada, vencendo Dallas, mas perdendo para Phoenix e Indiana. Rhyne Howard teve uma semana muito forte individualmente, marcando um total de 100 pontos. Tina Charles também está fazendo sua parte; ela teve uma média de 16,3 pontos e 12,3 rebotes. Mas o Dream tem que estar desapontado com o jogo de domingo contra o Fever. Atlanta perdeu seis dos últimos oito.

Classificação anterior: 8

Essa semana: vs. NY (10 de setembro), vs. NY (12 de setembro), vs. SEA (13 de setembro), @ IND (15 de setembro)

Parecia que os Wings poderiam fazer uma corrida para os playoffs quando Satou Sabally retornou após estar com a seleção alemã para as Olimpíadas de Paris. De fato, em 27 e 30 de agosto, Dallas venceu Las Vegas e Minnesota. Então eles perderam quatro seguidas, e suas esperanças de pós-temporada evaporaram. Os Wings — que chegaram às semifinais da WNBA no ano passado — agora devem descobrir o que querem fazer para 2025, que é a última temporada em que a estrela da guarda Arike Ogunbowale está sob contrato.

Classificação anterior: 12

Essa semana: vs. CON (10 de setembro), vs. SEA (11 de setembro), @ SEA (15 de setembro)

O Sparks ficou 0-3 e perdeu os playoffs pela quarta temporada consecutiva. Não sabemos como Los Angeles teria se saído se a escolha nº 2 do draft, Cameron Brink, não tivesse sido perdida para uma lesão no joelho em junho. O lado bom é que outra escolha de loteria do draft está a caminho na próxima temporada para se juntar a Brink e à escolha nº 4, Rickea Jackson, como um núcleo jovem para o Sparks. Pode ser a guarda do UConn, Paige Bueckers.