Classificação de superflex de futebol americano de fantasia 2024: Semana 3 QB, RB, WR, TE

Bem-vindos à Semana 3 da temporada de 2024 da NFL e ao nosso ranking semanal de superflex de fantasy football PPR. Sabemos que muitos de vocês competem em formatos superflex que convidam/cobiçam segundos quarterbacks em escalações iniciais, então esses rankings levam isso em conta. Pode parecer estranho ver os passadores de fantasy com classificação mais baixa à frente das opções típicas de RB2 e WR2, mas o potencial impacto na pontuação exige isso. Se sua liga for da variedade flex padrão, simplesmente ignore a presença de quarterbacks. De qualquer forma, boa sorte esta semana!

Classificações semanais de Fantasy Football 2024

1. Josh Allen, Bills (QB1): Um ótimo jogo de fantasia, um decepcionante. Nada para se preocupar enquanto ele enfrenta os Jaguars.

2. Patrick Mahomes, Chiefs (QB2): Três TDs, três interceptações até agora. Se ele não conseguir lançar contra os Falcons esta semana, talvez nos preocupemos.

3. Lamar Jackson, Ravens (QB3): Ele é o 10º na liga em jardas de corrida e o quinto em jardas de passe. Ninguém pode realmente pará-lo.

4. Jalen Hurts, Eagles (QB4): Os turnovers são custosos. Depois de perder de alguma forma na segunda-feira, esta semana contra os Saints é um grande jogo.

5. CeeDee Lamb, Cowboys (WR1):Ele assume a tradicional posição “flex” com Christian McCaffrey fora por um tempo.

6. Alvin Kamara, Santos (RB1): Os Eagles têm sido o pior time contra a corrida até agora. Kamara deve prosperar novamente.

7. Breece Hall, Jets (RB2):Ele tem 42 toques em duas semanas, então claramente não há preocupações com volume.

8. Bijan Robinson, Falcons (RB3)

9. Joe Burrow, Bengals (QB5)

10. Brock Purdy, 49ers (QB6)

11. Kyler Murray, Cardeais (QB7): A temporada passada foi difícil, mas ele estava se recuperando de uma lesão. Agora ele parece o Murray em sua melhor forma novamente.

12. Ja’Marr Chase, Bengals (WR2):Está recebendo bastante atenção defensiva até agora, mas os Comandantes não vão impedi-lo.

13. Justin Jefferson, Vikings (WR3):A lesão no quadríceps nos deixou um pouco preocupados, mas, como ele demonstrou na recepção/corrida para touchdown de 97 jardas, ele é imparável.

14. Amon-Ra St. Brown, Leões (WR4): Lesão no tornozelo também é uma preocupação leve. O que há com os principais recebedores e lesões até agora?

15. Rashee Rice, Chefes (WR5): Ele já tem 178 jardas de recepção. O melhor tight end do time tem 39 jardas. Ai.

16. CJ Stroud, Texans (QB8)

17. Jayden Daniels, Comandantes (QB9)

18. Jonathan Taylor, Colts (RB4)

19. Jordan Mason, 49ers (RB5):Uma jogada obrigatória, é claro, e ninguém deve presumir que a largada terminará em breve.

20. Anthony Richardson, Colts (QB10): Capaz de qualquer coisa, neste momento, mas completar menos da metade dos seus passes é um mau sinal.

21. Padeiro Mayfield, Buccaneers (QB11):Se dissermos que ele é subestimado nessa área toda semana, os gerentes começarão a acreditar?

22. Dak Prescott, Cowboys (QB12): Não interprete a derrota em casa para o Saints. As interceptações de Prescott foram azaradas. Ele está bem.

23. Tyreek Hill, Golfinhos (WR6): As preocupações sobre Tua Tagovailoa devem afetar a forma como avaliamos o principal wide receiver do time.

24. Davante Adams, Raiders (WR7)

25. Nico Collins, Texans (WR8)

26. Brandon Aiyuk, 49ers (WR9):A lesão de Deebo Samuel deve dar a Aiyuk mais alvos, e ele já brilhou contra os Rams antes.

27. Saquon Barkley, Águias (RB6):Começou muito bem, mas tudo o que os fãs dos Eagles estão falando é sobre o passe perdido na segunda-feira. Apenas. Fique. Saudável.

28. De’Von Achane, Dolphins (RB7): Temos que nos perguntar se Achane pode lidar com esse nível de volume por muito mais tempo. Os Dolphins têm opções.

29. Derek Carr, Santos (QB13): Ele lançou 39 passes em dois jogos. Seu valor de fantasia não pode ser sustentado se ele não lançar mais.

30. Jared Goff, Leões (QB14): Ele lançou 55 passes apenas na Semana 2! Mas Carr consegue lançar em uma defesa instável dos Eagles esta semana.

31. Geno Smith, Seahawks (QB15): Parece que 2022 é para ele, de novo. Não tenha medo de investir, só por precaução.

32. Kirk Cousins, Falcons (QB16):Ainda não está se movimentando bem e enfrenta um grande teste contra uma pressão mais ativa dos Chiefs nesta semana.

33. Jahmyr Gibbs, Leões (RB8)

34. James Cook, Contas (RB9)

35. Josh Jacobs, Packers (RB10)

36. Chris Olave, Santos (WR10): Não permanecerá como opção WR2 por muito tempo com quatro alvos por semana. Os Saints estão correndo com a bola.

37. Mike Evans, Buccaneers (WR11):Não há razão para acreditar que seu início relativamente lento em recepções e jardas se tornará um problema.

38. Garrett Wilson, Jets (WR12): Mais um motivo para preocupação aqui, mas números grandes devem estar pendentes, mesmo contra defesas fortes.

39. Marvin Harrison Jr., Cardeais (WR13):E você ficou preocupado depois da Semana 1. Que vergonha.

40. DeVonta Smith, Águias (WR14):Não que alvos e volume fossem um problema com AJ Brown ativo, mas aumente-o nas próximas duas semanas.

41. Sam Darnold, Vikings (QB17): Ele finalmente está vivendo o sonho, embora haja muitos céticos por aí. Grande jogo esta semana. Todos eles estão, na verdade.

42. Aaron Rodgers, Jets (QB18)

43. Trevor Lawrence, Jaguars (QB19)

44. Caleb Williams, Bears (QB20)

45. Derrick Henry, Ravens (RB11):Os Ravens realmente precisam estabelecê-lo mais, e enfrentar os Cowboys esta semana parece uma ótima oportunidade.

46. Joe Mixon, Texans (RB12): Uma lesão no tornozelo pode comprometê-lo — ou mantê-lo fora — esta semana, então preste atenção. Cam Akers é o próximo da fila.

47. Kyren Williams, Rams (RB13):Ele tem alguns touchdowns, mas sem os melhores WRs, esse ataque pode estar em apuros, especialmente contra os 49ers.

48. Drake Londres, Falcons (WR15):Marcou o touchdown da vitória na segunda-feira, e tempos melhores e mais consistentes estão por vir.

49. Chris Godwin, Buccaneers (WR16): Dois touchdowns na temporada passada, dois já nesta temporada. Ano de carreira chegando!

50. DJ Moore, Ursos (WR17): OK, então seu QB novato pode não ser um QB1 tão cedo, mas ele é melhor do que isso. Fique com Moore.

51. Zay Flowers, Corvos (WR18)

52. DK Metcalf, Seahawks (WR19)

53. Justin Fields, Steelers (QB21): Um corredor de elite, com certeza, mas marcar 11 pontos de fantasia por semana não é suficiente para atingir esse objetivo.

54. Deshaun Watson, Browns (QB22): Retire o touchdown corrido e ele não ofereceu quase nada em dois jogos.

55. Matthew Stafford, Rams (QB23): Onde está Henry Ellard quando você precisa dele? Stafford não tem as melhores opções para lançar, então tome cuidado.

56. Kenneth Walker III, Seahawks (RB14): Uma lesão oblíqua lhe custou a Semana 2, e ele pode ficar comprometido esta semana, se jogar.

57. James Conner, Cardeais (RB15)

58. Rhamondre Stevenson, Patriots (RB16)

59. Travis Etienne Jr., Jaguars (RB17):Um touchdown em cada jogo pode estar mascarando preocupações sobre volume, eficiência e valor futuro.

60. Aaron Jones, Vikings (RB18): Nove tentativas de corrida na Semana 2. Algo para ficar de olho esta semana, porque um timeshare seria uma surpresa.

61. Jameson Williams, Leões (WR20):Seu ótimo começo parece legítimo, especialmente com a atenção que Goff lhe dá na red zone.

62. Stefon Diggs, Texans (WR21): Não superestime o par de touchdowns na Semana 1. Ele tem 12 alvos em dois jogos. É um problema.

63. Malik Nabers, Gigantes (WR22): Parecia ótimo na Semana 2, mas era esperado contra uma defesa ruim. O QB dele pode encontrá-lo contra boas defesas?

64. Gardner Minshew, Raiders (QB24)

65. Justin Herbert, Chargers (QB25)

66. Brock Bowers, Raiders (TE1)

67. Travis Kelce, Chefes (TE2)

68. George Kittle, 49ers (TE3)

69. Trey McBride, Cardeais (TE4):As coisas estão em aberto no topo do ranking de tight ends, e McBride pode forçar sua chegada ao topo em breve.

70. Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (WR23): Quieto na Semana 1, então ele conseguiu 16 alvos na semana passada. Sim, mais disso, por favor. Muito mais disso!

71. Calvin Ridley, Titãs (WR24):Seu QB é uma máquina de turnovers, mas se Ridley conseguir suas 1.000 jardas e oito TDs, poucos se importarão.

72. Jaylen Waddle, Golfinhos (WR25):A situação do seu QB é nebulosa, e Waddle correria mais risco de números abaixo do esperado do que Hill.

73. Brian Robinson Jr., Comandantes (RB19): Não é um fator no jogo de passes, mas ele está com uma média de 6 jardas por corrida. Este é um legítimo corredor de 1.000 jardas agora.

74. Tony Pollard, Titãs (RB20):É difícil acreditar que os Titans querem que ele tenha tanto volume, mas os gerentes de fantasy adoram isso.

75. JK Dobbins, Chargers (RB21): Correr solto nos Raiders e Panthers é bom, mas agora ele pega os Steelers. Nós aprenderemos alguma coisa.

76. Rachaad White, Buccaneers (RB22): Certamente não correndo solto, e em perigo de uma carga de trabalho muito reduzida. Monitore isso.

77. D’Andre Swift, Bears (RB23)

78. Daniel Jones, Gigantes (QB26):Ele se saiu bem contra os Commanders, mas agora terá que enfrentar uma boa defesa dos Browns.

79. Will Levis, Titãs (QB27):Não é um bom confronto contra os Packers, mas você não pode contar com ele em ligas tradicionais.

80. Bo Nix, Broncos (QB28):É difícil estabelecer números com média de 5 jardas por tentativa de passe.

81. Jacoby Brissett, Patriots (QB29)

82. Zack Moss, Bengals (RB24)

83. David Montgomery, Leões (RB25)

84. Zamir Branco, Raiders (RB26): Talvez os Raiders tentem outra coisa. Ele está com média de 3,1 jardas por corrida.

85. Jerome Ford, Browns (RB27):Talvez esta semana nos diga se ele terá volume suficiente para ser relevante.

86. Rashid Shaheed, Santos (WR26):Talvez ele possa continuar com uma média de 24 jardas por recepção, mas não aposte nisso.

87. Keenan Allen, Ursos (WR27): Muitos estão desistindo dele, pois ele perdeu a Semana 2 com uma doença no calcanhar. Não desista dele.

88. Michael Pittman Jr., Colts (WR28): Nada além de passes curtos e imprecisos indo em sua direção. Ele pode não estar ajudando muito os gerentes de fantasy.

89. Tank Dell, Texans (WR29)

90. George Pickens, Steelers (WR30)

91. Najee Harris, Steelers (RB28)

92. Javonte Williams, Broncos (RB29)

93. Chuba Hubbard, Panteras (RB30)

94. Skylar Thompson, Golfinhos (QB30)

95. Andy Dalton, Panteras (QB31)

96. Malik Willis, Packers (QB32)

97. Christian Kirk, Jaguars (WR31)

98. Brian Thomas Jr., Jaguars (WR32)

99. Diontae Johnson, Panteras (WR33)

100. Terry McLaurin, Comandantes (WR34)

101. Amari Cooper, Browns (WR35)

102. Demarcus Robinson, Rams (WR36)

103. Sam LaPorta, Leões (TE5)

104. Mark Andrews, Ravens (TE6)

105. Dalton Kincaid, Contas (TE7)

106. Evan Engram, Jaguars (TE8)

107. Samaje Perine, Chiefs (RB31)

108. Carson Steele, Chefes (RB32)

109. Devin Singletary, Gigantes (RB33)

110. Courtland Sutton, Broncos (WR37)

111. Xavier Worthy, Chefes (WR38)

112. Jordan Addison, Vikings (WR39)

113. Ladd McConkey, Chargers (WR40)

114. Jauan Jennings, 49ers (WR41)

115. Tyler Johnson, Rams (WR42)

116. Quentin Johnston, Carregadores (WR43)

117. Austin Ekeler, Comandantes (RB34)

118. Ezequiel Elliott, Cowboys (RB35)

119. Bucky Irving, Bucaneiros (RB36)

120. Tyjae Spears, Titãs (RB37)

121. Jaleel McLaughlin, Broncos (RB38)

122. Jake Ferguson, Cowboys (TE9)

123. David Njoku, Browns (TE10)

124. Kyle Pitts, Falcões (TE11)

125. Dallas Goedert, Águias (TE12)

126. Tee Higgins, Bengals (WR44)

127. Khalil Shakir, Bills (WR45)

128. Keon Coleman, Bills (WR46)

129. Gabe Davis, Jaguars (WR47)

130. Darnell Mooney, Falcons (WR48)

131. Alexander Mattison, Raiders (RB39)

132. Jaylen Warren, Steelers (RB40)

133. D’Onta Capataz, Browns (RB41)

134. Raheem Mostert, Dolphins (RB42)

135. Rico Dowdle, Cowboys (RB43)

136. Jayden Reed, Packers (WR49)

137. Tyler Lockett, Seahawks (WR50)

138. DeAndre Hopkins, Titãs (WR51)

139. Jakobi Meyers, Raiders (WR52)

140. Joshua Palmer, Carregadores (WR53)

141. Brandin Cooks, Cowboys (WR54)

142. Adam Thielen, Panteras (WR55)

143. Allen Lazard, Jets (WR56)

144. Chase Brown, Bengals (RB44)

145. Braelon Allen, Jets (RB45)

146. Gus Edwards, Carregadores (RB46)

147. Zach Charbonnet, Seahawks (RB47)

148. Ty Chandler, Vikings (RB48)

149. Antonio Gibson, Patriotas (RB49)

150. Jamaal Williams, Santos (RB50)