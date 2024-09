Classificação do Arsenal: David Raya é a estrela no empate contra a Atalanta

Raya, à direita, foi claramente o melhor jogador em campo na quinta-feira à noite, fazendo uma dupla defesa de pênalti para garantir o empate do Arsenal com a Atalanta. Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

O Arsenal dividiu os pontos com a Atalanta na noite de quinta-feira, quando começou sua campanha na Liga dos Campeões com um empate por 0 a 0 no Estádio Gewiss, em Bérgamo.

Nenhum dos lados criou muitas chances no primeiro tempo, com o esforço de Bukayo Saka de uma cobrança de falta sendo o melhor dos primeiros 45 minutos, enquanto o chute de Gabriel Martinelli que passou por cima do travessão de dentro da área nunca ameaçou o goleiro. Os anfitriões quase saíram na frente quando Thomas Partey concedeu um pênalti no começo do segundo tempo, apenas para David Raya fazer uma defesa dupla impressionante contra Mateo Retegui para manter o placar empatado.

Juan Cuadrado foi o próximo a chegar perto de marcar com duas tentativas de fora da área, antes que a melhor chance do Arsenal no segundo tempo fosse de Martinelli, que errou o alvo após receber assistência do substituto Raheem Sterling.

Não houve muita urgência depois desse esforço, com os Gunners parecendo felizes por conquistar um ponto, garantindo um merecido jogo sem sofrer gols em meio a um forte desempenho defensivo.

Positivos

Um ponto fora de casa contra o vencedor da Liga Europa é algo a ser construído pelo Arsenal na fase de grupos, durante uma performance na qual eles se defenderam muito bem, apesar de terem cometido um pênalti.

Negativos

Os Gunners podem precisar ter mais pontaria no ataque, já que lutaram para criar um fluxo regular de chances. Martinelli teve a melhor e deveria ter se saído melhor com ela no segundo tempo, mas muitas vezes a bola final foi batida em excesso e levou a uma perda de posse de bola.

Avaliação do gerente (1-10)

Mikel Arteta, 6 — Cronometrou bem suas substituições e teve o azar de não ver um impacto instantâneo depois que Sterling criou a maior chance do jogo logo após entrar. Uma abordagem paciente também significou que o lado de Arteta era difícil de quebrar, com o Atalanta apenas capaz de ameaçar de fora da área, além de seu pênalti perdido.

Classificações dos jogadores (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK David Raya, 8 — Recebeu algumas informações da lateral antes de defender o pênalti de Mateo Retegui, e então reagiu excelentemente para negar a tentativa de rebote. A clara diferença na noite.

DF Ben White, 6 — Frequentemente na posição certa e avançava nos momentos certos para dar suporte ao ataque. Azarado com um passe para trás que cruzou a área da Atalanta após uma jogada de ligação positiva com Bukayo Saka.

DF William Saliba, 7 — Lidou com situações quando chamado e escolheu os momentos certos para ir perto de um oponente e assumir o comando durante duelos um contra um. Um tackle crucial no final do jogo foi necessário para negar a Ademola Lookman um chute a gol.

Escolhas do editor 2 Relacionados

DF Gabriel, 7 — Posicionamento inteligente significava que Gabriel nunca estava muito longe do armador do Atalanta, Charles De Ketelaere, e ele tornou difícil para o talismã dos anfitriões causar impacto no jogo. Dominante quando desafiante no ar.

DF Jurriën Madeira, 6 — O jogador de 23 anos manteve as coisas simples e nunca pareceu estar sendo derrotado pelo flanco. Parecia composto na posse de bola ao ajudar na transição da bola para frente.

MF Kai Havertz, 6 — O jogador de 25 anos esticou o jogo para dar uma opção de bola longa para sua equipe e liderou uma série de ataques, mas seu resultado final poderia ter sido melhor.

MF Thomas Partey, 5 — Partey ajudou a manter a estrutura do Arsenal no meio do campo, mas ele poderia ter sido mais preciso com seus passes às vezes. Teve que agradecer a Raya depois de dar um pênalti no segundo tempo.

MF Declan Rice, 7 — O internacional inglês foi rápido em detectar o perigo e garantiu que ele sempre estaria nas áreas certas para eliminá-lo. Forneceu um forte elo entre o meio-campo e o ataque, como um dos destaques dos Gunners na noite.

FW Bukayo Saka, 5 — O ponta forçou uma defesa do goleiro com uma cobrança de falta bem colocada, mas, de resto, ficou quieto para o Arsenal no lado direito. Substituído por Raheem Sterling no segundo tempo.

FW Gabriel Jesus, 5 — Gabriel Jesus trabalhou duro enquanto liderava a linha, mas teve dificuldades para causar um impacto significativo antes de ser substituído por Leandro Trossard no segundo tempo.

FW Gabriel Martinelli, 5 — Acertou um chute por cima do travessão com uma das poucas chances criadas pelo Arsenal. Martinelli também trabalhou duro ao ajudar Timber. Teve a melhor chance do Arsenal no segundo tempo, mas errou o alvo novamente.

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Leandro Trossard (Em prol de Jesus, 58″), 6 — Trossard tentou fazer o Arsenal avançar na direção certa, conduzindo a bola pelo flanco esquerdo antes de dar passes simples para dentro.

Jorginho (Partey, 58″), 6 — Entrou para o lugar de Thomas Partey antes dos 15 minutos e ele manteve as coisas funcionando no meio-campo, embora ele pudesse ter tido mais cuidado com a posse de bola em alguns momentos.

Raheem Sterling (Saka, 72″), N/R — Uma aparição hoje à noite o fez se tornar o primeiro jogador a representar quatro times ingleses diferentes na Liga dos Campeões. Criou uma chance rapidamente depois de entrar ao escolher Martinelli, que arrebentou por cima do travessão.

Riccardo Calafiori (Madeira, 72″), N/R — Uma atuação positiva do contratado de verão, que se adaptou perfeitamente à partida, cumpriu bem sua tarefa defensivamente e deu um gás ao conduzir a bola pelo meio-campo.