Classificações do EA Sports FC 25: Como Mbappé, Messi e Ronaldo pontuam?

O Real Madrid continua forte como sempre no novo videogame EA Sports FC 25, com quatro dos 25 jogadores mais bem avaliados. EA Sports

Com o tão aguardado lançamento mundial do EA Sports FC 25 se aproximando, nosso apetite ficou ainda mais aguçado com a revelação de quais jogadores terão as maiores classificações individuais no jogo.

Analisamos as planilhas, analisamos as listas e analisamos os números para apresentar uma análise fácil de entender dos aspectos mais notáveis: quem serão os melhores jogadores, para quem eles jogam e o que, precisamente, os torna tão cobiçados.

Aqui estão as principais conclusões que coletamos da primeira leva de classificações da EA Sports, que mostra apenas alguns clubes e alguns nomes famosos dominando completamente os escalões superiores.

Mbappé mantém a coroa, mas Rodri sobe

Como você pode não ficar muito surpreso ao saber, uma transferência sísmica para o Real Madrid não fez muito para abalar a posição de Kylian Mbappé como o jogador mais bem avaliado.

O ágil atacante francês lidera a classificação geral dos jogadores mais uma vez, tendo mantido com sucesso suas pontuações individuais do ano passado, incluindo números ridiculamente fortes em velocidade (97), chutes (90) e dribles (92).

No entanto, há um novo desafiante ao trono de Mbappé na forma do meio-campista do Manchester City, Rodri, cuja importância para a abordagem tática do técnico Pep Guardiola se reflete em um enorme aumento de estatísticas que faz o internacional espanhol se juntar a Mbappé com uma classificação geral de 91.

Rodri é um dos quatro jogadores que receberam nota geral de 91, junto com seu companheiro de equipe no City, Erling Haaland, e a atual detentora da Bola de Ouro feminina, Aitana Bonmatí, também empatados no topo.

Real Madrid, Man City e Barcelona dominam

Quando se trata das classificações gerais combinadas dos jogadores, três clubes colossais dominam as posições mais altas, com jogadores do Real Madrid, Manchester City e Barcelona ocupando os nove primeiros lugares no top 10 (Sam Kerr, do Chelsea, está em 10º).

Esse triunvirato de clubes ostenta um total de 13 jogadores entre os 25 melhores, com os times masculino e feminino do Barça oferecendo cinco participantes entre eles, enquanto o Real e o Manchester City fornecem quatro jogadores cada.

Mais de 19.000 jogadores totalmente licenciados.

Messi sai do top 5

Em ambas as ligas, masculina e feminina, apenas 11 jogadores receberam classificações gerais de 90 ou mais — mas Lionel Messi não é um deles. Apesar de liderar a Argentina para o terceiro sucesso consecutivo em um grande torneio na Copa América no verão passado e ainda deter a Bola de Ouro masculina, os poderes do jogador de 37 anos estão finalmente diminuindo no que diz respeito à EA Sports.

Os que estão no clube dos 90 este ano vêm de apenas cinco clubes diferentes.

No masculino, a lista é composta por Rodri (91), Haaland (91) e Kevin De Bruyne (90), do Manchester City; Mbappé (91), Jude Bellingham (90) e Vinícius Júnior (90), do Real Madrid, e Harry Kane (90), do Bayern de Munique.

No feminino, o trio do Barcelona formado por Bonmatí (91), Alexia Putellas (90) e Caroline Graham Hansen (90) é acompanhado pela atacante do Chelsea Kerr (90) com classificações no 10º percentil superior.

Sophia Smith quebra o top 25

Líderes da revolução.

Parabéns a Sophia Smith, cuja participação na conquista do ouro olímpico pela seleção feminina dos Estados Unidos fez com que seu prestígio subisse a um nível sem precedentes, tornando-a a jogadora mais bem avaliada da Liga Nacional de Futebol Feminino.

A atacante do Portland Thorns viu sua classificação geral disparar para 89 com um aumento nas estatísticas em todos os níveis, o que significa que ela não apenas ficou entre as 25 melhores, mas também entre as 15 melhores, superando nomes como a dupla do Liverpool Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

As classificações da MLS estão em alta histórica?

Impulsionada pelo poder das estrelas que existem atualmente, a Major League Soccer ostenta algumas classificações de jogadores impressionantemente fortes no EAFC 25.

O Inter Miami contribui com os três jogadores mais bem avaliados da MLS. O superastro veterano Messi surgiu, sem surpresa, como o melhor que a liga tem a oferecer, com uma classificação de 88.

Ele está acompanhado no pódio pelo recente recruta do LAFC, Olivier Giroud (83), e pelo companheiro de equipe do Miami, Luis Suárez (82).

Cristiano Ronaldo não é o jogador mais bem avaliado da Saudi Pro League

Excesso de talento.

Com a idade finalmente começando a lhe afetar, Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, continua vendo sua classificação no EA FC cair a cada ano que passa.

Na verdade, o gigante que conquistou o título nem sequer é o jogador mais bem avaliado na Liga Profissional Saudita.

Em vez disso, essa honra vai para Neymar (87), do Al Hilal, que está classificado um pouco acima do veterano português (86), bem como de Karim Benzema e João Cancelo (ambos com 86), do Al Ittihad, como as estrelas mais bem avaliadas da liga.

Mais rápido, mais forte, mais habilidoso, etc.

Além das classificações gerais, o EAFC 25 também produziu uma análise de quais jogadores possuem as maiores estatísticas individuais quando se trata de métricas que regem os fundamentos integrais.

Mbappé é o jogador mais rápido do jogo, com uma estatística de ritmo de 97, o que o coloca à frente de Vinícius Júnior (95) do Real Madrid, Smith (93) do Portland, Kadidiatou Diani (90) do Lyon Féminin e — o mais curioso — do goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (90) entre os cinco primeiros.

Os três melhores atiradores do jogo são bastante fáceis de prever, com Kane (93) saindo na frente dos companheiros de gols Haaland (92) e Mbappé (90).

O melhor passador no EAFC 25 é De Bruyne. Seu alcance sublime o faz possuir uma classificação de 94 para passe — a maior nota de estatística concedida a qualquer jogador no jogo para uma habilidade específica.

Bonmatí, Messi e Mbappé foram superados por pouco pelo maestro do Manchester City, Bernardo Silva, que está no topo da classificação com uma classificação de 92.

Donnarumma, o melhor goleiro

O melhor goleiro do jogo é Donnarumma, do PSG, que recebeu uma classificação geral de 89 e supera por pouco Alisson Becker, Thibaut Courtois e Marc-André ter Stegen (todos também com 89).

Isso se deve ao fato de o italiano ter uma ligeira vantagem em termos de estatísticas individuais, o que o coloca em 13º lugar na classificação geral dos jogadores.

O número 1 do Manchester City, Ederson, tem que se contentar em ser o quinto goleiro mais bem avaliado no EA FC 25, mas o brasileiro pode se consolar com o fato de ter a segunda maior estatística de passes entre todos os jogadores, de campo ou não.

A estatística de passes de Ederson, de 91, é superada por apenas um jogador, seu companheiro de equipe no City, De Bruyne, que tem 94.

A goleira mais bem avaliada no futebol feminino é a veterana do Lyon, Christiane Endler, que está em sétimo lugar na lista de goleiras, logo atrás de Jan Oblak, do Atlético de Madrid, com 88.

Os 25 jogadores mais bem avaliados da EAFC

– Kylian Mbappé, atacante, Real Madrid, França: 91

– Rodri, meio-campista, Manchester City, Espanha: 91

– Aitana Bonmatí, meio-campista, Barcelona, ​​Espanha: 91

– Erling Haaland, atacante, Manchester City, Noruega: 91

– Jude Bellingham, meio-campista, Real Madrid, Inglaterra: 90

– Alexia Putellas, meio-campista, Barcelona, ​​Espanha: 90

– Vinícius Júnior, atacante, Real Madrid, Brasil: 90

– Caroline Graham Hansen, atacante, Barcelona, ​​Noruega: 90

– Kevin de Bruyne, meio-campista, Manchester City, 90

– Sam Kerr, atacante, Chelsea, Austrália: 90

– Harry Kane, atacante, Bayern de Munique, Inglaterra: 90

– Martin Ødegaard, meio-campista, Arsenal, Noruega: 89

– Gianluigi Donnarumma, goleiro, Paris Saint-Germain, Itália: 89

– Sophia Smith, atacante, Portland Thorns, Estados Unidos: 89

– Alisson Becker, goleiro, Liverpool, Brasil: 89

– Thibaut Courtois, goleiro, Real Madrid, Bélgica: 89

– Ada Hegerberg, atacante, Lyon, Noruega: 89

– Lautaro Martínez, atacante, Internacional, Argentina: 89

– Mapi León, zagueiro, Barcelona, ​​Espanha: 89

– Virgil van Dijk, zagueiro, Liverpool, Holanda: 89

– Marc-André ter Stegen, goleiro, Barcelona, ​​Alemanha: 89

– Mohamed Salah, atacante, Liverpool, Egito: 89

– Phil Foden, atacante, Manchester City, Inglaterra: 88

– Marie-Antoinette Katoto, atacante, Paris Saint-Germain, França: 88

– Lionel Messi, atacante, Inter Miami, Argentina: 88