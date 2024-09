Classificações do Liverpool: Diaz e Gravenberch puxam as cordas na vitória do Bournemouth

O Liverpool respondeu enfaticamente às perguntas feitas após a derrota para o Nottingham Forest, dando sequência à vitória sobre o Milan na Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 0 contra o AFC Bournemouth na Premier League.

Os Reds foram salvos pela bandeira de impedimento no início, depois que Antoine Semenyo tocou na bola para a rede no quarto minuto, mas estavam vencendo por 2 a 0 antes da marca da meia hora, graças a dois gols em três minutos de Luis Díaz.

Darwin Núñez então aumentou a contagem com um gol maravilhoso aos 37 minutos, colocando o Liverpool no caminho para sua quarta vitória em cinco partidas da liga sob o comando de Arne Slot.

Positivos

Uma vez que o Liverpool assumiu o controle, eles não permitiram que o Bournemouth voltasse ao jogo — o que foi especialmente notável no meio-campo às vezes. Havia muitos motivos para excitação nas áreas de ataque e também um bom sinal da mentalidade do time, com três gols no primeiro tempo em um período tão curto. O placar limpo também aumentará sua satisfação.

Negativos

Os Reds começaram devagar, com o Bournemouth levando o jogo até eles e colocando a bola no fundo da rede antes que o gol fosse anulado. Houve alguns passes ruins na defesa do Liverpool durante esse período e eles também não começaram o segundo tempo particularmente bem. Houve momentos em que o Liverpool foi um pouco desleixado na defesa e culpado por jogar demais na área do Bournemouth — embora estar 3 a 0 provavelmente tenha desempenhado um papel nisso.

Avaliação do gerente (1-10)

Arne Slot, 8 — A grande decisão de Slot foi trazer Nunez, e isso foi justificado com uma brilhante performance do internacional uruguaio coroada por um gol maravilhoso. Os sinais estão aí de que as coisas estão indo bem para o holandês e parece haver um profundo entendimento do que ele espera de seus jogadores.

Classificações dos jogadores (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK Caoimhín Kelleher, 8 — Entrando no lugar de Alisson Becker, ele teve uma tentativa de liberação bloqueada, mas se recuperou bem ao parar Semenyo. O goleiro lidou bem com bolas na área ou cruzou o gol e saiu bravamente para negar Luis Sinisterra. Ele também reagiu brilhantemente para evitar um gol tardio depois que a bola saiu de Trent Alexander-Arnold.

DF Trent Alexander-Arnold, 8 – Ele igualou a corrida inicial de Marcus Tavernier para dar o tom para uma forte exibição defensiva no primeiro tempo. Ele também foi impressionante indo para frente, notavelmente fazendo uma ótima corrida e escolhendo o momento perfeito para jogar o passe para preparar o segundo gol de Diaz. Alexander-Arnold jogou outra ótima bola para forçar o cartão amarelo de Dean Huijsen, mas ele teve alguns momentos desleixados no segundo período.

DF Ibrahima Konaté, 7 – O defensor fez um passe ruim para Kelleher para conceder um escanteio, mas também enviou a bola para a frente para o gol de abertura de Luiz e fez uma performance geralmente forte. Ele foi advertido por parar a corrida de Dango Ouattara.

DF Virgil van Dijk, 8 – Ele quase ficou alto o suficiente para manter Semenyo impedido para o gol inicial e foi dominante no ar sempre que necessário. Ele também lidou bem com o passe de Dominik Szoboszlai em uma situação potencialmente precária.

DF Andrew Robertson, 6 — Ele acertou a rede lateral no início e teve algumas batalhas intrigantes com Ronald Araújo, mas enfrentou alguns momentos estranhos contra Semenyo.

MF Ryan Gravenberch, 8 — Ele não conseguiu encontrar o passe para punir a bola ruim de Kepa Arrizabalaga, mas teve alguns momentos brilhantes depois disso e carregou bem a bola. Um golpe ambicioso foi defendido, mas ele está crescendo nessa função.

MF Alexis Mac Allister, 8 – O internacional argentino fez dois passes impressionantes para criar oportunidades para Mohamed Salah e fez alguns tackles brilhantes, tanto em áreas defensivas quanto mais acima no campo. Ele também viu uma cabeçada tardia ser defendida.

MF Dominik Szobszlai, 6 – Ele deu um chute alto e largo sob pressão de Ryan Christie, mas mostrou sua qualidade técnica com um belo movimento e carrega para começar as quebras para frente. Ele também contribuiu com um bom trabalho defensivo às vezes.

Luis Diaz, à direita, teve um ótimo começo de temporada pelo Liverpool. Alex Livesey/Getty Images

FW Mohamed Salah, 7 – Salah fez algumas jogadas adoráveis ​​às vezes, incluindo um passe brilhante para Nunez, e eventualmente deu uma assistência para o uruguaio. Mas ele não foi tão clínico quanto muitos esperavam que ele fosse na frente do gol, vendo um chute ser defendido na linha por Milos Kerkez.

FW Darwin Nunez, 8 – Ele aproveitou a chance para começar com um jogo de espera soberbo durante o primeiro tempo e um ataque ainda melhor para seu gol. Embora não tenha sido tão eficaz no segundo tempo, ele sempre trabalhou duro para ajudar o time.

FW Luis Diaz, 9 – Diaz já havia mostrado bastante intenção com algumas explosões chamativas para a frente e um ataque venenoso antes de clinicamente marcar seus dois gols. Ele sempre parece uma ameaça e está realmente provando ser um problema nesta temporada.

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Curtis Jones, 6 — Substituiu Szoboszlai no minuto 61 e se conectou maravilhosamente com seus companheiros de equipe às vezes, além de parecer composto com a bola em situações difíceis. Ele não conseguiu seu gol devido a um bom bloqueio.

Federico Chiesa, N/D — Substituiu Nunez aos 72 minutos em sua estreia na Premier League e imediatamente mostrou intenção com um ambicioso chute de longa distância que foi defendido.

Cody Gakpo, N/D — Substituiu Diaz aos 72 minutos e se conectou bem, passando a bola para a chance de Jones antes de ver seu próprio chute ser bloqueado.