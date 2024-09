Classificações do Liverpool: Salah, Alexander-Arnold 4/10 na derrota do Forest

O Liverpool sofreu sua primeira derrota na temporada da Premier League no sábado, ao perder por 1 a 0 para o Nottingham Forest em Anfield pela primeira vez em 65 anos.

Uma performance mista no primeiro tempo viu os Reds frustrados pelo Nottingham Forest, com Luis Díaz chegando mais perto de abrir o placar com um esforço que acertou a trave. Alexis Mac Allister foi outro destaque para o time do técnico Arne Slot nos primeiros 45 minutos, enquanto o internacional argentino tentava incendiar o ataque do Liverpool em ação.

As frustrações dos anfitriões continuaram no segundo tempo em meio a uma clara falta de ponta, o que resultou em uma tripla mudança feita na marca de uma hora com Darwin Núñez, Cody Gakpo e Conor Bradley todos introduzidos. No entanto, foi um substituto que quebrou o impasse para os visitantes quando Callum Hudson-Odoi colocou os visitantes na frente aos 72 minutos.

O Liverpool pouco pôde fazer para mudar o destino do jogo, já que a defesa do Forest absorveu a pressão, em uma performance ofensiva que foi de longe a mais dessincronizada da temporada até agora.

Positivos

É difícil encontrar pontos positivos depois de uma exibição tão ruim, mas não há novos problemas de lesão para Arne Slot lidar antes do confronto da próxima semana contra o AC Milan, para começar sua campanha na Liga dos Campeões.

Negativos

O Liverpool não parecia disposto a marcar, mesmo depois de perder por 1 a 0 em uma atuação ofensiva contundente que precisará ser resolvida se eles quiserem ter alguma participação na disputa pelo título da Premier League.

Avaliação do gerente (1-10)

Arne Slot, 5 — Ele não parecia ter a resposta na tarde de sábado, sem chances significativas criadas durante todo o jogo. Ele tentou fazer algo acontecer com seus substitutos, mas não havia solução que pudesse desbloquear a defesa impressionante do Nottingham Forest.

Classificações dos jogadores (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK Alisson, 6 — Não havia nada que o brasileiro pudesse ter feito sobre o chute de Callum Hudson-Odoi, que foi colocado perfeitamente na trave antes de entrar. Manteve o Liverpool no jogo com uma defesa contra Anthony Elanga para evitar que o placar ficasse 2 a 0.

DF Trent Alexander-Arnold, 4 — Alexander-Arnold não teve tanto impacto quanto o normal na lateral direita e não conseguiu produzir quando foi para o meio-campo, perdendo a posse de bola para o gol da vitória do Forest.

DF Ibrahima Konaté, 6 — O francês foi forte ao desafiar cabeceios e empregou uma abordagem prática à ameaça de bola parada do Nottingham Forest.

DF Virgil van Dijk, 7 — Esteve bem posicionado contra as bolas paradas do Nottingham Forest para afastar o perigo e também cortou um passe rasteiro que foi recolocado na área.

DF Andy Robertson, 5 — O internacional escocês trabalhou duro no flanco esquerdo, mas não criou muito. Substituído por Kostas Tsimikas no minuto 75.

Salah, à direita, fez parte do esforço ineficaz do Liverpool no sábado, quando o time de Arne Slot sofreu sua primeira derrota na temporada. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

MF Ryan Gravenberch, 4 — Não houve muito trabalho defensivo para Ryan Gravenberch fazer, com a maioria dos ataques do Forest vindo pelos flancos, e ele ficou quieto no segundo tempo.

MF Alexis Mac Allister, 6 — Um dos jogadores mais brilhantes do Liverpool, pois sempre procurou fazer a transição rápida da bola e causar impacto no terço final. Ele criou uma meia-chance com um passe bem escolhido para Diogo Jota, antes de forçar uma defesa de Mats Selz com uma cabeçada.

MF Dominik Szoboszlai, 4 — Ganhou vida em momentos durante o primeiro tempo com corridas pelo meio-campo, e também se conectou bem com Mohamed Salah quando procurava trocar a bola para fora. Saiu do jogo no segundo tempo do lado de fora com seu chute bloqueado.

FW Mohamed Salah, 4 — O atacante do Liverpool melhorou depois de um primeiro tempo tranquilo e pegou mais a bola, mas sua habitual ponta afiada não estava lá. Desperdiçador o tempo todo e sem sincronia com os companheiros de equipe.

FW Diogo Jota, 5 — Não havia muito espaço para Diogo Jota usar com três defensores ao redor dele, e na única chance que ele teve, ele não conseguiu força suficiente ao conectar com um passe de Mac Allister. Substituído por Darwin Nunez na marca da hora.

FW Luis Diaz, 6 — O colombiano criou a melhor chance do Liverpool no primeiro tempo com muito trabalho, recuperando a posse de bola antes de quase surpreender o goleiro, mas seu chute acertou a trave.

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

FW Darwin Nunez, 4 (substituindo Jota, 60″) — O uruguaio teve pouco impacto em seus 30 minutos de jogo e não ameaçou a defesa nenhuma vez.

DF Conor Bradley, 5 (substituindo Mac Allister, 61″) — Lutou às vezes contra Callum Hudson-Odoi. Fez o melhor que pôde para avançar e apoiar os ataques.

FW Cody Gakpo, 4 (no lugar de Diaz, 61″) – Lento para entrar no jogo e aliviado com a bola por Ola Aina no começo. Não conseguiu pegar a bola em nenhuma posição perigosa. Ineficaz.

DF Kostas Tsimikas, N/D (substituindo Robertson, 75″) — Entrou para Andy Robertson no minuto 75. Colocou Anthony Elanga sob pressão para evitar uma grande chance.

MF Curtis Jones, N/R (substituindo Konate, 75″) — Faltando 15 minutos para o fim, mas com pouco tempo para causar impacto.