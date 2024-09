Clínica de fertilização in vitro conhecida por tratar Kim Kardashian e Paris Hilton será processada por embriões ‘perdidos’

Em anúncio obtido pelo TMZ… Dr. Andy Huang do Reproductive Partners Medical Group, uma clínica de fertilidade com sede em Los Angeles, também conhecida como RPMG, será alvo de um grande processo nos próximos dias… que alegará que a clínica descartou indevidamente 16 embriões pertencentes a um casal.

Embora os ex-pacientes não tenham sido identificados, fontes disseram ao TMZ… o casal que se apresenta não é famoso, nem são figuras públicas. Em vez disso, somos informados de que eles são pessoas comuns… mas estão sendo representados por um figurão do direito, um advogado Adão Lobo que já tratou de casos semelhantes no passado.

Dr. Huang tem uma excelente reputação entre as mães de Hollywood… com o médico até fazendo aparições frequentes em “Keeping Up With the Kardashians” depois de ajudar a fundadora do SKIMS a engravidar de seu segundo filho, Santo Oeste.