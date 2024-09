Clínica de fertilização in vitro conhecida por tratar Kim Kardashian processada por jogar fora os embriões do casal

Uma clínica popular de fertilização in vitro frequentada por ex-pacientes, incluindo Kim Kardashian, Chrissy Teigen dar Paris Hilton jogou os preciosos embriões de um casal no lixo, e agora eles podem não conseguir ter filhos… pelo menos de acordo com um novo processo.

O Reproductive Partners Medical Group, uma clínica de fertilidade com sede em Los Angeles, está sendo processado por Marissa Calhoun dar Stephen Castañeda … algumas pessoas comuns que dizem que a clínica sabotou o sonho de ter filhos.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, o casal afirma que Marissa teve seus óvulos recuperados, congelados e armazenados pela RPMG em 2021 e 2022… mas diz que a tragédia aconteceu em outubro de 2023, quando a clínica de fertilização in vitro cometeu um grande erro.

O casal afirma que em outubro de 2023 decidiu fertilizar os óvulos armazenados de Marissa com o esperma de Stephen, sob o conselho do Dr. Andy Huang. Dizem que no final de outubro de 2023, a RPMG lhes disse que os óvulos haviam sido fertilizados e seriam colocados em uma incubadora para se transformarem em embriões viáveis.

Boas notícias, ou assim eles pensaram. Em vez disso, o casal afirma que apenas alguns dias depois, o Dr. Huang ligou para eles e disse que a RPMG havia descartado e destruído todos os seus embriões.

No processo, o casal diz que teve que arrancar dentes para obter mais informações sobre o que aconteceu com seus embriões… e dizem que a RPMG acabou admitindo que um de seus funcionários não rotulou seus embriões antes de colocá-los na incubadora… e então tirou os embriões não rotulados da incubadora e “os jogou fora intencionalmente”.



O casal diz que pediu à RPMG os seus registos para ajudar a compreender como isto alegadamente aconteceu, mas afirmam que a clínica forneceu conjuntos de registos incompletos em 3 ocasiões, com os registos parando antes do ponto onde os embriões foram eliminados.

Nos documentos, o casal afirma que a clínica não tinha políticas, procedimentos e formação adequada para os seus funcionários, a fim de garantir que todos os embriões colocados em incubadoras seriam rotulados e que quaisquer embriões não rotulados seriam manuseados de forma adequada.

Dr. Huang tem uma grande reputação entre as mães de Hollywood… fazendo aparições frequentes em “Keeping Up With the Kardashians” depois de ajudar Kim a engravidar de seu segundo filho, Santo Oeste.

O médico também tratou a irmã mais nova de Kim, Khloé Kardashianque deu as boas-vindas ao seu segundo filho com Tristan Thompson – um filho chamado Tatum – via barriga de aluguel.