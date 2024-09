Clipe de JD Vance ‘Childless Cat Lady’ afetando adoções de animais de estimação, dizem abrigos de animais

JD VanceO infame clipe de “senhoras-gatos sem filhos” parece estar afetando os sentimentos das pessoas em relação a possuir gatos… com base no que os abrigos de animais em todo o país estão vendo.

O TMZ fez algumas escavações, e as operações de resgate de animais nos estados azuis estão relatando um aumento nas adoções de gatos, enquanto os abrigos nos estados vermelhos estão vendo as adoções de gatos desacelerarem… e os lugares com os quais conversamos têm uma suspeita furtiva. Donald TrumpO companheiro de chapa é uma força motriz aqui.



A AMA Animal Rescue em Nova York, um estado totalmente azul, diz que houve um aumento nas adoções de gatos em agosto e setembro em comparação com os meses anteriores… o que vem na esteira da adoção de gatos por Vance. clipe de “mulheres gatas sem filhos” ressurgindo no final de julho e recebendo muita atenção.

Na Geórgia, um estado indeciso que ficou azul em 2020, abrigos de animais estão relatando a mesma coisa… com dois lugares nos dizendo que as adoções de gatos ganharam força desde que o comentário de Vance se tornou viral.



Então, com base no que estamos ouvindo… parece que as áreas onde as pessoas tendem a votar nos democratas estão prejudicando JD

O oposto está acontecendo em áreas tradicionalmente vermelhas… como Flórida, Texas e Ohio, estado natal de Vance.

Em Fort Lauderdale, dois abrigos de animais nos dizem que mais gatos do que nunca estão sendo entregues e que as adoções de gatos estão diminuindo… e as pessoas que trabalham lá acreditam que a tendência tem motivação política.

Em Ohio, os abrigos nos dizem que as taxas de adoção de gatos estão caindo… e eles acham que as palavras de Vance estão exercendo grande influência.



O Arlington Animal Service, no Texas, nos diz que as pessoas agora estão ligando para eles todos os dias tentando entregar gatos… enquanto outro abrigo em uma parte diferente do estado diz que as pessoas estão literalmente jogando gatos em suas varandas durante a noite, dobrando o número de gatos para adoção.