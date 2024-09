Clippers manterão Kawhi Leonard fora dos treinos durante o campo de treinamento

INGLEWOOD, Califórnia — Kawhi Leonard e o LA Clippers passaram por uma variedade de tratamentos para controlar a inflamação em seu joelho direito, reparado cirurgicamente, desde o final da temporada passada e, embora a inflamação tenha diminuído, o astro ala ficará fora dos treinos no campo de treinamento da próxima semana para recuperar sua força total.

O presidente dos Clippers, Lawrence Frank, disse na terça-feira que o inchaço no joelho de Leonard havia diminuído “significativamente”. Mas um Frank cauteloso também não se comprometeu sobre Leonard estar pronto para a temporada regular.

“Acho que o tempo vai depender basicamente de como o joelho dele responde a cada fase”, disse Frank. “Ninguém tem uma bola de cristal.”

Leonard e os Clippers estão tentando recuperar o joelho ao máximo e querem evitar situações como as da primeira rodada dos playoffs contra o Dallas, quando a inflamação persistente retornou e limitou Leonard a dois jogos durante a derrota em seis jogos para os Mavericks.

O técnico do Clippers, Ty Lue, disse que ainda não há um plano para implementar Leonard em nenhuma prática e que eles contariam com a orientação da equipe médica. O plano, disse Frank, é fazer Leonard trabalhar em treinamento de força para o joelho antes de retornar.

“Nós realmente vamos focar em fortalecer e carregar”, disse Frank. “Acho que aprendemos algumas lições. Só se você pensar sobre isso, ele queria desesperadamente voltar e jogar naquela série do Dallas, e dentro de um jogo e meio, a inflamação veio onde não era controlável, então não queremos nos colocar nessa posição.”

Leonard, 33, perdeu os últimos oito jogos da temporada regular com inflamação no joelho direito. Ele voltou aos playoffs para jogar nos jogos 2 e 3 contra o Dallas antes de perder os três jogos restantes da derrota dos Clippers na primeira rodada.

A inflamação foi descrita como persistente. Leonard conseguiu levá-la a uma situação administrável quando participou do acampamento de treinamento da USA Basketball em julho. A USA Basketball optou por substituir Leonard pelo armador do Celtics, Derrick White, após o acampamento.

Frank disse na época que Leonard não havia sofrido um revés. Quando perguntado em julho se Leonard passou por algum tipo de procedimento ou tratamento no joelho direito antes do acampamento de basquete dos EUA, Frank disse que não entraria em detalhes além de que Leonard havia trabalhado muito duro ao entrar no acampamento dos EUA.

Os Clippers e Leonard estão fazendo tudo o que podem para tentar evitar que a inflamação se torne um problema nesta temporada.

“Acho que o mais encorajador é que vimos progresso”, disse Frank na terça-feira. “Isso foi algo realmente complicado em termos de inflamação. Estamos meio que buscando respostas ao longo do caminho, e com o tempo continuamos a aprender mais sobre o que funciona, o que não funciona. É realmente lamentável que ele tenha tido que lidar com isso, mas acho que estamos definitivamente caminhando na direção certa.”

Frank disse que Leonard está “encorajado agora” com a localização da inflamação.

“Colocamos o joelho em um lugar muito, muito bom”, disse Frank.[He came] de volta para Dallas [in the playoffs] e tem sido administrável desde então. Mas nós realmente, realmente passamos a offseason tentando chegar a 100% e acho que estamos chegando cada vez mais perto.”