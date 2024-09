Clyde Edwards-Helaire, do Chiefs, na lista da NFI, fora de pelo menos 4 jogos

KANSAS CITY, Missouri — O running back Clyde Edwards-Helaire foi colocado na lista de doenças não relacionadas ao futebol americano pelo Kansas City Chiefs, informou Field Yates, da ESPN.

Edwards-Helaire perderá os quatro primeiros jogos da temporada antes de poder retornar.

Edwards-Helaire detalhou recentemente suas batalhas com TEPT. Ele perdeu vários treinos de campo de treinamento e não estava no campo de treino com os Chiefs no domingo, quando eles começaram os preparativos para a abertura da temporada na quinta-feira à noite contra o Baltimore Ravens.

No mês passado, Edwards-Helaire forneceu uma data exata, 22 de dezembro de 2018, como o início de seu TEPT. Ele não entrou em detalhes, exceto para dizer que ele e um amigo se encontraram no que ele chamou de “uma situação de autodefesa”. Edwards-Helaire na época estava na faculdade da LSU.

Dois jogadores de futebol americano da LSU estavam tentando vender um item eletrônico naquela data quando um deles atirou fatalmente em um homem de 18 anos que tentava roubá-los, disse a polícia de Baton Rouge, Louisiana. A polícia não identificou os jogadores, mas a Associated Press informou que Edwards-Helaire era um deles.

Edwards-Helaire foi a escolha de primeira rodada do draft dos Chiefs em 2020 e seu running back titular em suas duas primeiras temporadas. Ele perdeu a vaga de titular para o então novato Isiah Pacheco em 2022 e tem sido reserva desde então.

Os Chiefs têm dois running backs além de Pacheco em seu elenco ativo. Um, o veterano Samaje Perine, é uma adição recente após ter sido dispensado pelo Denver Broncos. O outro, Carson Steele, é um novato que entrou para o time após um forte training camp e pré-temporada.