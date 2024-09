Cobrança a candidato a vereador que pulou de barco ainda repercute em Piaçabuçu

Um áudio que repercute nas redes sociais de Piaçabuçu, principalmente em grupos de WhatsApp, identificado como sendo do candidato a prefeito pelo PSB, Antonino da Coopaíba, direcionado ao candidato a vereador Rogério Carmo que teria abandonado o barco do 40 para marchar com Kayro Castro, ainda ecoa.

A prática de pular do barco e marchar com adversários lembra um filme exibido nas eleições municipais de 2020, quando Rogério não era candidato, mas declarava apoio abertamente ao candidato do PSB na época, Dalmo Jr, também declarando antes do término das eleições que havia pulado pra o barco comandado pelo prefeito Djalma Beltrão.

Em recente roda de conversa, perguntado se tinha conhecimento sobre a possível devolução do valor recebido, só informei que sei quem deve a mim, já sobre o acordo financeiro dos outros não posso responder.