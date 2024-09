Coco Gauff estará de volta para mais um título do US Open

NOVA YORK — Coco Gauff sabia que seria difícil se tornar campeã consecutiva do US Open.

Ela provavelmente sabia que nenhuma mulher havia repetido no torneio desde que Serena Williams venceu seu terceiro consecutivo há uma década. E Gauff sabia que ela não havia chegado ao evento com tanto ímpeto quanto em 2023.

Então, após sua vitória no primeiro turno na segunda-feira, Gauff parecia estar quase se preparando para a possibilidade de não conseguir — e tentando tirar um pouco da pressão de seus ombros.

“Alguém comentou no meu TikTok e disse: ‘Você venceu na vida, literal e figurativamente, e não faz sentido acumular pressão sobre si mesmo em uma volta da vitória'”, disse Gauff. “Estou apenas tratando este torneio assim. Se você defende algo, isso significa que você venceu algo. Se você fez isso, isso significa que você pode fazer isso de novo.

“Então, quer eu faça isso de novo este ano ou não, farei isso de novo, seja em 2024 ou não, farei isso de novo.”

No domingo, jogando contra Emma Navarro diante de uma multidão lotada no Arthur Ashe Stadium, Gauff teve suas esperanças de repetir o título frustradas na quarta rodada. A jovem de 20 anos perdeu o set de abertura e, embora tenha conseguido forçar um decisivo, ela simplesmente não conseguiu superar seu péssimo serviço. Ela teve 19 duplas faltas e não conseguiu fazer outra virada marcante. Depois de duas horas e 12 minutos, ela foi para as saídas após uma derrota por 6-3, 4-6, 6-3.

“Mentalmente eu dei, e emocionalmente, dei tudo de mim”, disse Gauff após a partida com desapontamento audível em sua voz. “Claro, houve coisas em termos de execução… obviamente eu gostaria de poder sacar melhor. Acho que se eu tivesse feito isso, teria sido uma história diferente para mim na partida. … Então, emocionalmente, não me arrependo, mas obviamente gostaria de poder executar as coisas melhor.”

Coco Gauff foi derrotada na quarta rodada do US Open no domingo. JUSTIN LANE/EPA-EFE/Shutterstock

Gauff não é de forma alguma o único favorito a enfrentar uma derrota precoce no US Open deste ano. Carlos Alcaraz, o atual campeão do Aberto da França e de Wimbledon e o vencedor de 2022 em Nova York, foi surpreendido em sets diretos na segunda rodada. Novak Djokovic, o atual campeão masculino, foi eliminado na noite seguinte nas oitavas de final. Ambos citaram falta de energia após a intensa e exaustiva programação de verão, que incluiu várias mudanças de superfície e os Jogos Olímpicos.

“Eu gastei muita energia para ganhar o ouro, e cheguei a Nova York sem me sentir revigorado mental e fisicamente”, disse Djokovic. “Mas porque é [the] US Open, sabe, eu dei uma chance e dei o meu melhor. Quer dizer, eu não tive nenhum problema físico. Eu só me senti sem gás, e você podia ver isso pela maneira como eu jogava.”

Gauff, que recebeu a honra de carregar a bandeira americana durante a cerimônia de abertura em Paris ao lado de LeBron James, jogou em simples, duplas e duplas mistas nos Jogos. Embora certamente tenha sido uma experiência para lembrar, isso fez com que a introdução na quadra dura antes do US Open fosse dramaticamente diferente do que ela teve em 2023.

Na temporada passada, Gauff estava em alta durante todo o verão e ganhou os títulos em Washington, DC e Cincinnati. Este ano, ela chegou ao Canadian Open poucos dias depois de ser eliminada nas Olimpíadas, foi 1-2 em seus dois eventos e perdeu na rodada de abertura de sua missão de defesa em Cincinnati.

Mas quando perguntada se sentia fadiga mental ou física após as intensas exigências do verão, ela não quis culpar o resultado de domingo por isso.

Coco Gauff parabeniza Emma Navarro na quadra após a partida. Navarro enfrentará Paula Badosa nas quartas de final. JUSTIN LANE/EPA-EFE/Shutterstock

“É uma pergunta difícil porque eu sinto que me senti pronto, e me senti fisicamente e mentalmente pronto, mas com certeza acho que em Toronto e Cincy, foi um pouco desgastante mentalmente, aqueles torneios tendo que mudar de superfície”, disse Gauff. “É difícil quando você está tentando encontrar seu jogo. Você está acostumado a talvez um certo tipo de ano.

“Mas entrando nisso [tournament]Não senti nenhuma exaustão. Na verdade, estava muito animado para jogar. Sim, não senti nenhum tipo de coisa. Estava pronto para entrar em quadra. Até hoje me senti pronto para entrar em quadra. Estava animado.”

Gauff havia dito anteriormente que a saída rápida em Cincinnati permitiu que ela tivesse algumas boas sessões de treino antes do torneio, e ela foi dominante em sua vitória na primeira rodada sobre Varvara Gracheva, permitindo que sua oponente vencesse apenas dois games na partida. Mas Gauff teve dificuldades no início com seu saque em sua partida da segunda rodada contra Tatjana Maria no calor escaldante da quarta-feira à noite. Embora ela tenha vencido a partida, ela teve sete duplas faltas no primeiro set — e foi um sinal do que estava por vir.

Gauff perdeu os últimos 11 pontos do set de abertura contra a ex-número 3 do mundo Elina Svitolina na terceira rodada antes de virar o jogo. Ela elevou seu nível — melhorando seu saque e o resto do seu jogo — no segundo e terceiro sets e saiu com a vitória. Ela passou um tempo nas quadras de treino trabalhando em seu saque após suas partidas da segunda e terceira rodadas.

Mas ela simplesmente não conseguiu encontrar uma maneira de vencer no domingo. Navarro derrotou Gauff na quarta rodada em Wimbledon por 6-3, 6-3 em julho, e provou que o resultado não foi um acaso.

Gauff conquistou seu primeiro grande título no US Open de 2023. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Gauff, que teve seu melhor resultado importante do ano com uma aparição na semifinal do Aberto da Austrália, disse que não tinha certeza de como seria o resto de sua temporada, mas estava ansiosa para ter tempo para um bloco de treinamento, seu primeiro desde antes do início da temporada de saibro. Ela disse que consideraria trabalhar com um treinador de mecânica e obter outras opiniões na esperança de resolver seus problemas de saque no futuro.

“É também apenas um tipo de obstáculo mental que eu tenho que superar”, ela disse. “Mas, sim, eu definitivamente quero olhar para outras coisas porque eu não quero mais perder partidas como essa.”

Então agora, em vez de Gauff, Navarro é a única representante americana restante na metade inferior da chave. (Jessica Pegula, que está do outro lado da chave, é a única outra mulher americana ainda na disputa e joga sua partida da quarta rodada contra Diana Shnaider na segunda-feira.)

Foi uma temporada inovadora para Navarro, de 23 anos, que começou o ano na posição 38 e agora está projetada para entrar no top 10 pela primeira vez após a vitória de domingo. Ela teve as melhores aparições da carreira em todos os quatro Grand Slams deste ano, incluindo uma corrida na quarta rodada do Aberto da França e sua primeira quarta de final em Wimbledon no início deste verão.

Campeã de simples da NCAA de 2021 na Virgínia, Navarro ganhou seu primeiro título WTA em Hobart em janeiro e fez parte de sua primeira equipe olímpica em Paris. Durante sua ascensão, ela impressionou muitos no tênis, incluindo Williams, a 23 vezes campeã de major, que estava presente na partida de domingo.

jogar 1:10 Serena Williams elogia a fortaleza mental de Coco Gauff Serena Williams é entrevistada nas arquibancadas do US Open e analisa os pontos fortes de Coco Gauff e Emma Navarro.

“Gosto da variedade no jogo de Emma”, disse Williams durante a transmissão televisiva. “Eu nunca fui uma jogadora de variedades, então sempre que vejo alguém como ela que corta a bola, mas também tem muito spin no forehand, eu realmente admiro isso porque é algo que eu nunca fiz. Ela pode entrar, ela tem ótimas mãos e faz tudo muito bem. Ela vê a quadra, ela tem um QI de tênis enorme, e eu amo isso.”

Navarro enfrentará a ressurgente Paula Badosa na terça-feira, enquanto ambas buscam chegar à primeira grande semifinal de suas carreiras. Badosa, que ficou afastada por boa parte da temporada de 2023 com uma lesão nas costas, derrotou Navarro em seu único encontro anterior, mas sabia que fazer isso de novo seria um desafio.

“Ela é muito, muito talentosa”, disse Badosa no domingo. “Tivemos uma batalha muito grande em Roma também [in May]. Era saibro. É diferente. Mas ela está jogando muito bem. Ela está fazendo um verão muito bom também, jogando boas partidas. Além disso, espero uma partida difícil lá. Talvez eu tenha que ser mais agressiva do que ela, e vamos ver como será na terça-feira.”

Navarro mais tarde chamou Badosa de “grande jogadora” e elogiou seu saque e golpes de fundo. Ela disse aos repórteres que esperava que sua experiência em Ashe no domingo a ajudasse quando as apostas fossem ainda maiores. Questionada durante sua entrevista coletiva sobre quando começou a acreditar que tinha uma chance de ganhar um Grand Slam, Navarro disse que ainda não conseguia acreditar totalmente que estava falando sobre essa possibilidade agora e chamou isso de “muito louco”.

Mas na quadra, momentos após a partida, Navarro parecia mais certo sobre as chances de outra pessoa ganhar o título do US Open no futuro: Gauff.

Em resposta a uma pergunta sobre chegar às quartas de final, Navarro primeiro ecoou os sentimentos de Gauff sobre seu futuro no torneio.

“Coco é uma jogadora incrível e eu tenho muito respeito por ela”, disse Navarro na quadra após a partida. “Eu sei que ela vai voltar aqui e ganhar essa coisa de novo um ano.”