Cole Palmer, do Chelsea, marca quatro gols no primeiro tempo

Cole Palmer se tornou o primeiro jogador a marcar quatro gols no primeiro tempo de uma partida da Premier League, quando o atacante marcou repetidamente no jogo extraordinário do Chelsea contra o Brighton, em Stamford Bridge, no sábado.

O jogador de 22 anos marcou quatro gols em uma passagem devastadora de 20 minutos contra o clube da costa sul, enquanto o Chelsea se recuperava do gol inaugural de Georginio Rutter para vencer por 4-2 no intervalo.

Palmer marcou aos 21, 28, 31 e 41 minutos.

Cole Palmer marcou seis gols nas primeiras seis partidas do Chelsea na Premier League nesta temporada. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Anteriormente, ele marcou quatro gols em uma única partida pelo Chelsea na temporada passada, na vitória por 6 a 0 sobre o Everton, em abril.

Palmer se tornou o quarto jogador – ao lado de Didier Drogba, Frank Lampard e Jimmy Floyd Hasselbaink – a marcar três hat-tricks na Premier League pelo Chelsea.

O jogo contra o Brighton foi apenas a 39ª participação de Palmer na liga pelo Chelsea, depois de chegar do Manchester City em 2023.

