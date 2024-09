Coletivo UCF NIL zomba dos comentários de Billy Napier sobre a “Flórida central rural”

Logo após a derrota do Florida Gators por 41-17 para o Miami Hurricanes na Semana 1, o técnico do Gators Billy Napier atraiu mais atenção na tarde de sábado quando mencionou “Flórida central rural” em sua entrevista coletiva pós-jogo. Agora, um dos rivais da Flórida no estado está tirando vantagem da gafe.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Na terça-feira de manhã, o coletivo The Kingdom da UCF lançou uma camiseta com as palavras “RURAL CENTRAL FLORIDA” estampadas na frente. Lançado em 2022, The Kingdom é o coletivo oficial NIL do atletismo da UCF. Ele venderá as camisetas por US$ 25 cada, com uma parte dos lucros indo diretamente para o fundo NIL do programa.

Gostamos da parte rural da Flórida Central🤷 https://t.co/dqD3hNi9sH https://t.co/MXUuDA1vbU foto.twitter.com/xcgnxpXA5x — O Reino NIL (@KingdomNIL) 3 de setembro de 2024

O traje é uma crítica direta aos comentários de Napier após a derrota de sábado.

Com Napier sob pressão em sua terceira temporada na Flórida, os Gators começaram com uma péssima performance na Semana 1, desaparecendo após o intervalo e ganhando apenas 261 jardas de ataque total na derrota por 24 pontos para o rival estadual Hurricanes. Falando com repórteres depois, Napier fez uma referência regional pontual como parte de uma resposta mais longa focada na importância de ignorar o barulho externo e descarregar as emoções da derrota da abertura da temporada.

“Uma coisa que posso dizer é que temos um grupo que está trabalhando duro”, disse Napier. “Eu acho que temos caráter. Temos que trabalhar na parte do futebol. E acho que temos que nos tornar um time mais consistente e temos que executar melhor.

“Se pudermos nos concentrar nessas coisas e não necessariamente no que um cara no porão está dizendo nas redes sociais na zona rural da Flórida Central, então teremos uma chance de melhorar.”

Os comentários de Napier — e as camisetas que eles inspiraram — certamente voltarão à tona no mês que vem, quando a UCF visitar a Flórida em 5 de outubro. Enquanto isso, a Flórida recebe os Samford Bulldogs às 19h, horário do leste dos EUA, na Semana 2, enquanto a UCF recebe a visita dos Sam Houston State Bearkats no sábado à noite (18h30, horário do leste dos EUA).