Colorado exclui promoção de jogo UCF com tema aquático após reação do furacão

Um folheto promocional para o confronto do Colorado Buffaloes contra o UCF Knights foi recebido com muita reação na sexta-feira… com fãs de futebol se perguntando por que a postagem na mídia social não foi mantida em rascunho devido ao furacão Helene – como foi apresentado um craque com água até os joelhos.

O Deion SandersA conta oficial do X do programa liderado compartilhou as imagens às 12h30 PT … em uma tentativa de significar 24 horas até o início do FBC Mortgage Stadium em Orlando.

O folheto pretendia ser uma brincadeira com as costas defensivas das estrelas Cam’Ron Silmon-CraigO apelido de “Tubarão” de … mas considerando o que as regiões do Sudeste vivenciaram no dia anterior, muitos usuários acharam que o tema da promoção era insensível.

A equipe aparentemente também teve dúvidas sobre a postagem… porque depois de ficar ativa por várias horas, ela foi excluída.

Pelo menos 42 mortes foram relatadas como resultado da tempestade devastadora… e milhões ficaram sem energia.

Mesmo que Orlando não tenha sido tão afetada quanto outras cidades da Flórida, é seguro dizer que algumas pessoas acharam que era melhor não publicar o panfleto com tema aquático de qualquer maneira – mesmo que tenha sido criado semanas, senão meses, atrás.

Silmon-Craig não pareceu muito incomodado com as críticas do panfleto… elogiando o trabalho do Photoshop no Instagram antes de ser removido da plataforma.

“ISSO VAI PARA O GAMEDAY EDIT HOF🦈👏🏽”