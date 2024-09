Colorado ‘nunca se recompôs’ contra Nebraska, diz Deion Sanders

LINCOLN, Nebraska — Após a primeira derrota de seu time na temporada e a segunda menor pontuação de sua gestão, o técnico do Colorado, Deion Sanders, ficou se perguntando como colocar seu ataque de volta nos trilhos.

Os Buffaloes foram eliminados no primeiro tempo, tiveram dificuldades para proteger o quarterback Shedeur Sanders e terminaram com 16 jardas corridas no total na derrota por 28 a 10 para o Nebraska na noite de sábado.

O Colorado (1-1) ficou para trás rapidamente contra um adversário que derrotou por 36 a 14 na temporada passada e estava perdendo por 14 a 0 quando Shedeur Sanders lançou uma interceptação de sua própria end zone que o cornerback do Nebraska, Tommi Hill, retornou para um touchdown de 7 jardas, um turnover que ele chamou de “erro de novato”. O Colorado fez 11 jogadas no primeiro quarto para um ganho líquido de menos 2 jardas.

“A maneira como começamos não é indicativa de quem somos”, disse Deion Sanders, “e nunca conseguimos nos recompor”.

Enfrentando pressão frequente, Shedeur Sanders lançou para 244 jardas e uma pontuação em 23 de 38 passes. Ele foi sacado cinco vezes, e os Buffs foram 4 de 14 em conversões de terceira descida. Ele não terminou o jogo, saindo nos últimos quatro minutos do quarto período como precaução após uma pancada de capacete com capacete.

Shedeur Sanders disse aos repórteres depois que estava “um pouco machucado”, mas bem, e elogiou a linha defensiva de Nebraska por seu desempenho.

“Proteções eram um problema”, disse Deion Sanders. “Sabe, estou tentando ser educado e dizer isso, porque você sabe que posso dizer a mesma coisa que você está pensando, mas se eu disser, você diria que estou jogando meus caras debaixo do ônibus. Não estou fazendo isso de forma alguma. Proteções eram um problema. Temos que descobrir uma maneira de evitar isso e fazer um trabalho melhor com isso.”

O Colorado não conseguiu fazer muita coisa no jogo de corrida para tirar a pressão de seu passador. Seus running backs combinaram cinco corridas para 16 jardas em três quartos e falharam em converter duas tentativas de corrida de quarta para 1 na noite.

Os Buffaloes terminaram em último no FBS em jardas corridas em 2023 com 827 em 12 jogos. Eles lançaram para 445 jardas e correram para 59 na vitória por 31-26 contra o North Dakota State para abrir a temporada. Depois de reconstruir a linha ofensiva principalmente com adições de portal de transferência, Deion Sanders reconheceu que sua equipe precisa descobrir como executar um jogo de corrida consistente.

Shedeur Sanders, do Colorado, foi sacado cinco vezes na derrota de sábado para Nebraska. Ele terminou 23 de 38 para 244 jardas e uma pontuação e uma interceptação. Foto de Steven Branscombe/Getty Images

Quando perguntado por que era tão difícil para o ataque do Colorado responder à defesa do Nebraska, ele respondeu: “Não tenho ideia. Se soubéssemos essa resposta, acho que teríamos respondido mais rápido. É como se nunca tivéssemos conseguido fazer isso até que fosse tarde demais.”

Os Buffaloes estavam perdendo por 28 a 0 no intervalo depois que o quarterback do Nebraska, Dylan Raiola, lançou um passe pelo meio para o running back Rahmir Johnson que o linebacker do Colorado, LaVonta Bentley, quase interceptou. Em vez disso, a bola saltou no ar e caiu para Johnson, que correu para um touchdown de 18 jardas.

“Quando coisas assim acontecem, você tem que tirar o chapéu e dizer: ‘Oh Senhor, não é o nosso dia, baby'”, disse Deion Sanders. “Porque essas coisas normalmente não acontecem. Isso foi loucura. Uma baita jogada.”

A defesa do Colorado não cedeu outra pontuação no resto do caminho e forçou cinco punts consecutivos no segundo tempo. Deion Sanders ficou satisfeito que seu time continuou competindo, mas houve muitos erros ao longo do jogo, incluindo nove penalidades para 104 jardas e uma tentativa de field goal bloqueada, para montar uma reação.

Shedeur Sanders disse que seu time voltará à prancheta e trabalhará para acertar. Os Buffaloes estão de volta à estrada no próximo sábado contra o rival estadual Colorado State, que levou os Buffaloes para a prorrogação em 2023, antes de sua primeira corrida pela conferência Big 12 começar em 21 de setembro contra Baylor. Contra uma das agendas mais difíceis da conferência, eles vão precisar de muito mais equilíbrio ofensivo — e muito mais pontos.

“Temos um ataque tremendo”, disse Deion Sanders. “Deveríamos ser capazes de mover a bola para qualquer um. Deveríamos ser capazes de proteger com a experiência que temos ofensivamente. Simplesmente não conseguimos fazer isso acontecer hoje.”