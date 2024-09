Colorado se recupera para vitória na prorrogação sobre Baylor após Hail Mary

Quando o Colorado se alinhou para a jogada final do tempo regulamentar no sábado à noite contra Baylor, o plano era que Travis Hunter, o astro dos Buffaloes, servisse como… uma isca?

O Colorado precisava de um touchdown Hail Mary para empatar o placar, e imaginou que Hunter, que teve seis recepções para 126 jardas, atrairia mais atenção. Hunter correria em direção ao meio da end zone, idealmente criando um confronto mais favorável para LaJohntay Wester, um wideout de 5 pés e 11 polegadas e 167 libras.

“Colocamos Travis para trás, ele vai receber toda a atenção, e então LaJohntay vai ficar lá, do lado de fora, um contra um”, disse o quarterback do Buffaloes, Shedeur Sanders. “Eles não vão pensar que vamos lançar a bola para ele porque ele é um cara mais baixo, provavelmente naquela situação. Então eu rolo para a esquerda, todos foram para o meio da end zone e eu simplesmente confiei em Deus. Eu joguei para Deus e Deus respondeu à oração, com certeza.”

O arremesso de Sanders da linha de 49 jardas do Baylor caiu para Wester, que se enfiou entre dois defensores do Bears e mergulhou na end zone para um touchdown. O Colorado venceu por 38 a 31 na prorrogação, dando início a uma tempestade no Folsom Field e ao final mais dramático sob o comando do técnico Deion Sanders, no segundo ano. Os Buffs apagaram três déficits e superaram um touchdown de retorno de chute de 100 jardas do Baylor para vencer seu primeiro jogo do Big 12 desde que retornaram à liga.

“Grande, grande, grande, grande, grande, grande vitória”, disse Deion Sanders. “Os jovens foram resilientes. Eles nunca desistiram.”

Shedeur Sanders terminou com 341 jardas de passe e touchdowns de 58 jardas para Omarion Miller pouco antes do intervalo e 43 jardas para Wester quando o quarto período terminou. Ele liderou um drive de touchdown na prorrogação que culminou com a segunda pontuação de Micah Welch.

“É por isso que uso a palavra lendário, e a publico tantas vezes”, disse Shedeur Sanders. “Essa é a palavra que defendo e pela qual vivo. Em todos os momentos, em tudo, eu sei, no final do dia, lendário, é isso que ficou gravado em mim.”

Hunter continuou a fortalecer seu caso como um dos principais candidatos ao Troféu Heisman com 130 jardas de recepção em sete recepções, e a jogada de selamento do jogo na defesa na prorrogação. Dominic Richardson, de Baylor, parecia estar a caminho de um touchdown seguro antes de Hunter tirar a bola da end zone.

Os torcedores do Colorado invadiram o campo enquanto os árbitros revisavam a bola, determinando que ela havia sido eliminada antes de Richardson cruzar a linha do gol.

“Shedeur me disse para ir lá e pegar a bola uma vez [Colorado] marcou, então eu disse a ele, ‘Eu peguei você’, e mantive minha palavra”, disse Hunter. “Eu sabia que tinha que fazer o tackle. Você podia me ver colocando meu protetor bucal no final da jogada, então eu já estava pronto. Eu sabia que eles estavam vindo para cima de mim. Eles não acham que eu posso fazer o tackle, então eu tive que mostrar a eles.”

No último snap do tempo regulamentar, Hunter sabia que precisava puxar os defensores de Baylor em sua direção, dizendo que a maioria das jogadas de Hail Mary têm chances de 50-50, mas o talentoso corpo de recebedores do Colorado aumentou as chances para 80-20.

“Eu vi [Sanders] rolando para fora e então eu vi a bola vindo em minha direção”, disse Wester, que se transferiu para o Colorado nesta temporada após uma carreira produtiva na Florida Atlantic. “Como um recebedor, seu trabalho é fazer o quarterback certo, seja uma bola boa ou ruim. Eu apenas fiz uma jogada na bola.”

O técnico do Baylor, Dave Aranda, disse que a jogada defensiva no Hail Mary é “charuto da vitória”, que inclui uma corrida por baixo para empurrar o quarterback em direção a um corredor de contenção.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Fomos para lados opostos”, disse Aranda. “O cara que estava up-and-under foi embora, e o cara que estava contain foi para o outro lado, então quando você assiste a essa jogada, você verá alguém vindo da direita e subindo e descendo, bem, isso é uma pena, porque ele está contain.

“Eu nunca vi isso, e assumo total responsabilidade por isso. Tenho que encontrar uma maneira de treinar isso melhor.”

Wester chamou a atmosfera pós-jogo de “uma festa”, enquanto a celebração foi do campo para o vestiário dos Buffaloes. Deion Sanders disse que se arrependeu da tempestade no campo porque o impediu de apertar a mão de Aranda, mas elogiou os fãs do Colorado pelo apoio.

“Temos uma base de fãs fenomenal”, disse Deion Sanders. “Temos algumas crianças jovens neste campus que amam e respiram o futebol americano da CU, e sou grato.”

Sanders também reconheceu a linha ofensiva do Colorado, que “sempre é ridicularizada”, mas ajudou o time a registrar três touchdowns corridos. Baylor ainda registrou oito sacks, 12 tackles para perda e três pressas de quarterback.

“Só quero que todos saibam que podemos correr com a bola e calar a boca de todos os que nos odeiam”, disse Welch.

Mas os Bears perderam feio uma tentativa de field goal faltando 2:16 minutos para o fim, o que lhes daria uma vantagem de 10 pontos, e Shedeur Sanders e o Colorado acabaram capitalizando.

“Isso nos fez voltar um pouco ao ano passado, não foi? Tipo aquela nostalgia, foi assim que as coisas começaram no ano passado”, disse Deion Sanders, referindo-se ao início de 3-0 do Colorado em sua gestão. “Eu fiquei tipo, ‘Cara, estou ficando grisalho, o que vocês estão tentando fazer comigo, rapazes?’ Foi difícil. Esta coletiva de imprensa pode ser totalmente diferente agora, mas estou animado por termos vencido.”