Com a extensão de Dak Prescott, o legado dos Cowboys está em jogo

FRISCO, Texas — Agora que Dak Prescott assinou outro megacontrato para ser o quarterback titular do Dallas Cowboys, os anos que ele ainda tem pela frente serão uma questão de legado.

Ele tem seu dinheiro. Antes de assinar o acordo mais recente, ele faturou mais de US$ 160 milhões, com um pouco mais de US$ 4 milhões em seu acordo de novato (2016-19), US$ 31,4 milhões na franchise tag em 2020 e US$ 126 milhões de 2021 a 2023. E ele pode ganhar US$ 240 milhões em seu último acordo, de acordo com Adam Schefter, da ESPN.

Mas para que Prescott passe de um quarterback estatístico muito bom para um dos melhores da história dos Cowboys, ele tem que fazer algo que ainda não fez: chegar a um Super Bowl. Talvez até vencê-lo.

Não é totalmente justo, mas esses são os padrões estabelecidos em Dallas pelos membros do Hall da Fama Roger Staubach e Troy Aikman.

Prescott fez quase tudo em seus primeiros oito anos como quarterback titular. Ele estabeleceu o recorde da equipe para passes para touchdown em uma temporada (37). Até o final da próxima temporada, ele deve ultrapassar Tony Romo (34.183) como o líder da franquia em jardas de passe. Ele está 45 passes para touchdown a menos do recorde de Romo (247). Ele venceu a NFC East quatro vezes. Ele foi para o Pro Bowl. Em 2023, ele teve sua melhor temporada e foi nomeado All-Pro e terminou em segundo na votação de MVP. Ele foi nomeado o vencedor do prêmio Walter Payton Man of the Year.

Mas ele não passou da segunda rodada dos playoffs, e o fedor da derrota no wild card para o Green Bay Packers em janeiro ainda paira sobre toda a organização.

Para fazer o que ainda não fez, Prescott pode ser solicitado a fazer mais com menos — em parte por causa de seu contrato, embora os Cowboys tenham conseguido assinar com CeeDee Lamb uma extensão de contrato de quatro anos em 26 de agosto.

Times com quarterbacks caros — como Josh Allen, do Buffalo, Patrick Mahomes, do Kansas City, Joe Burrow, do Cincinnati, e Justin Herbert, do Chargers — tiveram que tomar decisões comerciais em outras posições.

Inicialmente, os Cowboys pediram a Prescott para fazer mais com menos em 2018, sem um verdadeiro recebedor número 1, e quando isso não deu certo, eles negociaram pelo wide receiver Amari Cooper, cedendo uma escolha de primeira rodada para os Raiders.

Entrando em sua nona temporada, Prescott é um quarterback diferente do que era quando entrou em sua terceira. Ele entende mais o jogo. Ele entende mais o seu jogo. Ele entende mais as defesas.

Em 2024, ele precisará ser melhor do que tem sido, já que os Cowboys estão mudando para uma abordagem de running-back por comitê e podem começar com dois novatos na linha ofensiva. Ele precisa ser melhor enquanto enfrenta uma programação que apresenta sete jogos contra times de playoff de 2023 nas primeiras 11 semanas.

Depois desta temporada, os Cowboys podem estar completamente diferentes.

Estes podem ser os últimos anos dos veteranos da franquia, o guarda Zack Martin, um futuro Hall of Famer, e o defensive end DeMarcus Lawrence. Se ambos saírem após esta temporada, Prescott será o Cowboy com mais tempo de serviço, desde que o companheiro de draft de 2016, Ezekiel Elliott, fez um hiato de um ano do Dallas em 2023 para uma temporada com o New England Patriots.

Nesta offseason, os Cowboys se despediram do left tackle Tyron Smith, um futuro Hall of Famer, do center Tyler Biadasz, do running back Tony Pollard e do defensive end Dorance Armstrong, entre outros, enquanto Dallas se preparava para acordos com Prescott, CeeDee Lamb e Micah Parsons. As únicas adições notáveis ​​foram trazer de volta Elliott e o linebacker Eric Kendricks na free agency, já que a definição de “all-in” de Jerry Jones parecia ser diferente do que muitos outros pensavam.

Mas Jones sem dúvida está totalmente apostado em Prescott agora, mesmo que tenha levado algum tempo de negociação para chegar lá.

Se Prescott, entrando em sua nona temporada, cumprir o acordo, ele será o quarterback titular mais antigo na história da franquia. Aikman foi titular dos Cowboys por 12 temporadas, Romo começou por nove e Staubach por oito.

Desde 1980, o único quarterback a esperar mais tempo para ir a um Super Bowl pela primeira vez com o clube que o recrutou foi Ken Anderson, que estava em sua 10ª temporada como titular em tempo integral de Cincinnati. Matt Ryan e Peyton Manning foram ao seu primeiro Super Bowl com Atlanta e Indianápolis, respectivamente, em suas nonas temporadas como titulares em tempo integral.

Esse é o desafio que Prescott enfrenta para definir seu legado em campo.