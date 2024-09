Com Dak Prescott e CeeDee Lamb garantindo novos contratos, Micah Parsons tomou uma decisão sobre seu futuro na NFL

UMDepois que o quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, e o wide receiver CeeDee Lamb assinaram contratos multimilionários que garantem seus futuros com o time, a terceira estrela na disputa é o linebacker Micah Parsons, que ainda não assinou uma extensão de contrato semelhante à de seus companheiros de equipe.

Como resultado, Parsons tomou uma decisão sobre o assunto, que ele tornou pública. Ele quer garantir a todos os fãs por aí que não há necessidade de se preocupar com seu futuro com a equipe. Em um episódio recente de podcast chamado The Edge com Micah Parsonsele abordou as preocupações em torno da extensão de seu contrato e deixou claro que não planeja ir a lugar nenhum.

“Muitos fãs estão preocupados comigo”, disse Parsons. “Cara, eu sei que vou ser um Cowboy. Não há nada como a Nação Cowboy. Acho que o amor é muito mútuo. Quanto a mim, estou focado apenas em ganhar jogos. Quero ganhar esses grandes jogos. Quero ganhar esses jogos de playoff e chegar ao Super Bowl.”

Suas palavras definitivamente devem colocar um sorriso no rosto dos fãs dos Cowboys. Parsons está determinado a deixar sua marca no time e está mais focado em entregar performances sólidas em campo. “O contrato não é realmente o que me preocupa; é só que eu seja o melhor jogador que posso ser para meus rapazes, meus companheiros de equipe.“, acrescentou.

Micah Parsons declara lealdade a Dallas

É uma ótima notícia para os fãs, especialmente considerando os sucessos recentes do time. Os Cowboys recentemente garantiu extensões de contrato para o wide receiver CeeDee Lamb e o quarterback Dak Prescott. Além disso, eles deram início à temporada de 2024 da NFL derrotando o Cleveland Browns com uma vitória convincente por 33 a 17.

Apesar de não ter um novo contrato em vigor, Parsons mostrou suas habilidades no jogo contra os Browns, entregando uma performance de destaque com um sack e cinco hits no quarterback. O Pro Football Focus até deu a ele uma impressionante classificação geral de 75,8 para aquele jogo.

Como três vezes Pro Bowler, O contrato de Parsons atualmente vai até a temporada de 2025 da NFL. Seu impacto no teto salarial para 2024 é de US$ 5,434 milhões, que salta para US$ 21,324 milhões em 2025. De acordo com a Spotrac, sua estimativa média de valor anual é de US$ 30,6 milhões.

É claro que Parsons está comprometido com o time e está ansioso para contribuir para seu sucesso. Sua dedicação em vencer grandes jogos e chegar ao Super Bowl é uma prova de sua paixão pelo esporte e seu time. Conforme ele se concentra em seu desempenho em campo, é evidente que sua lealdade está com os Cowboys e sua devotada base de fãs.