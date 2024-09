Com Johnson fora por um ano, Brown pede que a UNC se “reúna em torno” de Harrell

CHAPEL HILL, Carolina do Norte — A Carolina do Norte está avançando com Conner Harrell como quarterback titular depois que Max Johnson sofreu uma lesão que encerrou sua temporada na vitória de abertura contra Minnesota.

“Ele só precisa ganhar confiança e ir”, disse o técnico Mack Brown na segunda-feira. “É dele. É dele.”

Johnson havia derrotado Harrell para ser o titular do Jogo 1, mas sofreu uma lesão na perna no terceiro quarto contra os Gophers e teve que ser levado para um hospital. Ele passou por uma cirurgia para uma perna direita quebrada em Minneapolis e Brown disse que Johnson faria outro procedimento na segunda-feira.

Brown disse que Johnson permanecerá por uma ou duas semanas em Minnesota, onde a UNC deixou um treinador assistente para ficar com Johnson até que ele possa retornar a Chapel Hill.

Agora é a vez de Harrell, um aluno do terceiro ano que fará sua segunda partida como titular na carreira no sábado, em casa, contra o Charlotte.

“Disseram a ele: ‘Você conseguiu'”, disse Brown. “E disseram ao time: ‘Vamos nos unir em torno do seu novo quarterback e vamos lá, e vamos fazer isso funcionar.’ Como eu disse, ele é muito bom. Então é hora de ele se divertir e jogar bem.”

Harrell apareceu em cinco jogos como reserva da eventual terceira escolha geral do draft da NFL, Drake Maye, na temporada passada, e então começou na derrota do Duke no Mayo Bowl para West Virginia depois que Maye se declarou para o draft.

Ele fechou a vitória na quinta-feira em Minnesota após a saída de Johnson, completando 2 de 4 passes para 34 jardas.

“Eu o vi muito mais confiante e muito mais assertivo com nosso time”, disse o coordenador ofensivo Chip Lindsey. “Ele foi jogado em uma situação difícil na outra noite… Ele executou e fez o que pedimos para ele fazer.

“Acho que vocês vão vê-lo evoluir. Ele ainda é um jogador jovem.”

Brown disse que o objetivo de Johnson, filho do ex-quarterback da NFL Brad Johnson, é que ele participe de reuniões virtuais de equipe ou quarterback até seu retorno, e então que ele ajude a treinar os outros passadores. A escola disse que Johnson deve se recuperar totalmente e que o passador ainda tem dois anos de elegibilidade restantes.