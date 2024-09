Com perguntas sobre doping o perseguindo, Jannik Sinner vence o título do US Open

NOVA YORK — Jannik Sinner jogou os braços acima da cabeça, fechou os olhos e soltou um suspiro profundo.

Foi somente quando ele deixou os braços caírem novamente ao lado do corpo que ele esboçou um leve sorriso.

Enquanto o resto do seu time e sua caixa de jogadores se levantaram, seu treinador Darren Cahill permaneceu em seu assento, curvado com a cabeça entre as mãos. Ele parecia estar enxugando lágrimas do rosto.

O italiano de 23 anos tinha acabado de vencer o US Open com uma vitória impressionante de 6-3, 6-4, 7-5 sobre o americano Taylor Fritz. Depois de meses de incerteza e dúvida, o alívio que ele sentiu era evidente a cada passo que ele dava em direção à rede para apertar as mãos e abraçar Fritz, e enquanto ele lentamente se dirigia para seu camarote para abraçar todos aqueles que estavam na jornada com ele.

Foi o segundo grande título de Sinner do ano — e de sua carreira — e ele se torna o primeiro italiano a vencer em Nova York e apenas o terceiro homem na Era Aberta a ganhar seus dois primeiros títulos de Slam na mesma temporada. Ele ampliou ainda mais sua liderança como o número 1 do mundo.

Mas naqueles momentos após a partida, Sinner não estava necessariamente pensando no quadro geral ou no que isso significava para seu legado de longo prazo no esporte. Em vez disso, era um peso tirado de seus ombros após alguns meses desafiadores de espera para saber seu destino na quadra de tênis após testar positivo para uma substância proibida durante dois testes separados em março.

“Este título significa muito para mim, porque o último período da minha carreira não foi nada fácil”, disse Sinner à multidão logo depois.

Jannik Sinner derrotou Taylor Fritz pelo título do US Open no domingo. Allen Kee / Imagens ESPN

Sinner abriu a temporada de 2024 com seu primeiro grande título no Aberto da Austrália, consolidando seu lugar como uma das melhores estrelas jovens do esporte — e como um herdeiro aparente, ao lado de Carlos Alcaraz — que pode ajudar a substituir Rafael Nadal e Novak Djokovic quando eles finalmente se juntarem a Roger Federer na aposentadoria.

E ele continuou a demonstrar sua destreza em quadra dura com o título em Miami em março. Ele chegou às semifinais no Aberto da França e assumiu o posto de número 1 do mundo na conclusão do evento. Ele chegou às quartas de final em Wimbledon em julho.

Amigdalite o forçou a se retirar das Olimpíadas, mas ele voltou a tempo para a temporada de verão em quadra dura. Ele chegou às quartas de final no Aberto do Canadá antes de uma corrida dominante no Aberto de Cincinnati, culminando com o título, no evento de introdução final antes do Aberto dos EUA.

Sinner parecia ser o favorito óbvio para vencer em Nova York e conquistar o segundo grande título de sua carreira e do ano.

Sinner se torna um dos quatro homens a vencer o Aberto da Austrália e o Aberto dos EUA no mesmo ano desde 1988, quando o Aberto da Austrália mudou da grama para a quadra dura. Allen Kee / Imagens ESPN

Mas no dia seguinte a erguer o troféu em Ohio, foi revelado que o jovem de 23 anos havia testado positivo para uma substância proibida em duas ocasiões distintas em março. Em uma declaração, a International Tennis Integrity Agency (ITIA) anunciou que Sinner havia testado positivo para baixos níveis de clostebol, um esteroide anabolizante proibido. Ele foi suspenso provisoriamente na época, mas conseguiu competir durante o processo de apelação.

Durante uma audiência em agosto, o ITIA disse que um painel independente “determinou uma conclusão de Sem Culpa ou Negligência aplicada no caso” e culpou a contaminação no então fisioterapeuta de Sinner, Giacomo Naldi. O então preparador físico de Sinner, Umberto Ferrara, havia comprado um spray de venda livre, que continha a substância, e Naldi o havia usado em si mesmo para tratar um pequeno ferimento antes de fazer uma massagem em Sinner. Tanto Naldi quanto Ferrara foram demitidos por Sinner.

Embora tenha sido liberado para jogar no US Open e em todos os outros lugares, Sinner chegou a Nova York sob uma nuvem de escrutínio. Vários de seus colegas criticaram a decisão e questionaram o tratamento que ele recebeu, especulando que havia um padrão duplo para o jogador mais bem classificado do mundo. Nick Kyrgios chamou isso de “ridículo” no X e acrescentou “seja acidental ou planejado, você é testado duas vezes com um jogador banido [steroid] substância… você deveria ficar fora por 2 anos.”

Denis Shapovalov postou: “Regras diferentes para jogadores diferentes”.

Durante a disponibilidade de Sinner para a mídia antes do torneio, três dias após a notícia ter sido tornada pública, ele foi submetido a uma série de perguntas de repórteres — apesar das tentativas do moderador de limitar tais perguntas — sobre as descobertas e a decisão. Sinner reiterou sua inocência e disse que, embora sua preparação para o torneio não tenha sido “perfeita” por causa de “certas circunstâncias”, ele ainda estava pronto para jogar.

“Claro que não é o ideal antes de um Grand Slam”, disse Sinner. “Mas, você sabe, na minha mente eu sei que não fiz nada errado. Eu já tive que jogar meses com isso na minha cabeça, mas, você sabe, apenas me lembrando de que eu não fiz realmente nada errado. Eu sempre respeito essas regras, e sempre respeitarei essas regras antidoping.

“Obviamente é um alívio para mim ter esse resultado. E, sim, então é muito bom estar de volta aqui. É uma cidade incrível, um lugar incrível para jogar tênis. Vou tentar aproveitar o máximo que puder e espero ter um bom torneio.”

Em uma entrevista à ESPN após a final no domingo, Cahill disse que o time tentou manter o ânimo de Sinner e sua atenção total no tênis, e não em nenhuma possível suspensão. Ele disse que foi difícil às vezes.

“As últimas três ou quatro semanas, os últimos quatro meses… [we’ve just tried] para manter seu foco no que estamos tentando alcançar, para garantir que eu diga continuamente a ele que ele não fez nada errado”, disse Cahill. “Então, aconteça o que acontecer, mantenha sua cabeça erguida porque você não fez absolutamente nada errado. Vamos apenas jogar tênis de forma profissional e ver o que podemos fazer neste período. E quando passarmos por isso, então seremos capazes de seguir em frente. E nós passamos por isso.”

Durante o set de abertura de sua partida da primeira rodada no segundo dia do torneio, parecia que o estresse poderia ter chegado até Sinner. Enfrentando Mackenzie McDonald, outro americano em Ashe, Sinner lutou no começo e perdeu por 6-2. Mas não haveria saída precoce. Ele lutou e redescobriu seu nível para uma vitória de quatro sets. Mais tarde, ele disse que apenas tentou “ficar lá mentalmente”.

De lá, ele perdeu apenas um set — para o campeão do US Open de 2021, Daniil Medvedev, nas quartas de final — durante o resto do torneio. Durante as semifinais, ele travou uma dura batalha inicial com o amigo Jack Draper. Mas enquanto Draper lutava contra os nervos, ansiedade e até vomitava várias vezes na quadra, Sinner permaneceu composto. Depois de dois sets apertados para começar a partida, ele fechou em 6-2 no terceiro.

Sinner tem um histórico de 12-0 em torneios importantes contra americanos e derrotou quatro no US Open: Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Tommy Paul e Taylor Fritz. Allen Kee / Imagens ESPN

No domingo, contra Fritz, que estava jogando o melhor torneio de sua carreira e tinha uma multidão pró-americana barulhenta atrás dele com cânticos ocasionais de “USA”, Sinner parecia amplamente imperturbável. Fritz saltou para uma liderança de 3-2 no set de abertura, mas Sinner assumiu o controle.

Fritz finalmente encontrou outro nível com as costas contra a parede no terceiro set — para o deleite da multidão — e estava sacando em 5-4 para forçar um quarto set. Mas Sinner o quebrou e venceu os quatro games finais da partida para a vitória em sets diretos.

“[I] me coloquei em uma boa posição para vencer o terceiro, mas ele jogou bem quando fui sacar”, Fritz disse mais tarde. “Mas é assim que acontece, quando você está jogando, você sabe, ele é o melhor jogador do mundo agora.”

Durante boa parte do verão, Sinner não tinha certeza do que aconteceria com ele, ou se ele sequer teria permissão para jogar no US Open. Agora, seis meses depois do seu primeiro teste positivo, Sinner deixa Nova York como campeão do US Open.

“Isso significa muito”, disse Sinner à ESPN.[My team and I] todos sabem o quanto passamos. Trabalhamos para isso. Tentamos aceitar nossas dificuldades e esta é realmente, realmente uma conquista incrível para mim e minha equipe.”