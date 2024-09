Com todos os olhos voltados para ele, Cooper Flagg busca encontrar um lar em Duke

DURHAM, NC – Cooper Flagg, calouro do Duke, pode ser o jogador mais elogiado a entrar na quadra do Cameron Indoor Stadium desde Zion Williamson, mas a impressão que ele causou entre os Blue Devils durante suas primeiras semanas no campus, disse o técnico Jon Scheyer, é que ele é apenas um dos caras.

Flagg, o recruta número 1 do país, foi elogiado como jogador do ensino médio por momentos icônicos em jogos de estrelas e destaques do YouTube, mas enquanto os Blue Devils se preparam para abrir a temporada 2024-25 em 19 de outubro, disse Scheyer Flagg fez o possível para evitar o hype e abraçar a concorrência.

“Já vi muitas temporadas diferentes, expectativas diferentes, expectativas diferentes”, disse Scheyer. “E com Cooper, não sei se já tivemos um jovem de 17 anos com tanto entusiasmo e atenção. Conversamos sobre todas as coisas que podemos controlar e é nisso que nos concentramos. Não acho que ele goste de toda a atenção, para ser honesto. Ele só quer ser como os outros caras – querer vencer, querer competir. E ele fez um ótimo trabalho ao definir o tom para tudo isso.

Flagg, falando no media day do time de Duke na sexta-feira, disse que tirou muitas selfies com os fãs e gostou da experiência de estar no campus, principalmente desde que as aulas começaram e ele teve mais tempo para interagir com alunos fora do time de basquete.

“Sempre há olhos por toda parte. Quando cheguei aqui, alguns alunos estavam enlouquecendo”, disse Flagg. “Mas é um elogio que mostra todo o trabalho duro que você fez e que as pessoas estão querendo ver você e apoiá-lo.”

Os Blue Devils têm seis verdadeiros calouros no elenco deste ano, incluindo Flagg, todos classificados entre os 40 melhores candidatos do país. Um desses calouros, o central Patrick Ngongba, perderá o início da temporada devido a uma lesão no pé, informou a escola na sexta-feira. Não há prazo para o retorno de Ngongba.

“Ele teve lesões nos pés durante sua carreira no ensino médio e ainda estamos recuperando sua saúde 100%”, disse Scheyer sobre Ngongba, que usava botas de caminhada na sexta-feira. “Não se trata de nada do que ele fez. Trata-se apenas de levá-lo a 100 por cento de produtividade na quadra, onde ele possa se mover completamente sem dor e também onde possa voltar a ser o nível de jogador que pode ser. Ele é será um excelente jogador para nós.”

Flagg era originalmente membro da turma de recrutamento de Duke em 2025, mas foi reclassificado para se juntar à equipe nesta temporada. Ele chega com elogios impressionantes no ensino médio, incluindo ser nomeado Jogador Nacional do Ano do Gatorade, Jogador do Ano do Naismith e um McDonald’s All American no último ano. Ele foi o Atleta Masculino do Ano do Basquete dos EUA em 2022, o mais jovem a ganhar o prêmio, e neste período de entressafra, ele treinou com a seleção masculina de Basquete dos EUA enquanto se preparava para as Olimpíadas de Paris.

Ressaltando tudo isso, disse Scheyer, está uma competitividade implacável, que destacou Flagg durante seus primeiros dias na Duke.

“Sua competitividade o tempo todo, ele não liga e desliga o quanto trabalha”, disse Scheyer. “Isso se destaca. Todos os dias que ele esteve aqui, ele competiu o máximo que pôde.”

Ainda assim, Scheyer disse que aprendeu com o treinamento de Williamson e outros calouros de Duke que o caminho para a NBA não será isento de contratempos, e é para isso que ele tem trabalhado para preparar Flagg à medida que a temporada se aproxima.

“Ele tem 17 anos. Ele vai passar por algumas coisas”, disse Scheyer. “Isso faz parte. Mas crescer como jogador é o motivo pelo qual ele veio para Duke. Quero que ele aproveite este ano.”

Flagg disse que se apoiou em alguns dos veteranos de Duke ao começar a trabalhar em Durham.

“Nem todo dia será perfeito”, disse Flagg. “Nem todo dia será um bom dia para você. Terei dias ruins. Meus companheiros já passaram por isso, então contar com eles, pedir estratégias, me ajudou a entrar no ritmo.”

Esses companheiros também ficaram impressionados.

O transferidor de Purdue, Mason Gillis, disse que estava familiarizado com o hype de Flagg e inicialmente estava cauteloso, mas ficou surpreso com o quão realista Flagg realmente foi quando eles se conheceram.

Transferido para Syracuse, Maliq Brown disse que a maturidade de Flagg vai muito além de sua idade.

“Sua mentalidade e mentalidade não são as de um jovem de 17 anos”, disse Brown. “As coisas que são jogadas contra ele, ver seu rosto nas redes sociais e onde quer que ele vá, é incrível. As coisas que ele diz, como ele é na quadra, você não espera isso de um jovem de 17 anos. faz jus ao hype.”