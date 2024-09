Comandantes de Jayden Daniels fazem declaração na vitória contra Bengals

CINCINNATI — O quarterback novato Jayden Daniels e o Washington Commanders roubaram a cena na vitória surpreendente por 38 a 33 sobre Joe Burrow e o Cincinnati Bengals no “Monday Night Football”.

Daniels, a escolha nº 2 no draft de 2024, liderou os Commanders em campo para touchdowns em cada um dos seus quatro primeiros drives completos para construir uma vantagem de 28-13 no meio do terceiro quarto e segurou os Bengals a partir daí. O antigo vencedor do Heisman da LSU mostrou sua habilidade de dupla ameaça na vitória. Ele lançou dois TDs e correu para um, terminando a noite com 21 de 23 para 254 jardas enquanto correu para outros 39 em 12 corridas.

Enquanto isso, o ataque dos Bengals lutou para encontrar seu ritmo na maior parte do jogo, mas fez seu avanço no segundo tempo. Um passe para touchdown de quarta descida de Burrow para o wide receiver do segundo ano Andrei Iosivas colocou Cincinnati a uma pontuação com pouco mais de três minutos restantes no terceiro quarto. Washington respondeu com um field goal antes de Burrow encontrar Chase para a segunda conexão de TD da dupla na noite com 9:42 restantes no quarto quarto para fazer o placar 31-26. Mas Daniels teve a palavra final, finalizando espetacularmente um drive de 12 jogadas e 70 jardas que durou mais de sete minutos com um passe perfeito para TD de 27 jardas pela linha lateral para o wideout Terry McLaurin para selar a vitória impressionante.

A vitória melhorou os Commanders para 2-1 na temporada. Os Bengals caíram para 0-3.

Aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber sobre o jogo de segunda à noite para ambas as equipes:

O Washington Commanders parece ter encontrado um jovem quarterback para construir a equipe.

O novato Jayden Daniels se revelou ao mundo da NFL, completando 21 de 23 passes para 254 jardas e dois touchdowns em uma vitória de 38-33 sobre o Cincinnati Bengals. Ele também correu 12 vezes para 39 jardas.

Daniels machucou Cincinnati com seu braço — deixando cair um passe perfeito para o recebedor Terry McLaurin para um ganho de 55 jardas para preparar o terceiro touchdown dos Commanders no primeiro tempo. Então, três jogadas após converter um quarto e 4, Daniels foi perfurado por um defensor blitzing — e colocou outra bola perfeita para McLaurin para o passe de touchdown de 27 jardas que fechou o jogo.

Daniels também machucou os Bengals com as pernas, correndo para um touchdown de 4 jardas pelo lado esquerdo duas jogadas após a recepção de McLaurin.

Washington procura um quarterback de franquia há muito tempo, por meio de escolhas de primeira rodada (quatro desde 2002), trocas e contratações de agentes livres. Os Commanders começaram com 10 quarterbacks nos cinco anos anteriores. Em três jogos, Washington pode finalmente olhar para o futuro com entusiasmo, graças a Daniels.

Desempenho promissor: Correndo para trás Austin Ekeler. Antes de sair no início do terceiro quarto com uma concussão, Ekeler ganhou 119 jardas multiuso, com 62 vindo de um retorno de chute. Ekeler tem parecido bem desde que o training camp abriu e mostrou excelente explosão em um touchdown de 24 jardas no primeiro quarto.

Maior buraco no plano de jogo: Defendendo o recebedor Ja’Marr Chase. O wide receiver do Bengals é um dos jogadores de habilidade mais perigosos da NFL. Mas ele marcou touchdowns em recepções de 41 e 31 jardas quando os Commanders optaram por cobertura single-high, deixando os cornerbacks Mike Sainristil e Benjamin St-Juste sem ajuda nos respectivos touchdowns de Chase.

Jogo fundamental: Washington converteu uma quarta e 4 com 4 minutos e 25 segundos restantes no jogo da linha de 38 jardas dos Bengals. Os Commanders poderiam ter tentado um field goal de 56 jardas ou chutado e jogado na defesa. Em vez disso, eles optaram por ir em frente, e Daniels completou um passe de 9 jardas para o tight end Zach Ertz. Três jogadas depois, Daniels garantiu com um passe para touchdown para McLaurin.

Tendência preocupante: Defendendo a corrida. Washington entrou na noite de segunda-feira em 29º lugar contra a corrida, permitindo 5,1 jardas por corrida. Mas os Commanders permitiram 6,2 jardas por corrida na noite de segunda-feira. Eles usaram muitos looks de segurança de dois pontos de profundidade, mantendo um defensor extra fora da caixa, mas eles devem jogar melhor na frente. — John Keim

Próximo jogo: vs. Arizona Cardinals (16h05 horário do leste dos EUA, domingo, 29 de setembro)

Pela segunda vez em três jogos, os Bengals eram os grandes favoritos em casa sobre um time que teve uma temporada difícil em 2023. E mais uma vez, Cincinnati sofreu uma reviravolta impressionante.

Liderados pelo quarterback novato Jayden Daniels, os Commanders venceram os Bengals por 38 a 33, dando a Cincinnati um início de 0-3.

Daniels produziu uma performance magistral. Washington marcou touchdowns em cinco de seus primeiros seis drives, incluindo um passe de 27 jardas de Daniels para o wide receiver Terry McLaurin para garantir a vitória com 2:10 restantes.

Antes do início da temporada, os Bengals estavam na conversa para desafiar o Kansas City pelo título da AFC. Mas um terceiro encontro pelo título da AFC em quatro temporadas entre os times parece muito distante agora. De acordo com a ESPN Research, apenas seis times chegaram aos playoffs na era do Super Bowl após um início de temporada de 0-3.

Tendência preocupante: Não conseguir converter posses em touchdowns foi um problema na semana passada contra o Kansas City Chiefs e persistiu contra Washington. No segundo quarto, Cincinnati teve três drives dentro da linha de 30 jardas de Washington. Os Bengals se contentaram com field goals em todos os três. O kicker Evan McPherson fez 2 de 3 tentativas.

Maior buraco no plano de jogo: Contendo Daniels. O quarterback novato fez com que a execução do ataque parecesse fácil em sua terceira partida na carreira. Daniels completou 14 de seus primeiros 16 passes para 182 jardas e um touchdown. Ele também correu para um touchdown para ajudar os Commanders a incendiar a defesa de Cincinnati. Washington marcou touchdowns em seus primeiros quatro drives. — Ben Bebê

Próximo jogo: vs. Carolina Panthers (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 29 de setembro)