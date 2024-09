Comandantes demitem VP por comentários sobre jogadores, Jones, Goodell

ASHBURN, Virgínia — Os Commanders demitiram um funcionário um dia após a divulgação de um vídeo no qual ele fazia comentários sobre os jogadores do time serem antigays, acusava o dono do Cowboys, Jerry Jones, de ser racista e chamava o comissário da NFL, Roger Goodell, de “fantoche de US$ 50 milhões”.

Rael Enteen, vice-presidente de conteúdo de Washington nos quatro anos anteriores, também criticou os fãs e os chamou de “respiradores bucais”.

A equipe confirmou a demissão por meio de um porta-voz na quinta-feira, mas não fez nenhum outro comentário sobre o assunto.

Washington suspendeu Enteen na quarta-feira, logo após o vídeo do O’Keefe Media Group ser exibido em plataformas de mídia social. De acordo com o vídeo, Enteen conheceu a mulher no aplicativo de namoro Hinge, mas ela acabou sendo disfarçada para o grupo de mídia. Eles se encontraram duas vezes em junho em restaurantes em DC

Em uma declaração na quarta-feira, a equipe disse que investigaria a situação. Menos de 24 horas depois, demitiu Enteen.

“A linguagem usada no vídeo vai contra nossos valores na organização Commanders”, disse um porta-voz da Commanders na declaração inicial.

Enteen disse ao repórter disfarçado que “mais de 50% do nosso plantel é branco religioso, e Deus diz, ‘F— os gays’. A interpretação deles. Eu não compro nada disso. Outra grande fatia são os afro-americanos de baixa renda que vêm de uma comunidade que é inerentemente muito homofóbica.”

Ele também disse: “Não acho que o comissário da NFL odeie gays, odeie negros. Jerry Jones, que realmente comanda a NFL, acho que ele odeia gays e negros.”

Enteen, que esteve nos Jets por dois anos antes de vir para Washington, chamou as iniciativas de justiça social da liga de “performativas”.

“Não é feito pela bondade de seus corações”, ele disse. “É feito porque George Floyd mudou o jogo. … É para ganhar o máximo de dinheiro possível. A NFL se importa com o lucro líquido, como qualquer corporação, acima de tudo.”

Enteen disse que, como a liga ganha muito dinheiro, ela “pode ​​priorizar falsamente a DEI em nome de uma boa publicidade”.

Ele também disse no vídeo que “a maioria dos fãs são alcoólatras com ensino médio” e os chamou de “respiradores bucais”.

No vídeo, Enteen também disse que alguns jogadores são “burros pra caramba” e disse que alguns que eram espertos não permanecem assim depois de levarem muitas pancadas na cabeça. Ele também disse que aqueles que “levam a cabeça algumas pancadas” são mais suscetíveis a teorias da conspiração.

Enteen também disse ao repórter, cujo nome não foi revelado e que pode ser ouvido no vídeo, mas não visto, que seu trabalho era vender esperança. Três anos atrás, houve vídeos de canos vazando no então FedEx Stadium. Os fãs disseram que cheirava a esgoto, mas Enteen disse que tuitou que era apenas água.

“Isso”, disse ele, “é mídia estatal”.