Comandantes suspendem vice-presidente de conteúdo após comentários polêmicos sobre jogadores, NFL

QUEBRANDO: O vice-presidente de conteúdo do NFL Commanders classifica os jogadores dos Black Commanders como “homofóbicos” e os jogadores da NFL como “burros como o inferno”, chama os fãs de “alcoólatras com educação no ensino médio”

Durante um encontro secreto com um @OKeefeMedia jornalista, Rael Enteen (@RaelEnteen), vice-presidente de conteúdo… pic.twitter.com/vUTtq3ZnK4

– O’Keefe Media Group (@OKeefeMedia) 4 de setembro de 2024

@OKeefeMedia