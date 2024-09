Começa o julgamento do assassinato do jovem Dolph, promotores alegam que grande bebida foi ordenada

Os três homens acusados ​​de roubo Jovem Golfo estão agora em julgamento, e tudo começou com uma alegação bombástica sobre quem estava por trás do tiroteio de 2021.

Durante as declarações de abertura, o procurador distrital assistente do condado de Shelby Paulo Hagerman acusou o falecido Grande bebida – irmão do rival do jovem Dolph, Ei Gotti – de ser o responsável depois de oferecer US$ 100 mil a qualquer um que matasse Dolph para encerrar sua rivalidade no rap.