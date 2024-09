Comentários de Kamala Harris sobre o julgamento de Michael Jackson ressurgem em meio a Janet Beef

Janete Jacksonproblemas com Kamala Harris poderá ir mais longe do que esta campanha presidencial, porque os comentários anteriores do candidato democrata sobre Michael JacksonO julgamento de abuso sexual infantil está ressurgindo.

Na sequência das críticas de Janet a Kamala – nas quais ela afirmou incorretamente a posição do vice-presidente pai era branco – imagens de 2004 apareceram na internet, mostrando a então vice-procuradora municipal de São Francisco, Harris, compartilhando seus 2 centavos sobre o julgamento iminente de Michael.

Ela afirmou no clipe… “Em geral, a criança será capaz de relembrar e relembrar algum detalhe do incidente e isso é persuasivo para o júri, mesmo que seja o único depoimento disponível”.

Michael foi preso em 2003 e acusado de 7 acusações de abuso sexual infantil e 2 acusações de administração de agente intoxicante com o propósito de cometer um crime. O Rei do Pop negou as acusações na época e se declarou inocente das acusações.

Mais de um ano depois, seu julgamento começou… e ele foi absolvido de todas as acusações em maio de 2005.

As observações de Harris sobre um momento tão sombrio na história da família Jackson podem explicar por que Janet está tentando desacreditá-la. Veja bem, Harris não estava envolvida no julgamento de MJ, ela estava apenas falando com um meio de comunicação como especialista.

Em contraste, Donald Trump falou favoravelmente sobre o falecido cantor em diversas ocasiões – até mesmo defendendo o personagem de Jackson após sua prisão. Curiosamente, a falsa narrativa racial que Janet mencionou sobre Harris ecoou as palavras de Trump durante a campanha.

Lembre-se, em julho, Trump sugeriu falsamente que seu rival “aconteceu de se tornar negro” há alguns anos para obter ganhos políticos. Por sua vez, a vice-presidente criticou Trump pelos seus comentários, observando… “o povo americano merece melhor”.

Harris nasceu em Oakland, Califórnia. em 1964, para pais imigrantes… sua mãe, Shyamala Gopalanchegou aos EUA vindo da Índia, e seu pai, Donald J. Harrisveio da Jamaica para o país.