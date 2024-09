Como Bompastor usou a pré-temporada do Chelsea para deixar sua marca

jogar 1:14 Bompastor: ‘Pequenos detalhes’ separam o Chelsea da glória da UWCL A treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, discute as chances de sucesso do Chelsea em uma competição que ela venceu como jogadora e treinadora, a Liga dos Campeões Feminina da UEFA.

WASHINGTON — Pela primeira vez em 12 anos, o Chelsea entra em uma temporada da Women’s Super League (WSL) sob um técnico diferente. Quando a lendária Emma Hayes anunciou em novembro que seria seu último ano no clube, já que ela assumiria o cargo de USWNT no verão, o mundo do futebol ficou em choque.

O nome de Hayes é sinônimo de sucesso. Ela construiu um império no Chelsea, ganhando 16 troféus, incluindo cinco títulos consecutivos da WSL — o último dos quais veio no final de sua temporada final. Mas, assim como os homens do Manchester United e do Arsenal tiveram que encontrar substitutos para Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger, os Blues ficaram tentando encontrar um candidato para assumir o que é, em última análise, um trabalho impossível.

Após uma busca exaustiva, o Chelsea anunciou que a ex-jogadora e treinadora do Lyon, Sonia Bompastor, era sua escolha. Suas credenciais são impecáveis: durante um reinado de quatro anos no Lyon, ela levou o time a sete troféus, incluindo o título da UEFA Women’s Champions League de 2021-22. Esse foi o único prêmio que sempre escapou de Hayes como treinadora, embora ela o tenha vencido quando era chamado de Copa Feminina da UEFA como treinadora assistente do time principal do Arsenal em 2007.

Foi um sinal de intenção que o Chelsea não estava disposto a abrir mão de seu lugar no topo do futebol inglês ainda. Mas agora, com Bompastor no comando e a nova temporada se aproximando rapidamente, o clube está entrando em uma fase crucial de transição. O elenco, o estilo de jogo e a dinâmica da equipe estão evoluindo da era Hayes para o que em breve será inconfundivelmente o Chelsea de Bompastor.

Depois que a ESPN se juntou ao clube em sua turnê pelos EUA neste verão, que incluiu jogos contra os rivais da WSL, Arsenal, e o time da NWSL, NJ/NY Gotham, analisamos como as expectativas continuam altas e o que os fãs podem esperar de Bompastor agora que sua jornada em Londres começou.

Criando um esquadrão

Sonia Bompastor sabe como vencer depois de sua passagem pelo Lyon. Ira L. Black – Corbis/Getty Images

Bompastor herdou um time cheio de talentos de classe mundial — jogadores acostumados a vencer consistentemente. No entanto, ela não perdeu tempo em remodelar o time. Conhecida por sua habilidade em nutrir jovens talentos durante sua gestão na academia do Lyon, ela mirou em estrelas em ascensão que estão prontas para deixar sua marca.

De fato, seguindo uma estratégia semelhante à de seu time masculino de gastos livres, o Chelsea recebeu uma onda de promissoras promessas para injetar nova energia e ambição em um elenco já lotado, incluindo Sandy Baltimore (24), Oriane Jean-François (23), Julia Bartel (20), Louna Ribadeira (20) e Maelys Mpomé (21).

“Para mim é muito importante ter um grande elenco em números e qualidade porque temos muitos jogos nesta temporada e sei que nem todos os jogadores poderão jogar todas as partidas”, disse Bompastor à ESPN.

“Há muitos jogos e a maioria do elenco também é internacional, então eles têm muitos jogos para jogar. É muito importante ter as jogadoras jovens. E para mim, vindo de Lyon, eu era a chefe da academia do departamento feminino, e eu realmente gosto de trabalhar com as jogadoras jovens.”

O Chelsea ostenta um elenco de 30 jogadores, com mais sete jovens promessas emprestadas, e Hayes já havia começado a pensar no futuro antes de sair, contratando jovens como Wieke Kaptein (19), Maika Hamano (20) e Alejandra Bernabe (22). Então, com apenas 25 vagas disponíveis no elenco devido aos regulamentos da WSL, a batalha por posições iniciais e até mesmo lugares no banco promete ser acirrada.

Bompastor também herdou uma safra de promissoras graduadas da academia — incluindo Lexi Potter, Cerys Brown, Charlotte Wardlaw e Lucy Watson — mas um nome já surgiu no centro das atenções: Aggie Beever-Jones. Aos 21 anos, a atacante está ansiosa para reivindicar uma vaga de titular na frente, contra internacionais de elite como Sam Kerr, da Austrália, e Catarina Macario, da seleção feminina dos EUA.

“Já estive nessa posição e fiz isso sozinho, então sei o quão importante é entrar em campo e ser capaz de se expressar e ter confiança”, disse Beever-Jones. “E acho que é mérito do Chelsea construir essa filosofia de ‘todo mundo aqui é bom o suficiente para jogar contra o Chelsea’ e ser capaz de entrar em campo a qualquer momento e mostrar seu desempenho.”

Vínculo fora do campo

As jogadoras do Chelsea reservaram um tempo para se conhecerem durante uma turnê pelos EUA e assistiram a um jogo da WNBA. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Em um esforço para acelerar a coesão da equipe, a equipe e os jogadores do Chelsea participaram de uma aventura de formação de equipe no Go Ape antes de embarcarem em uma turnê para passar um tempo em Nova Jersey, Manhattan e Washington, DC. E embora tenha sido ótimo que o sucesso tenha chegado em campo — com uma vitória de 3 a 1 sobre o Gotham e uma vitória acirrada de 1 a 0 contra o Arsenal — também foi importante para promover conexões vitais fora dele.

“Esse é o momento mais importante para mim; ter essa oportunidade de conhecer cada jogador, cada membro da equipe”, diz Bompastor. “Você passa tanto tempo junto quando está em uma viagem e acho que essa é a melhor maneira de aprender sobre cada pessoa.

“Também é algo muito especial, porque estamos viajando com o time, quase todos os jogadores e a equipe, e essa é uma maneira de termos a oportunidade de nos conhecermos muito bem. Ainda estamos trabalhando em campo, mas também fora dele, e sentimos que vir para os EUA era uma boa maneira de nos prepararmos para a temporada da melhor maneira.”

Mas a viagem não foi só sobre futebol. Fora do campo, os jogadores se uniram por meio de uma série de experiências únicas — desde tocar o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York até testar sua criatividade em um desafio de desenho na National Portrait Gallery. Eles participaram de uma oficina de fabricação de bagels, criaram pulseiras da amizade para presentear os fãs, visitaram a Times Square e até assistiram ao jogo de abertura da New York Liberty WNBA. Esses momentos, cheios de risadas compartilhadas e conexão, foram inestimáveis ​​para solidificar o espírito de equipe antes que a rotina da temporada chegasse.

“Acho que quando você sai, você sente como se estivesse em umas pequenas férias”, disse a capitã do clube Millie Bright à ESPN. “Acho também que quando você está em um lugar diferente, você pode experimentar coisas novas e começa a ver como as paredes caem e os jogadores começam a se estabelecer.

“Seremos nós que, nos momentos difíceis, contaremos uns com os outros — seja de jogador para jogador, da equipe técnica para jogador —, então é muito importante que construamos esses relacionamentos e que todos fiquem superconfortáveis.”

Alinhando motivações

Bright: A era Bompastor é uma 'nova oportunidade' para o Chelsea Millie Bright discute a filosofia do Chelsea sob o comando da nova treinadora Sonia Bompastor, enquanto eles buscam a glória na UWCL.

Embora a união da equipe tenha sido um foco importante durante a pré-temporada, havia uma missão mais profunda em jogo para Bompastor: garantir que todos, da equipe aos jogadores, estivessem alinhados com as ambições do clube e sua visão para a equipe. A pré-temporada, para ela, não era apenas sobre condicionamento físico ou táticas, mas sobre estabelecer as bases e tentar incorporar sua filosofia desde o início.

“Meu foco está sempre no meu trabalho, certificando-me de que os jogadores entendam a alta expectativa, a ambição do clube, certificando-me de que eles entendam a maneira como eu quero jogar”, disse ela. “Eu acho [preseason] “também é um momento em que você pode trabalhar a coesão e a dinâmica do seu time, do seu elenco, então isso é algo muito importante para mim, sendo novo como treinador.”

Vencer todos os jogos e competir por troféus é algo esperado em um clube como o Chelsea, mas para Bompastor, é igualmente vital que o time incorpore seu estilo de jogo.

“Acho que nas primeiras semanas estarei observando”, ela acrescentou. “Isso faz parte do trabalho, e também estarei ajudando todos a irem atrás de nossos objetivos. Temos altas expectativas, e já somos ambiciosos, então só quero ter certeza de que esse momento seja um bom momento para eu observar tudo, tomar boas decisões, garantir que estamos indo na direção certa.

“É como posso ter certeza de que meus jogadores entendam meu modelo de jogo. Também, o estilo que quero jogar em campo. Quando digo alto [expectations]”Não se trata de mim, mas sim dos jogadores, de como eles podem entender o que espero deles.”

Os primeiros dias do reinado de Bompastor são cruciais para dar o tom e construir uma base de confiança e clareza que impulsionará a busca do Chelsea pelo sucesso ao longo da temporada. A nova chefe espera poder construir sobre o legado de Hayes, mas também quer criar o seu próprio. E ela está ocupada preparando seu time para fazer exatamente isso nesta temporada.