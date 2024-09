Como Caitlin Clark se junta a Magic Johnson e Michael Jordan na histórica performance de estreante nos Playoffs

TEmbora a sequência de playoffs do Indiana Fever tenha chegado a um final agridoce, a sensacional temporada de estreia de Caitlin Clark deixou uma marca indelével na WNBA. O Fever foi eliminado após uma derrota difícil por 81-87 para o Connecticut Sun no jogo 2 da primeira rodada, mas o desempenho histórico de Clark será lembrado nos próximos anos. Com apenas 22 anos, Clark ingressou em uma classe de atletas de elite, ganhando comparações com grandes nomes da NBA como Magic Johnson e Michael Jordan.

Em seu último jogo da temporada Clark teve um desempenho estelarmarcando 25 pontos, pegando 6 rebotes e distribuindo 9 assistências. Sua capacidade de apresentar números tão impressionantes a colocou em rara companhia, tornando-se a primeiro estreante desde Magic Johnson a atingir essas estatísticas em um jogo de playoffs da NBA ou WNBA.

Caitlin Clark conta como cresceu a fama que conquistou em sua primeira temporada na WNBA

O Magic começou sua sequência de playoffs como novato com triplos-duplos consecutivose embora Clark não tenha alcançado esse marco, seu jogo foi inegavelmente impactante. Magic somou 25 pontos em seu próprio jogo 2 durante sua série de playoffs de estreia, somando 13 rebotes e 11 assistências, mostrando o nível de competição da qual Clark agora faz parte.

Mas há mais nos elogios de Clark do que apenas comparações com Magic. Ela também se tornou apenas o segundo estreante na história da NBA/WNBA com média de pelo menos 18 pontos5 rebotes, 8,5 assistências, 2 roubos de bola e 1 bloqueio por jogo em uma série de playoffs. O primeiro a fazer isso? Ninguém menos que Michael Jordan. Jordan, em sua aparição nos playoffs como novato, teve média de 29,3 pontos, 5,6 rebotes, 8,5 assistências, 2,6 roubos de bola e 1 bloqueio por jogo. Assim como Clark, a temporada de MJ terminou com uma eliminação no primeiro turno, mas seu legado cresceu a partir daí.

Clark está a caminho de se tornar uma lenda da WNBA

Clark também seguiu seguindo os passos da lenda da WNBA, Maya Mooretornando-se o primeiro estreante desde Moore em 2011 a marcar 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em um jogo de playoff. Embora esses números destaquem seu brilhantismo, qualquer pessoa familiarizada com Clark sabe que as estatísticas pouco significam para ela sem vitórias para apoiá-las.

Em entrevista pós-jogo, Clark refletiu sobre o jogo e a dura derrota para o Sun. “Foi difícil“, ela admitiu.”Subimos todo o caminho de volta e definitivamente tivemos nossas oportunidades… mas alguns erros diferentes, e estamos de volta a um jogo de duas posses de bola. Não conseguimos superar o obstáculo.” Apesar da frustração, Clark permaneceu otimista sobre o futuro, dizendo: “Há muito para mantermos a cabeça erguida.”

Com o Fever terminando sua 25ª temporada, eles têm todos os motivos para ansiar pela próxima. A temporada de estreia de Clark foi simplesmente incrível, e sua parceria com o Rookie of the Year do ano passadoAliyah Boston, é uma combinação promissora. A dupla combinou 41 pontos no jogo 2 dos playoffs, dando aos torcedores uma ideia do que está por vir. Como disse Clark: “É uma boa amostra do que é possível para esta organização e para esta franquia.”

Enquanto a temporada da Febre termina, a jornada de Clark está apenas começando. Após a mais longa temporada de basquete de sua carreira, ela tem muito em que refletir e se orgulhar. Quando a entressafra começa, fica claro que Caitlin Clark está no caminho de se tornar uma das maiores jogadoras que a WNBA já viu.