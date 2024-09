Como Diego Ortiz, do Colts, alcançou o sonho do futebol americano

Você pode aprender tudo o que precisa sobre Diego Ortiz pela forma como ele se apresentou como um novo aluno de pós-graduação da Texas Tech em 2015:

“Olá, meu nome é Diego. Nasci e fui criado no México. Estou no Texas há duas semanas e quero ser técnico de futebol.”

Nove anos e três mestrados depois, Ortiz é presença regular no estande do coordenador ofensivo do Indianapolis Colts nas tardes de domingo de outono, auxiliando no controle de qualidade, tendo se destacado no mundo do futebol americano em seu caminho para se tornar o que se acredita ser o primeiro treinador conhecido por ter nascido e sido criado no México em uma equipe da NFL.

“Todos acharam um pouco curioso, porque era assim que eu me apresentava durante os primeiros dias de aula”, disse Ortiz à ESPN Deportes, que traçou o perfil de Tony Dungy, bolsista de treinamento de diversidade de 34 anos dos Colts, no Mês da Herança Hispânica.

Diego Ortiz impressionou seus colegas com uma mente enciclopédica e uma ética de trabalho implacável. Cortesia

A jornada de Ortiz em direção ao seu objetivo é pavimentada com muitas das mesmas virtudes encontradas em outros treinadores famintos por uma chance: comprometimento, paixão, aptidão para aprender e disposição para aproveitar as oportunidades. Aqueles que orientaram o nativo da Cidade do México dizem que o que o fez se destacar foi um conhecimento enciclopédico do jogo e uma ética de trabalho persistente que levou Ortiz a aproveitar uma milha quando lhe foi dada uma polegada, deixando uma impressão duradoura ao longo do caminho.

“Nós entrávamos em seu escritório, e ele tinha mil jogadas, como ‘Uma Mente Brilhante’ escritas em todo o quadro branco”, disse o coordenador ofensivo do Washington Commanders, Kliff Kingsbury, que como treinador principal do Texas Tech deu a Ortiz sua primeira oportunidade em 2016. “Ele tem uma verdadeira paixão por isso. Você poderia perguntar a ele sobre qualquer jogada, qualquer jogo, qualquer placar, como se ele estivesse mais focado no futebol do que provavelmente qualquer pessoa com quem já estive.”

A popularidade global e as iniciativas do futebol, no entanto, se traduziram em caminhos limitados para jogadores e treinadores internacionais. Ortiz, um ex-quarterback de futebol americano universitário que também passou um tempo como treinador de jovens no México, estava ciente de que estava entrando em um mundo no qual teria que fazer seu nome novamente em um país onde seu esporte é rei. Mas aqueles que testemunharam sua ascensão da Cidade do México para Indianápolis acreditam que ele chegou.

Desenhando-o

Ortiz jogou como quarterback pelo Pumas Acatlán, que competiu no circuito universitário mais prestigiado do México. Cortesia

Programas de futebol americano de ensino médio são raros no México, mas clubes juvenis existem há décadas. Crescendo na Cidade do México, Ortiz jogou como quarterback no Club Gamos em todos os níveis antes de se juntar ao Pumas Acatlán, que representa o campus satélite da Universidade Nacional Autônoma do México em Naucalpan. Ele era QB1 em um time que competiu na Liga Mayor, o circuito universitário mais prestigiado do México.

“Eu sempre fui fascinado pelos X’s e O’s do futebol e dos outros esportes que pratiquei quando criança”, disse Ortiz, que também participou de beisebol e tênis. “Rapidamente percebi que era isso que eu mais gostava no esporte e que eu queria ser um treinador.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Na Texas Tech, o caminho de Ortiz em direção ao seu objetivo começou como um estagiário não remunerado de recrutamento e operações, organizando papelada e lidando com outras tarefas internas. Era comum que membros seniores da equipe técnica de Kingsbury que chegassem antes do nascer do sol encontrassem Ortiz já no prédio.

“Comecei a fazer esses pequenos trabalhos, e foi bem. Eu assistia aos jogos e os observava, e no meu tempo livre, assistia a vídeos de temporadas anteriores e começava a aprender a terminologia para jogadas, conceitos e rotas”, disse Ortiz. “Eu queria estar pronto para quando uma oportunidade se apresentasse.”

?

Ortiz frequentemente imitava a rotina matinal de Kingsbury e chegava às instalações do time às 4 da manhã, já que ainda não tinha recebido um cartão-chave, disse o pai de Diego, Guillermo Ortiz. Se ele não conseguisse sincronizar sua chegada com a de Kingsbury, ele esperaria do lado de fora e enfrentaria os elementos até que um membro autorizado da equipe pudesse deixá-lo entrar.

Enquanto isso, o treinador principal começou a tomar conhecimento.

“Sua ética de trabalho era incrível”, disse Kingsbury. “Ele foi um dos primeiros a entrar no prédio, um dos últimos a sair. E ele estava fazendo isso de graça naquele momento como um assistente de estudante. Então você podia dizer que ele estava devorado por isso e tinha uma sede real por conhecimento e amor pelo jogo.”

Ao concluir o primeiro de seus três mestrados na Tech em 2018, Ortiz estava pronto para se dedicar totalmente ao futebol. Ele ganhou uma promoção após uma temporada para assistente de controle de qualidade, o que envolve montar relatórios de olheiros, transcrever planos de jogo para treinadores e rabiscar cronogramas de treino até o último detalhe. É uma função perfeita para treinadores em potencial que buscam mergulhar nos pontos mais sutis de um plano de jogo. Os atuais treinadores principais da NFL Mike McCarthy, Sean McVay, Robert Saleh e Kyle Shanahan lidaram com tarefas de controle de qualidade enquanto trabalhavam para chegar ao topo da escada.

Laços do Texas que unem

Ortiz e Kingsbury ainda mantêm contato, sua cadeia de texto repleta de memórias do quadro branco do aluno deixado para o mestre avaliar. Ortiz continuou na Tech depois que Kingsbury foi para a NFL em 2018 e trabalhou com várias equipes técnicas, primeiro com Matt Wells e depois com Joey McGuire.

Kliff Kingsbury (centro, com chapéu) deu a Ortiz (esquerda, com óculos de sol) sua entrada no mundo dos treinadores, adicionando-o como estagiário em sua equipe na Texas Tech. Cortesia

“Ele andava de bicicleta para todo lado. Então, se você chegasse cedo, pode apostar que veria Diego de bicicleta”, disse McGuire. “Você meio que esperava isso todos os dias. Chegamos cedo. Eu sei que Kingsbury é um cara que chega cedo. E então, você sempre pode apostar que viu Diego de bicicleta.”

Talvez não haja lugar melhor para mostrar o domínio do futebol do que no Texas, onde até mesmo times de ensino médio desfrutam de estádios e infraestrutura de última geração. O fato de Ortiz ter ganhado credibilidade suficiente para trabalhar em um dos programas de futebol americano Power 5 do estado, vindo de um país onde outro tipo de futebol é o passatempo nacional, fala de sua sede pelo jogo.

Quando jovem, Ortiz sonhava em se tornar o próximo Drew Brees, um nativo do Texas que se destacou na Westlake High School, perto de Austin, antes de jogar basquete universitário em Purdue e, eventualmente, se tornar um dos passadores mais prolíficos da NFL com o San Diego Chargers e o New Orleans Saints. Esses sonhos deram lugar a uma paixão frequentemente citada como uma razão pela qual Ortiz conseguiu se misturar à cultura do futebol americano do Texas e dar seu salto eventual para a NFL.

“Sem dúvida, os treinadores do ensino médio do Texas e os caras que amam esse jogo respeitam e estão abertos a caras que têm uma ética de trabalho fenomenal e caras que são apaixonados pelo jogo”, disse McGuire. “E é isso que Diego é. Ele é extremamente apaixonado por futebol. Ele é um aprendiz.”

Construindo uma ‘biblioteca de conhecimento’

Montar um manual de jogo da NFL requer uma quantidade enorme de informações. Treinadores e jogadores são obrigados a estar familiarizados com cada detalhe. Ortiz é do tipo que se voluntaria alegremente para devorar cada página.

O treinador de running backs do Colts, DeAndre Smith, uma das conexões de Ortiz no Texas Tech, ajudou na transição dele da faculdade para os profissionais. Cortesia

“Eu entrava e você via que ele estava puxando filmes de times da NFL, e ele tinha um pequeno gráfico legal em sua parede de times que ele queria avaliar. Então, inicialmente, pensei que esse era um cara que só queria aprender o máximo de futebol americano possível”, disse o treinador de running backs do Colts, DeAndre Smith, uma das várias conexões de Ortiz com a Texas Tech. “Ele estava apenas construindo sua biblioteca de conhecimento.”

Smith e Ortiz estiveram juntos na Texas Tech de 2019 a 2021. Seu atual chefe, o técnico do Colts Shane Steichen, é conhecido por seu uso criativo do jogo corrido enquanto atuava como coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles e do Los Angeles Chargers. Seus esquemas geralmente incluem opções de corrida e passe que até recentemente eram mais comuns no jogo universitário.

“Se você pode saber [Diego] como nós fizemos, ele tem sido fenomenal. Simplesmente brilhante, muito inteligente”, disse Steichen. “Ele fará tudo o que você pedir. Há muita coisa da operação nos bastidores, quebrando scripts de fita, todos esses tipos de coisas. Mas realmente detalhado.”

Na temporada passada, os Colts deram a Ortiz seu primeiro gostinho da NFL quando o convidaram para o campo de treinamento como parte do Bill Walsh Coaching Diversity Fellowship, um programa focado em dar a jovens treinadores de minorias a oportunidade de ganhar experiência.

Smith foi essencial para ajudá-lo na transição para os profissionais. Em sua primeira temporada como parte da equipe dos Colts, ele colocou Ortiz no programa e permitiu que ele observasse 17 dias de treinos do time durante o acampamento.

Em sua função atual, Ortiz se dedicou a absorver toda a amplitude do manual de jogadas dos Colts.

“Não há dúvida de que [Diego] poderia entrar e instalar o ataque de Kingsbury”, disse McGuire. “E, você sabe, eu pensaria em chamá-lo e executá-lo em um nível muito alto. Ele é um cara que estudou e foi all-in. E eu acho que é assim que ele vive sua vida. Você sabe, ele é um aprendiz ao longo da vida.”

A oportunidade bate à porta

O próprio Tony Dungy Diversity Coaching Fellowship dos Colts, nomeado em homenagem ao seu treinador do Hall da Fama que foi o primeiro afro-americano a vencer um Super Bowl, também visa oferecer um sistema de suporte para jovens treinadores de minorias. Ortiz foi anunciado como um destinatário em abril passado, dando a ele sua oportunidade mais recente na NFL.

“Quando o Tony Dungy [Fellowship] apareceu e nós o entrevistamos para isso, obviamente tínhamos experiência com ele do ano anterior”, disse Steichen. “Nós o contratamos como Bill Walsh [recipient] ano passado. E a maneira como ele trabalhou no acordo com Walsh foi incrível. Ele estava sempre tentando fazer coisas diferentes, qualquer coisa que pudesse fazer para ajudar.”

Muitos dos antigos colegas e jogadores de Ortiz na Texas Tech ficaram emocionados por ele, incluindo o ex-running back do Red Raiders, Tahj Brooks, um segundo time All-American da pré-temporada:

Orgulhoso do meu cara 💙 https://t.co/gudK3FMvWn — Tahj Brooks (@just_tahj) 22 de abril de 2024

Pelo menos três ex-vencedores do Tony Dungy se apegaram à NFL em diferentes capacidades. Isso é um bom presságio para Ortiz, cuja dedicação e zelo pelo futebol serviram como o cartão de visita ideal e levaram aqueles ao seu redor a prever coisas maiores e melhores.

“Se ele tiver uma chance na NFL primeiro ou tiver que voltar para a faculdade para [coach his] próprio quarto como treinador de posição, essa é a única parte para mim que resta para ele… entrar lá e começar a treinar em seu próprio quarto”, disse Kingsbury. “E então ele fará um ótimo trabalho nisso.”

Carlos A. Nava, da ESPN Deportes, e os repórteres da NFL Nation, John Keim e Stephen Holder, contribuíram para esta reportagem.